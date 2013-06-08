Goji akıllı kilit sistemi yüksek seviye güvenlik sunuyor





Hayatımızın her alanına girmeye başlayan akıllı sistemler, artık kapı kilidimizin de yerini almak üzere. Indiegogo platformunda destek arayan Goji akıllı kilit sistemi bir daha kapı anahtarına ihtiyaç duymamanızı sağlayacak.





Silindir biçiminde ve mavi metin tabanlı bir LED ekrana sahip olan Goji, Bluetooth yoluyla akıllı telefonlara, WiFi ile de ev ağınıza bağlanabiliyor. Kilit sistemi isteğe bağlı olarak standart anahtar veya şifre olacak şekilde değiştirilebiliyor.





Batarya ile çalışan Goji, entegre kamerası ile kapıyı çalanların resimlerini MMS veya mail olarak gönderebiliyor. İsterseniz misafirlerin isimlerini LED ekrana yazarak hoşgeldin de diyebiliyorsunuz. Kapı kilidini ise WiFi üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun açabiliyorsunuz. Tüm hareketler uzak sunucu üzerinde kaydediliyor.





Goji uygulaması ile de dijital anahtarlar oluşturarak SMS veya mail ile istediğiniz kişiye gönderebiliyorsunuz. Bu anahtarlar 128 bit şifreleme ile korunuyor ve transfer edilmesi imkansız. Goji ayrıca 7/24 teknik destek sunuyor.





Goji Smart Lock, hayata geçmek için 120 000$'a ihtiyaç duyuyor ve bunun yarısı şimdiden toplandı. 235$ bağış karşılığında Aralık ayında ürün gönderilmeye başlanacak. Nihai satış fiyatı ise 270$ civarında olacak.





http://www.indiegogo.com/projects/goji-smart-lock?c=home