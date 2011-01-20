Gigabyte'ın 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modeli detaylandı

Resmi lansmanı 25 Ocak'ta yapılacak GeForce GTX 560 Ti için, ekran kartı üreticilerinin hazırladığı özel tasarımlı modeller ortaya çıkmaya başladı. WinForce soğutuculu modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Gigabyte, GeForce GTX 560 Ti Super Overclock modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Özel tasarımlı soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentlerine ek olarak Gigabyte GeForce GTX 560 Ti Super Overclock, fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen saat hızlarıyla da merak uyandırmayı başarıyor.
Gigabyte'ın resmi dökümanına göre GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock, 1000MHz GPU, 4580MHz bellek ve 2000MHz paralel işlemci hızlarına sahip. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, Ultra Durable VGA+ tasarımı çerçevesinde Japonya üretimi kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentler ve açılı yerleştirilen çift fanlı WindForce soğutucusu ile geliyor. Model adı GV-N560SO-1GI olan yeni ekran kartı, Gigabyte'ın açıkladığı bilgilere göre 3DMark Vantage Extreme testinde X11515, 3DMark Vantage Performance testinden ise P24590 puan almayı başarıyor.
25 Ocak'ta yapılacak GeForce GTX 560 Ti lansmanını takip eden süreçte satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
http://techpowerup.com/138799/Gigabyte-GTX-560Ti-Super-Overclock-Graphics-Card-Detailed.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buarada Vantage testine bakınca gördüğüm şey biraz daha azim ve cesaretin gerekli olduğu. GTX580'e yetişmesine pek bir şey kalmamış, biraz daha coşku versenize millet sevinsin. O puanı GTX570, GTX480 alamıyor yahu. Bu hızlarda hakaten GTX570'i geçiyor demek ki.
@Narcissist
GTX460'a göre ortalama %30 civarında bir performans artışı bekliyorum şahsen ki gelen haberler de o yönde. Zaten benim tahminim de artan birim ve saat hızlarına göre yapılmış bir tahmin. GTX460'ta kapalı olan SM'nin açılması bu karta 48 adet CUDA, 1 Polymorph motoru ve 8 adet doku birimi kazandırıyor. Yapısal fark bu. Tabi bir de daha hızlı bellek yongaları kullanılacaktır özel tasarımlarda (0.4ns yongalar). Bunun haricinde saat hızlarındaki %21'lik artışın da getirisi büyük olacaktır. Bu kart için hoşuma gitmeyen tek şey standart bellek hızının yetersiz kalacak gibi görünmesi. Şahsen birçok uygulamada gördüm ki 3600mhz bellek hızı ve buna bağlı olan 115GB/sn bellek bantt genişliği GTX460'a küçük darboğazlar oluşturabiliyor. Şimdi %30 civarı güçlenecek olan gpu'ya karşı, bellek bant genişliği %11 civarında artacak. Bu oranın daha yüksek olması gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten bu kartı alacaklara da (tabi testleri gördükten sonra) genel olarak 0.4ns bellekli modelleri tercih etmelerini söyleceğiz sanırım. Belleklerin oc olabilmesi önemli.
kolpa denilen yalanlama da heralde kartın resimlerini ve resimde yazan bilgileri yalanladılar.. zaten sonunda yaptığımız kart bu resimdekine hiç benzemiyor diyordu
GTX 460'dan yaklaşık %70 daha hızlı vantage X skoruna göre, buna bakarak GTX 460'dan bir farkı olmadığını da anlamış oluyoruz
bence 2011'in en büyük hayalkırklığı olmuş bu kart derim noktayı koyarım
fiyatı epey tuzlu olur heralde..
Ben saat hızları yüzünden dedim. 1000MHz lik gpuyu 675Mhz lik gpu ile karşılaştırmanın bir mantığı yok. Aynı hızda pek fark olacağını sanmıyorum. Açılan birimler hız kazandıracak dediğin gibi belleklerde önemli amd bunu erken farketti. OC potansiyelide artmış 1GHz fabrika çıkışı güzel bir değer. Belki güç tüketimide iyileştirilmiştir.