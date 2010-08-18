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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'dan AMD işlemciler için nForce 520LE çipsetli yeni anakart

8 yıl
7,2b
1
3
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD işlemciler için hazırladığı GA-M52LT-D3 isimli yeni anakart modelini satışa sunuyor. Nvidia'nın artık güncelleğini yitirmek üzere olan nForce 520LE çipsetinin kullanıldığı anakart ısıl güç tasarımı 95 Watt'a kadar olan AMD işlemcileriyle -Phenom II X6 1055T de dahil- kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 3+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart katı kapasitörleri ve otomatik performans arttırımı sağlayan Core Boost teknolojisiyle dikkat çekiyor. Üzerinde bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve dört adet te PCI slotuna yer verilen anakart sadece iki adet SATA-II portuyla geliyor.

7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve 10/100 Ethernet gibi özelliklerle donatılan Gigabyte GA-M52LT-D3'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Tolgá 8 yıl
Bu haberi görünce asrockun 480x chipli modeli aklıma geldi
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MÜŞAVİR 8 yıl
Ya gigabyte şaşırdı, ya da ben yanlış habere bakıyorum.
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forvet09 8 yıl
mantıklı aslında, depoda duran 520l leri 1$ dan almıştır. :) giriş seviyesi 2xx serisi işlemcileri ile kullanılabilir..
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