Gigabyte'ın Radeon HD 6990 modeli gün ışığına çıktı

Yarın başlayacak CeBIT 2011 Fuarı öncesinde üreticilerin Radeon HD 6990 modelleri gün ışığına çıkmaya başladı. Fuar kapsamında hız aşırtma tutkunları için hazırladığı yeni anakartı X58A-OC'nin de tanıtımını yapacak olan Gigabyte, referans tasarımı baz alan Radeon HD 6990 modelini sergilemeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının 3072x paralel işlem birimi, 192x doku ünitesi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Radeon HD 6990'un, tek GPU'lu Radeon HD 6970 model ile kıyaslandığında daha düşük saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor zira bilindiği üzere Radeon HD 6970'in açıklanan resmi TDP değeri, yük altında 250 Watt. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunan Gigabyte Radeon HD 6990'da, görüntü aktarımı içinse DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörüne yer veriliyor.

Henüz AMD tarafından doğrulanmamakla birlikte 8 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı da şu an için bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2011/februar/gigabyte-und-sapphire-zeigen-radeon-hd-6990/