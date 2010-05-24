Gigabyte dünyanın ilk USB 3.0 destekli Mini-ITX anakartını duyurdu

Gigabyte, ilk detaylarını bir süre önce verdiğişmiz Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli GA-H55N-USB3'ü resmi olarak duyurdu. Firma tarafından USB 3.0 destekli ilk Mini-ITX anakart olarak tanımlanan GA-H55N-USB3, Intel'in H55 çipsetini kullanıyor ve LGA1156 formundaki masaüstü Intel işlemcilerle kullanılabiliyor. Tasarım özellikleri açısından geleneksel Gigabyte çizgisini koruyan ve ultra-kompakt boyutlarıyla öne çıkan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 1666MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için bir adet D-Sub, bir adet DVI ve bir adet te HDMI çıkışına sahip olan GA-H55N-USB3, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotunu da hazırda bekletiyor. NEC tarafından sağkanan kontrolcü ile üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan anakart, Ultra Durable III tasarımı sayesinde 57 gram içeren özel baskılı devre tasarımına ve enerji verimliliği için Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisine de sahip. Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-II, bir adet eSATA, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal ses gibi detaylara yer verilen GA-H55N-USB3'ün yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.