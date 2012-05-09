Girişimci ve Yatırımcıların Buluşma Noktası: "Teknoloji Vadisi"



Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET ’in “Fikrinizin Yanında TTNET Var” sloganıyla başlattığı “Teknoloji Vadisi” Projesi, fikir sahibi girişimcilerle yatırımcıları ortak platformda buluşturuyor.





“ TTNET Teknoloji Vadisi” , sektörde yeni ürün ve servislerin sunulmasına olanak sağlamanın yanı sıra her sektörden iş fikrini değerlendirerek yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. TTNET böylece Türkiye’nin yaratıcılık ve teknolojik gelişim alanındaki hedeflerine de katkıda bulunuyor.





Teknoloji Vadisi ile girişimcilere projelerini TTNET güvencesiyle hayata geçirme konusunda destek olunurken, yatırımcılara da yine TTNET güvencesiyle ve tek kaynaktan iyi fikirlere ulaşma imkanı sağlanıyor.





TTNET Teknoloji Vadisi’ni Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi “Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek” eğitimleri kapsamında, İzmir, Adana ve Eskişehir’de üniversite öğrencilerine anlattı. Proje, en son 8 – 10 Mayıs tarihlerinde de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine ve Türkiyenin diğer bölgelerinden bazı illerinde daha anlatılmaya devam edecek.





Sistem nasıl işliyor ?





İş fikrine sahip girişimciler ve yatırımcılar, TTNET tarafından www.ttnetteknolojivadisi.com.tr” web adresinde buluşturuluyor. İş fikri olanların “Girişimciler” bölümünden kayıt olarak sisteme sunduğu fikirler, öncelikle TTNET’in profesyonel ekipleri tarafından ön değerlendirmeye alınıyor ve bu aşamayı geçen fikirler yatırımcıların beğenisine sunuluyor.





Yeni iş fikirlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar ise web sitesindeki “Yatırımcılar” kısmından sisteme kayıt oluyor. Yatırımcıların isimleri ya da şirket isimlerine sitede yer veriliyor. Sisteme kayıt olanlar, TTNET Teknoloji Vadisi’nde girişimciliği destekleyen potansiyel bir “Yatırımcı” olarak biliniyor ve sitedeki yeni iş fikirlerine diledikleri zaman ulaşabiliyor. Yatırımcı olmak, iş fikirlerine yatırım konusunda herhangi bir yükümlülük getirmiyor; girişimlerle ilgili bilgi alma, değerlendirme ya da yatırım için görüşme ancak yatırımcı talebine bağlı olarak gerçekleşiyor.

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