Gigabyte'dan AMD işlemciler için nForce 520LE çipsetli yeni anakart

Önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD işlemciler için hazırladığı GA-M52LT-D3 isimli yeni anakart modelini satışa sunuyor. Nvidia'nın artık güncelleğini yitirmek üzere olan nForce 520LE çipsetinin kullanıldığı anakart ısıl güç tasarımı 95 Watt'a kadar olan AMD işlemcileriyle -Phenom II X6 1055T de dahil- kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 3+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart katı kapasitörleri ve otomatik performans arttırımı sağlayan Core Boost teknolojisiyle dikkat çekiyor. Üzerinde bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve dört adet te PCI slotuna yer verilen anakart sadece iki adet SATA-II portuyla geliyor.

7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve 10/100 Ethernet gibi özelliklerle donatılan Gigabyte GA-M52LT-D3'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.