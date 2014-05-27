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Gigaset'ten tasarıma önem veren Dune sabit telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigaset'ten tasarıma önem veren Dune sabit telefon

Sabit telefon sektörünün önemli firmalarından Gigaset, doğadan ilham alarak tasarladığı CL540 serisi sabit telefonlarına Dune adlı yeni bir üye eklediğini duyurdu.

Kullanıcılara en iyi tutuş deneyimi sunması için tasarlanan Dune modeli yumuşak dokunuşlu ögeleri ile hem elde hem de omuzda tutuş için sağlam bir kavrama sağlıyor. Cihaz kendine has ergonomisi sayesinde S şekline bürünüyor ve iç bükey kulaklığı ile daha iyi akustik için kulağı sarmalıyor. 

Dune modelinin ışıklı tuş takımı polydom teknolojisi ile imal edilmiş ve üzerinde 1.8 inçlik 65 000 renk sunan bir TFT ekran yer alıyor. HSP - yüksek ses kalitesi ile ahizesiz arama seçeneği sunan Dune, kulaklık bağlantısı için 2.5mm'lik bir mono kablo barındırıyor. 

Dune modelinde modern bir kullanıcı arayüzü ve kaliteli grafikler yer alıyor. 320 saat bekleme, 14 saat konuşma süresi sunan Dune; bebek telefonu, entegre alarm, takvim, doğum günü hatırlatma, her biri 3 adede kadar numara alan 200 kayıt, ayarlanabilir bir ekran koruyucu gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. 

Dune modelinin CL540A versiyonunda entegre bir telesekreter ve 30 dakikaya kadar mesaj depolama kapasitesi bulunuyor. Dune modeli en fazla altı ahizeyle birlikte kullanılabiliyor. 

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TickTok 5 yıl en beğenilen
3310'un tasarımı daha iyi.
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DH Misafiri 5 yıl
ellerin doluyken kafanla omuz arasına telefonu sıkıştırırsın ya onu kastediyor işte
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arel.gr 5 yıl
latte harika gorunuyor.
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gael 5 yıl
,7sene once aldigim gigaset hala cekmecede kutuda duruyor,bozuk dandik telefonlarina birde duzgun servis vermiyor
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carman 5 yıl
bu önem verilen tasarımsa ben tasarım okumayı bırakıyorum
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Beybaba62 5 yıl
Omuzda telefon tutmak nedir?
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TickTok 5 yıl en beğenilen
3310'un tasarımı daha iyi.
Yanıtla +7
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