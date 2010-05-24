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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte dünyanın ilk USB 3.0 destekli Mini-ITX anakartını duyurdu

9 yıl
11,8b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, ilk detaylarını bir süre önce verdiğişmiz Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli GA-H55N-USB3'ü resmi olarak duyurdu. Firma tarafından USB 3.0 destekli ilk Mini-ITX anakart olarak tanımlanan GA-H55N-USB3, Intel'in H55 çipsetini kullanıyor ve LGA1156 formundaki masaüstü Intel işlemcilerle kullanılabiliyor. Tasarım özellikleri açısından geleneksel Gigabyte çizgisini koruyan ve ultra-kompakt boyutlarıyla öne çıkan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 1666MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için bir adet D-Sub, bir adet DVI ve bir adet te HDMI çıkışına sahip olan GA-H55N-USB3, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotunu da hazırda bekletiyor. NEC tarafından sağkanan kontrolcü ile üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan anakart, Ultra Durable III tasarımı sayesinde 57 gram içeren özel baskılı devre tasarımına ve enerji verimliliği için Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisine de sahip. Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-II, bir adet eSATA, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal ses gibi detaylara yer verilen GA-H55N-USB3'ün yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.


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DavutGENC 9 yıl
Arkadaşlar Gercekten cok tatlı.
Dediginiz gibi plexiden bi kasa oluşturular harika durur birde led aydınlatma hayali bile güzel
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gerbay 9 yıl
fiyatı ne kadar olur ki.. uygun fiyatlı olursa bundan bir tane toplamak lazım
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BekirHan 9 yıl
Bu haber sanki daha önce yapılmıştı ama hadi neyse güzel anakart yinede :D
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01Mrt 9 yıl
core i destekli ITX ben mi ilk defa görüyorum yoksa var mıydı?
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Mr. Decent 9 yıl
Karış kadar bir şey yahu :)
Çok da tatlı gözüküyor mavi - beyaz renkler ile :)
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axiadam 9 yıl
Zorla intele gecis yapicam

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1963bursa 9 yıl
intelden VIA'ya cevap niteliğinde bir anakart olmuş, AMD'nin de ITX formuna eğilebileceğini sanıyorduk, öyle görünüyorki önümüzdeki yıllar ITX platformlarda VIA-intel rekabetiyle geçecek, çabuk olan avantajlı, VN1000 çipsetli ITX anakartlarla bu anakart arasında yapılacak bir karşılaştırma lazım, galibi çok merak ediyorum açıkçası.
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Tolgá 9 yıl
gerçekten takdir ediyorum adamları şu küçücük anakarta bile ud3 full katı kapasitör entegre etmişler ya..başka firmalar olsa göremezdik bu kadar özelliği..
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Batuist 9 yıl
çok şirin görünüyor.. insan bunu kasaya koymaya kıyamaz.. :))
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Netscout 9 yıl
Müthiş bir anakart olmuş ITX platformu için
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