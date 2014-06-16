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Gol çizgisi teknolojisinden ilk faydalanan Benzema oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Gol çizgisi teknolojisinden ilk faydalanan Benzema oldu

UEFA'nin uzun yıllar karşı çıkmasına rağmen futbol maçlarında topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına nokta koymak amacıyla teknolojiden faydalanma kararı alınmıştı. Bugüne kadar pilot olarak test edilen gol çizgisi teknolojisi 2014 Dünya Kupası'dan resmi olarak uygulanmaya başladı.

Uygulamanın ilk örneği ise Fransa-Honduras maçında hayat geçirildi ve oldukça başarılı bir sonuç verdi. Maçın 48. dakikasında Fransız Benzema'nın şutunda top kale direğine çarptıktan sonra kaleci Valladares'e yönelmiş ve kaleci de iki hamlede topa sahip olmuştu. 

Ancak kaleci topa hakim olurken topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalı duruma düştü. Hakem de kurallar gereği ilk olarak gol değil kararı verdikten sonra 4. hakeme yöneldi ve sistemin yaptığı ölçümler sonrasında gol kararı verildi. Fransa da gol çizgisi teknolojisinden ilk faydalanan takım olarak tarihe geçti. 

Hali hazırda Dünya Kupası finallerinde GoalControl teknolojisi uygulanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu - IFAB, geçen yıl yaptığı ihalede 10 adet başvuru arasından Hawk Eye ve GoalControl teknolojilerine lisans vermeyi kararlaştırmıştı. 

İngiliz bir firmanın geliştirdiği Hawk Eye, İngiltere Futbol Federasyonu ile bir sözleşme yaparak, teknolojiyi gelecek yıl Premier Lig'de kullanma hakkını elde etti. Hawk-Eye teknolojisi 7 hızlı çekim yapan kamera ile kale çizgisini izleyerek 3 boyutlu bir örneklem oluşturuyor ve top çizgiyi geçmiş ise 1 saniye içerisinde hakemin saatine uyarı yolluyor.

Alman GoalControl teknolojisi ise topa elektronik devreler yerleştirirken, kale çizgisi ve paralelindeki kale direklerine de manyetik sensörler entegre ediyor. Topun tamamen çizgiyi geçtiğini sensörler algılarsa, hakemin saatine 1 saniye içerisinde uyarı yolluyor.

Teknolojinin maçta oldukça başarılı sonuç vermesi gelenekleri savunan başta UEFA olmak üzere pek çok otoriteyi yumuşatmış görünüyor. Sistemin aynı çizgiyi devam ettirmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.bbc.com/sport/0/football/25285092 Yorum Yaz
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balcis 5 yıl en beğenilen
teknoloji gelince futbolun ruhu gidecekti, noldu adamın golü haksız yere yenilmeyince futbolun ruhu mu öldü? yemişim öyle ruhu.
demek ki neymiş, yerinde kullanılan teknoloji iyiymiş. bilakis sahadaki emeğin karşılığını almak ruhtur, saçma sapan hakem hataları değil.
teknoloji gelince futbolun ruhu gidecekti, noldu adamın golü haksız yere yenilmeyince futbolun ruhu mu öldü? yemişim öyle ruhu.demek ki neymiş, yerinde kul...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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kingarthasilker 5 yıl
golüde benzemaya yazmadılar kaleciye yazdılar
2 Yanıt Yanıtla +20
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oKsyqeN 5 yıl
Eğer topun geçip geçmediği manyetik bir alan oluşturularak algılanıyorsa ,kalenin dibine atılacak küçük bir elektronik devre ile bu alanın sapıtmasını kolayca sağlanabilir. Yanlış mı düşünüyorum acaba ? Bugün yalnızca 10mm mıknatıslar yerçekimini yerle bir edebiliyor. Bence bu sistem için ciddi güvenlik önlemleri alınmalı ama cidden gerekli güzel bir sistem
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Recharged 5 yıl
Futbol içi teknolojiye karşıyım ancak bu yerinde oldu ve gerekliydi.
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Master_Evil 5 yıl
yıllardır bekliyorduk sonunda geldi
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carter 5 yıl
En başta hak yemenin önüne geçildi. Umarım ülkemizde de uygulanır.
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oray 5 yıl
Açıkcası ben de başlarda teknoloji neden futbolda hiç yok, amerikadan futbolunda sürekli kamera görüntüleriyle karar veriyorlar derdim. Ama fazla adaletli futbol sıkıcı olabilir diye düşünüyorum.
Düşünsenize her şeyin mükemmel olduğunu, tartışmalı pozisyonların kalmadığını, hakemin artık sahada sadece düdük çalıp kararı bilgisayarın başındaki adama bıraktığını... Sizin istediğiniz futbol mükemmel futbol mu yoksa tartışmaların sürebileceği, hakemin arada hatalar yapıp oyunun akışını değiştirebileceği futbol mu? Aslında biraz tercih meselesi ama ben hakemin hata yapmasını futbola ayrı bir tat kattığını düşünüyorum.
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Piêr Dé Sans 5 yıl
Yalnız şu pozisyonda topun geçtiğini göremeyen adam çizgi hakemliği falan yapmasın.
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Hobar 5 yıl
kramponlara çip takıp benzer teknoloji ofsayta da yapılsın.
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X@ndeR 5 yıl
ofsaytı da bir şekilde çözerlerse tam olur.
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BerkhanBalta 5 yıl
Artık şikeler kolaylaştı.
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mutercim 5 yıl ekrem71
ekrem71

Alman GoalControl teknolojisi ise topa elektronik devreler yerleştirirken, kale çizgisi ve paralelindeki kale direklerine de manyetik sensörler entegre ediyor. Topun tamamen çizgiyi geçtiğini sensörler algılarsa, hakemin saatine 1 saniye içerisinde uyarı yolluyor.


İyi de GoalControl da kameralar aracılığıyla ölçüm yapan bir teknoloji. Kendi sitelerinde stadyumlara 14 kamera yerleştirildiğini söylüyorlar. Haberde bir yanlışlık var, düzeltirseniz iyi olur bence...
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Şeker Hapı 5 yıl
Hawk Eye daha kullanışlı gibi duruyor topa devre falan yerleştirmeye gerek yok en azından
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John Stark 5 yıl
Çok iyi bi uygulama oldu.
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aniceman 5 yıl
gol çizgisi hakemi zaten gördüğüm en saçma çözüm idi, nitekim kısa sürdü. ruhtan bahsedenler ingiltere - ukrayna maçında göz göre göre verilmeyen golü izlesin... hem ruh yorum katılan, insancıl öğelerde olur. endirekt vuruşta, serbest vuruşta yorum olur ama gol kararında yorum olmaz...
aynı teknolojiyi gelecekte yan hakemler yerine de görmek isterim. bir topa birer de futbolcuların ayaklarında sensör oldu mu alın size ofsayt bildirimi...
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Nobody_Found 5 yıl
Teknoloji Gelişiyi
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mementopolis 5 yıl
Budami gollll Degil :D




Bahsi gecen video




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