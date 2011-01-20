Gigabyte'ın 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modeli detaylandı

Resmi lansmanı 25 Ocak'ta yapılacak GeForce GTX 560 Ti için, ekran kartı üreticilerinin hazırladığı özel tasarımlı modeller ortaya çıkmaya başladı. WinForce soğutuculu modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Gigabyte, GeForce GTX 560 Ti Super Overclock modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Özel tasarımlı soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentlerine ek olarak Gigabyte GeForce GTX 560 Ti Super Overclock, fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen saat hızlarıyla da merak uyandırmayı başarıyor.

Gigabyte'ın resmi dökümanına göre GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock, 1000MHz GPU, 4580MHz bellek ve 2000MHz paralel işlemci hızlarına sahip. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, Ultra Durable VGA+ tasarımı çerçevesinde Japonya üretimi kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentler ve açılı yerleştirilen çift fanlı WindForce soğutucusu ile geliyor. Model adı GV-N560SO-1GI olan yeni ekran kartı, Gigabyte'ın açıkladığı bilgilere göre 3DMark Vantage Extreme testinde X11515, 3DMark Vantage Performance testinden ise P24590 puan almayı başarıyor.

25 Ocak'ta yapılacak GeForce GTX 560 Ti lansmanını takip eden süreçte satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

http://techpowerup.com/138799/Gigabyte-GTX-560Ti-Super-Overclock-Graphics-Card-Detailed.html