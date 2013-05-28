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Gigabyte'dan ufak boyutlara sahip bilgisayar modeli: BRIX

5 yıl
1,4b
1
10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gigabyte'dan ufak boyutlara sahip bilgisayar modeli: BRIX

Bilgisayar donanımları denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Gigabyte, BRIX ismini verdiği ufak bilgisayar modelini duyurdu.
30x108x114mm boyutları ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken BRIX mini-bilgisayar modeli, sunduğu özelleştirme imkanıyla oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Üzerinde Intel Ivy Bridge Core i3, i5 ve i7 işlemci seçenekleri, dahili Intel grafik birimi ve 16GB'a kadar arttırılabilen DDR3 RAM slotu yer alan model, ayrıca 2x USB3.0, HDMI, RJ45, Mini DisplayPort, Ethernet portları yanında mSATA, mini-PCIe genişleme yuvaları ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğini de üzerinde barındırıyor. 
Kullanıcıların işlemci, bellek, depolama birimi ve işletim sistemi gibi unsurları isteğe bağlı olarak belirleyebileceği BRIX, VESA bağlantı üzerinden uyumlu aparat ile istenilen her yere asılarak kullanılabiliyor. Resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da BRIX mini-bilgisayar modelinin fiyatı, kullanıcıların istediği teknik özelliklere göre değişecek.
 
Gigabyte'dan ufak boyutlara sahip bilgisayar modeli: BRIX

http://www.engadget.com/2013/05/24/gigabyte-brix-mini-pc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TURK-ŞAD 5 yıl
güzel en azından kullanıcı tercihine bırakılmış işlemci ram hdd seçenekleri gerçekden iyi düşünülmüş zira yanlış bilmiyorsam nuc larda işlemci gömülü işlemci değişii yapamıyorsunuz
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farazicosmos 5 yıl
cep telefonlarının aşırı geliştiği bir çağda masaüstü ve notebook tarzı pc lerin çok yavaş ilerlemesi çok garip halen 1 mp kameraya sahip notebooklar bile çok nadir var daha yeni 3100 tl ye asus notebook aldım üzerinde 0.9 mp kamera çıktı ve wifi hızı da 4 yıldır kullandığım cep telefonunun hızının yarısından daha yavaş yani windows ta yaptığım çoğu şeyi telefon tabletlerde yapabilsem asla pc ye el sürmem
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Psydia 5 yıl
İntel nuc benzeri bilgisayarlarin i7'li guclu versiyonlari cikinca 1 tane almak istiyorum aslinda...
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MxFxOx 5 yıl
sesli çalışabilir.hardisk bilgisi olmaması enteresan sonuçta windows kurulumu şart
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blk 5 yıl
Turkforce
İlginç bir şekilde harddisk geçmiyor haber içerisinde,Net üzerinde araştırınca yine bu konuda bilgi yok.2 USB ile ne yapılmasını bekliyorlarki, birine klavye mouse bağlasandiğerine harddisk bağlasan geriye boş usb kalmıyor. Ne anlamı kaldı bu kadar küçük olmasının.

harddisk olarak sadece msata girişi var.sadece msata formundaki ssd kartlar takılıyor.
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shark2055 5 yıl
Mac mini varken insanlar niye alsın ki bunu, kulaklık çıkışı bile yok?
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Turkforce 5 yıl
İlginç bir şekilde harddisk geçmiyor haber içerisinde,
Net üzerinde araştırınca yine bu konuda bilgi yok.
2 USB ile ne yapılmasını bekliyorlarki, birine klavye mouse bağlasan
diğerine harddisk bağlasan geriye boş usb kalmıyor.
Ne anlamı kaldı bu kadar küçük olmasının.
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DH Misafiri 5 yıl
intel haswell işlemci kullanılsaydı daha iyi olurdu hiç yoktan oyun oynardık
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zymrdvn 5 yıl
ivy bridge kullanmak için biraz geç kalmadılar mı?
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sepkov 5 yıl
Yav abi artık i7ler falan bizim telefonlarada gelecek şu aletlerdeki ufaklığa baksana
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