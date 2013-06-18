GoPro kameralar için motorlu görüntü sabitleme aparatı: STABiLGO

Elde video çekimi sırasında meydana gelen istenmeyen dalgalanmaları, titreşimleri ya da dengeleme sorunlarını çözmek için popüler aksiyon kamerası GoPro için geliştirilen STABiLGO isimli yeni proje, ortaya oldukça başarılı sonuçlar koyabiliyor.

Kickstarter üzerinde film yapımcıları Michael Boczon ve Christine Reilly tarafından başlatılan güncel projelerden STABiLGO, GoPro HERO2 ya da HERO3 kamera modelleri için özel olarak hazırlanmış. Üzerinde yer alan dikey ve yatay 2 adet motor, jiroskopik sensör, 32-bit MCU flaş mikro kontrolcü ve LiPo bataryası ile 90 dakika civarında çalışma gösterebilen aparat, ABS plastik ve karbon fiber malzeme kalitesiyle 470 gram gibi bir ağırlık değerine ve oldukça taşınabilir yapıya sahip. İçerisinde yer alan sensör ve motor sisteminin hareketlere göre verdiği karşı tepki sonucu oldukça sarsıntısız görüntüler elde edilmesini sağlayan STABiLGO, site üzerinde yapılacak 550$ bağış ile 2014 Ocak ayında elde edilebiliyor.

Projeye başlanırken konan 100,000$ hedefin, bitimine henüz 28 gün kala 8 bağış ile 3,283$'lık kısmını toplayan STABiLGO hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1969395374/stabilgo-ready-steady-go?ref=category