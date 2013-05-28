Gigabyte'dan ufak boyutlara sahip bilgisayar modeli: BRIX





Bilgisayar donanımları denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Gigabyte, BRIX ismini verdiği ufak bilgisayar modelini duyurdu.

30x108x114mm boyutları ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken BRIX mini-bilgisayar modeli, sunduğu özelleştirme imkanıyla oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Üzerinde Intel Ivy Bridge Core i3, i5 ve i7 işlemci seçenekleri, dahili Intel grafik birimi ve 16GB'a kadar arttırılabilen DDR3 RAM slotu yer alan model, ayrıca 2x USB3.0, HDMI, RJ45, Mini DisplayPort, Ethernet portları yanında mSATA, mini-PCIe genişleme yuvaları ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğini de üzerinde barındırıyor.

Kullanıcıların işlemci, bellek, depolama birimi ve işletim sistemi gibi unsurları isteğe bağlı olarak belirleyebileceği BRIX, VESA bağlantı üzerinden uyumlu aparat ile istenilen her yere asılarak kullanılabiliyor. Resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da BRIX mini-bilgisayar modelinin fiyatı, kullanıcıların istediği teknik özelliklere göre değişecek.

http://www.engadget.com/2013/05/24/gigabyte-brix-mini-pc/