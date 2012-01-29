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Gigabyte entegre GPU'su olmayan Core i5 işlemcileri doğruladı

7 yıl
10,3b
1
16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte entegre GPU'su olmayan Core i5 işlemcileri doğruladı
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Intel'in entegre grafik birimine sahip olmayan yeni Core i5 işlemciler hazırladığından daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Bu konuda en somut bilgi, anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Gigabyte'dan geldi ve yeni işlemciler doğrulanmış oldu. Önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sunulması beklenen Core i5 serisi dört çekirdekli yeni işlemciler, çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilen Turbo Boost teknolojisine destek sunarken, çoklu izlek desteği sağlayan Hyper-Threading özelliğine ise sahip değiller.
Core i5-2380P, i5-2450P ve i5-2550K olarak isimlendirilen yeni işlemciler 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. LGA1155 formunda hazırlanan işlemciler, D2 çekirdek revizyon tasarımını esas alıyor ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyorlar. Modeline göre sırasıyla 3.1GHz, 3.2GHz ve 3.4GHz'de çalışan işlemcilerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şu an için bilinmese de entegre grafik özellikli modellere göre daha ucuz olmaları bekleniyor. 
Gigabyte entegre GPU'su olmayan Core i5 işlemcileri doğruladı
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Rubisco 7 yıl
Bizim memlekete gelene kadar IB çıkar. Daha erken çıkarsalardı ve fiyatları da uygun belirleselerdi bence AMD nin önünü çok fena kesmiş olurdu. x6 ile kıyaslanıcak fiyatı olursa baya bi sükse yapar.
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knnkpln 7 yıl
Masaüstü i5 2000 serisinde Hyper-Threading zaten yoktuki.Eskisinde vardı yenisinde yok gibi bir haber yapılmış.
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mundt 7 yıl
GPU' suz modellerin piyasaya daha ucuz giris yapacak olmasi bircok kullanicinin isine gelir, yeni ivy bridge islemciler tahmin ettigim fiyattan gelirse sistemimi ivy bridge mimarisine yükseltmek isterim şahsen.
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kelebekx3 7 yıl
Entegre GPU'ya sahip işlemciler üzerinde barındırdıkları bu GPU ile mobil PC'ler için ideal. Çünkü yanına takılan Nivida Optimus veya benzer özelliğe sahip ATI kart sayesinde 3D özelliğini kullanmadığınız zaman otomatik olarak Intel GPU devreye giriyor ve büyük bir güç (pil) tasarrufu sağlıyor. Sistemlerinde güçlü bir ekran kartı bulunan masaüstü sistemler için gerçekten gereksiz bir özellik. Yeni işlemciler ile masaüstü sistemlerde maliyeti düşürerek rekabet gücünü artırmak hedeflenmiş olmalı.
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MrSilence 7 yıl
Peki güç tüketimlerindeki değerler neden mantıksız?
2500 3.3 GHz = 95W
2450P 3.2 GHz w/o = 95W
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ibrahimdincer 7 yıl
''sandy bridge W/O cpu graphic'' ibaresi yok mu diyor?
Bir de zaten bu seviye üst düzey işlemci alan kişilerin ayrı bir gpu almama gibi bir ihtimali olmadığını düşünüyorum en azından %90'ını alır. Eğer işlemcinin saf cpu performansına bir etkisi yoksa dahili gpu'nun i5-2550k bu seride ki en iyi tercih olur.
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Batuist 7 yıl
çok yerinde bir hareket olmuş.. atıl olarak duran çok fazla entegre grafik birimi vardı. buda gereksiz israf anlamına geliyordu. Harici bir ekran kartıyla bu işlemciyi kullanacak olsanız bile dahili GPU size ekstra masraf olmasının yanında kaynak israfından başka birşey de değildi.. bu sayede daha serin çalışacak bir işlemci ve daha iyi oc potansiyeli anlamına gelebilir bu adım..
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zymrdvn 7 yıl
Çok geç kalmış bir ürün. Çoğu insan zaten böyle performanslı işlemcileri alırken ayrı grafik kartlarıyla birlikte kullanmak için alıyorlar. Boş yere işlemci içerisindeki grafik birimine para veriliyordu. P serisi çipsetlerle kullanıyorsanız zaten hiçbir anlamı kalmıyor dahili GPU nun, bende olduğu gibi. Bir de arkadaşlar 2. nesil i5 işlemcilerde zaten Hyper Threading bulunmamakta. Bu özellik i7 işlemcilere ait. i5 ile i7 arasındaki temel fark bu. AMD işlemcilerden ise tek farkını kesinlikle bu sayamayız :))
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HyperXCrossfire 7 yıl
İ3 gibi işlemcide hadi i5 2300 gibi işlemcilerde GPU işe yarayabilir ama 2500K gibi işlemcilerde hiç bir özelliği yok,boşuna fazladan işlemciyi ısıtıyor.Virtu adam gibi çalışsa belki kabul edilebilir ama o da yok.

Geç kalındı biraz,ivyde de GPUsuz işlemciler görmek isteriz
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bayraak 7 yıl
HyperThreading olmadıktan sonra AMD işlemcilerden tek farkı fiyatı oluyor zaten :)
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E_Aydin35 7 yıl
Bunu Gigabytemı yapıyor şimdi? İsimlendirme falan
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Mr.Legend 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Bunu Gigabytemı yapıyor şimdi? İsimlendirme falan

Hee evet gigabyte'de intel işlemci üretmeye başlamış
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