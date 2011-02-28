Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın Radeon HD 6990 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yarın başlayacak CeBIT 2011 Fuarı öncesinde üreticilerin Radeon HD 6990 modelleri gün ışığına çıkmaya başladı. Fuar kapsamında hız aşırtma tutkunları için hazırladığı yeni anakartı X58A-OC'nin de tanıtımını yapacak olan Gigabyte, referans tasarımı baz alan Radeon HD 6990 modelini sergilemeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının 3072x paralel işlem birimi, 192x doku ünitesi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Radeon HD 6990'un, tek GPU'lu Radeon HD 6970 model ile kıyaslandığında daha düşük saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor zira bilindiği üzere Radeon HD 6970'in açıklanan resmi TDP değeri, yük altında 250 Watt. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunan Gigabyte Radeon HD 6990'da, görüntü aktarımı içinse DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörüne yer veriliyor.

Henüz AMD tarafından doğrulanmamakla birlikte 8 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı da şu an için bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.


http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2011/februar/gigabyte-und-sapphire-zeigen-radeon-hd-6990/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Next Gen 8 yıl
Bu kart abisi babası 5970 kadar tahtta kalabileceğini sanmıyorum GTX 590 geçmese bile bir kaç ay sonra çıkması muhtemel 28nm kartlar bu kartı rahat geçeceklerdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SLaYeR KiNG 8 yıl

Bl@ckbox

Bu kart abisi babası 5970 kadar tahtta kalabileceğini sanmıyorum GTX 590 geçmese bile bir kaç ay sonra çıkması muhtemel 28nm kartlar bu kartı rahat geçeceklerdir




nereye geçecekler hayal mahsülü bir yorum.. adamlar gtx580'nin %67 üstünde bir kart yapmışlar; gtx590'da %80 üstünde olduğunu varsayarsak gtx580'nin.. nereye hangi tek gpu'lu kart bu seviyeye ulaşacak 1-2 ay sonra???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
Yine 900/985 Mhz arası saat hızlarıyla olursa at çöpe direk :) Standart 1 Ghz kart altında ne olursa olsun almam.. bedava verseler bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baraks35 8 yıl
5970 le gtx 480 aynı fiyatayken gtx 480 çok güzel şeçim olmuş tebrik etmek istiyorum arkadaşı :DD :DD
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Team NINJA 8 yıl

baraks35

5970 le gtx 480 aynı fiyatayken gtx 480 çok güzel şeçim olmuş tebrik etmek istiyorum arkadaşı :DD :DD


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ctrl-alt-delete 8 yıl

baraks35

5970 le gtx 480 aynı fiyatayken gtx 480 çok güzel şeçim olmuş tebrik etmek istiyorum arkadaşı :DD :DD
Arkadas siradan bir gtx480 almamis gtx480amp almis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dehcet 8 yıl
VAY VAY ARTIK VATANBİLGİSAYARDA GÖRÜRÜZ 1300-1600 TL ARASI BARİ 5790 SINI ALABİLSEK ONUN FİYATI 800 900 OLSA BAK O ZAMAN NE KAR YAPARLAR VE PİYASADI Kİ 5970 BİTİRİP 6990 YER AÇARLARDI...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 8 yıl

dehcet

VAY VAY ARTIK VATANBİLGİSAYARDA GÖRÜRÜZ 1300-1600 TL ARASI BARİ 5790 SINI ALABİLSEK ONUN FİYATI 800 900 OLSA BAK O ZAMAN NE KAR YAPARLAR VE PİYASADI Kİ 5970 BİTİRİP 6990 YER AÇARLARDI...

8aylık kartı ikinci elden el müktada nickli arkadas 800e satıyor alacaksan haberin olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#Gakko_ 8 yıl

dehcet

VAY VAY ARTIK VATANBİLGİSAYARDA GÖRÜRÜZ 1300-1600 TL ARASI BARİ 5790 SINI ALABİLSEK ONUN FİYATI 800 900 OLSA BAK O ZAMAN NE KAR YAPARLAR VE PİYASADI Kİ 5970 BİTİRİP 6990 YER AÇARLARDI...

5970, 800 lira olsa adamlar 6970 satamazlar ki abi.. düşmez o kadar bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14382 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon ve gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Mini video inceleme 8 yıl D-Smart'ta HD PVR devri! D-Smart ile yeni HD kanalları ve gelecek planları üzerine konuştuk 8 yıl Sadece DonanımHaber'de! HP/Foxconn'un yeni fabrikasını gezdik, Foxconn başkan yardımcısı ve HP Türkiye genel müdürüyle konuştuk 8 yıl Özel Röportaj: Mach Xtreme ile SSD depolama sürücüleri ve bellekler üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim