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Gizemli bir LG cihazı Adreno 320 grafik birimiyle GLBenchmark sitesinde ortaya çıktı

6 yıl
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin 2GB RAM'li Optimus LTE 2 modelinden sonra Adreno 320 grafik birimine sahip yeni bir model daha benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.

LE970 olarak ismi geçen model GLBenchmark sitesindeki benchmark sonuçlarında ortaya çıktı. 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, Android 4.0 işletim sistemi ve HD çözünürlüğe sahip olan modelde Adreno 320 grafik birimi dikkat çekiyor.

Adreno 320 grafik birimi Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon S4 veya Snapdragon S4 Pro çözümlerinde kullanacağı grafik işlemci. Bu durumda LE970 modelinin üst seviye bir donanıma sahip olacağı anlaşılıyor.

Ancak akıllarda soru işareti oluşturan konu ise  2.1 Egypt Standard testinden 59.5fps almış olması. Bu skor HTC One S modelinin aldığı puanla aynı. Bu modelde ise 4 çekirdekli veya Pro sürümünde Snapdragon S4 yongada sistemi bulunmuyor. 

Test sonuçlarının manipüle edilmiş olması muhtemel. Model ile ilgili daha gerçekçi bilgilere ise tahminen ilerleyen haftalarda ulaşabiliriz.

http://glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro21&D=LG+E970&testgroup=gl Yorum Yaz
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OnlyChaos 6 yıl
LG habire telefon üretiyor ama nerdeler?
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E_Aydin35 6 yıl
Evet belki üst seviye telefonlar bazında atılım yapmak üretim yapmak güzel ama, mantıklıca düşünüldüğünde bu kadar sıkı rakipcil model varken boşta kalan giriş seviye ve ya orta segmente yönelik atılımlar daha mantıklı olmazmı?
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SEO-Uzmanı 6 yıl
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en.wikipedia.org/...
bazı şeylerin temelleri şimdi atılır ! 100 yıl sonra anca iyice anlaşılır :)
firmaları büyük yapan tek şey güvendir.
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Azumi 6 yıl
LG donanım açısından iyi cihazlar üretiyor ama şu tasarımlara biraz daha özen gösterseler ve xda'dan 3-5 kişi toplayıp yazılım sorununuda bir çözse kral olucak ama...
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besequ868 6 yıl
Grafik işlemcilerin gücünü kıyaslarken ekran çözünürlüğü de etkili olduğunu unutmamak gerek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Silent Guardian 6 yıl
1920x1080 ekran yaptılar.Kuvvetli bir gpu lazım tabi.
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nedensiz07 6 yıl
hep aynı tırıvırı.. her yeni sey cıkacagında bilmem kac kat hızlı veya iyi olacak dıye peslerınden kosturuyolar.. icraat sıfır..
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aziz77 6 yıl
sony LT29i
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bkadem 6 yıl
Qualcomm S4 Pro ile gelecek Adreno 320'de 4 kat grafik performansı olacağını iddia etmişti. 4 Kat grafik performansı Adreno 220 üzerinden değilde adreno 205 üzerinden olacağını belirtmemişti
Şaka bir yana Adreno 320'in 4 kat olmasada 2-3 kat grafik performansı vermesini bekliyorum.

Ayrıca Htc One S 960x540 çözünürlüklü, testi yapıldığı söylenen telefon ise 1280x720 çözünürlüğünde. Grafik işlemcilerin gücünü kıyaslarken ekran çözünürlüğü de etkili olduğunu unutmamak gerek.
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weneorn 6 yıl
Ya test sonuçları değilde verilen spesifikasyon manipüle edilmişse? Yani adreno 320 değilse o ?
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sahoron 6 yıl
"59.5fps almış olması" nerede?
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