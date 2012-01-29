Gigabyte entegre GPU'su olmayan Core i5 işlemcileri doğruladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in entegre grafik birimine sahip olmayan yeni Core i5 işlemciler hazırladığından daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Bu konuda en somut bilgi, anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Gigabyte'dan geldi ve yeni işlemciler doğrulanmış oldu. Önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sunulması beklenen Core i5 serisi dört çekirdekli yeni işlemciler, çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilen Turbo Boost teknolojisine destek sunarken, çoklu izlek desteği sağlayan Hyper-Threading özelliğine ise sahip değiller.
Core i5-2380P, i5-2450P ve i5-2550K olarak isimlendirilen yeni işlemciler 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. LGA1155 formunda hazırlanan işlemciler, D2 çekirdek revizyon tasarımını esas alıyor ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyorlar. Modeline göre sırasıyla 3.1GHz, 3.2GHz ve 3.4GHz'de çalışan işlemcilerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları şu an için bilinmese de entegre grafik özellikli modellere göre daha ucuz olmaları bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2500 3.3 GHz = 95W
2450P 3.2 GHz w/o = 95W
Bir de zaten bu seviye üst düzey işlemci alan kişilerin ayrı bir gpu almama gibi bir ihtimali olmadığını düşünüyorum en azından %90'ını alır. Eğer işlemcinin saf cpu performansına bir etkisi yoksa dahili gpu'nun i5-2550k bu seride ki en iyi tercih olur.
Geç kalındı biraz,ivyde de GPUsuz işlemciler görmek isteriz
Hee evet gigabyte'de intel işlemci üretmeye başlamış