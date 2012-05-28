Gizemli bir LG cihazı Adreno 320 grafik birimiyle GLBenchmark sitesinde ortaya çıktı

LG'nin 2GB RAM'li Optimus LTE 2 modelinden sonra Adreno 320 grafik birimine sahip yeni bir model daha benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.





LE970 olarak ismi geçen model GLBenchmark sitesindeki benchmark sonuçlarında ortaya çıktı. 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, Android 4.0 işletim sistemi ve HD çözünürlüğe sahip olan modelde Adreno 320 grafik birimi dikkat çekiyor.





Adreno 320 grafik birimi Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon S4 veya Snapdragon S4 Pro çözümlerinde kullanacağı grafik işlemci. Bu durumda LE970 modelinin üst seviye bir donanıma sahip olacağı anlaşılıyor.





Ancak akıllarda soru işareti oluşturan konu ise 2.1 Egypt Standard testinden 59.5fps almış olması. Bu skor HTC One S modelinin aldığı puanla aynı. Bu modelde ise 4 çekirdekli veya Pro sürümünde Snapdragon S4 yongada sistemi bulunmuyor.





Test sonuçlarının manipüle edilmiş olması muhtemel. Model ile ilgili daha gerçekçi bilgilere ise tahminen ilerleyen haftalarda ulaşabiliriz.