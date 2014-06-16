Gol çizgisi teknolojisinden ilk faydalanan Benzema oldu





UEFA'nin uzun yıllar karşı çıkmasına rağmen futbol maçlarında topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına nokta koymak amacıyla teknolojiden faydalanma kararı alınmıştı. Bugüne kadar pilot olarak test edilen gol çizgisi teknolojisi 2014 Dünya Kupası'dan resmi olarak uygulanmaya başladı.





Uygulamanın ilk örneği ise Fransa-Honduras maçında hayat geçirildi ve oldukça başarılı bir sonuç verdi. Maçın 48. dakikasında Fransız Benzema'nın şutunda top kale direğine çarptıktan sonra kaleci Valladares'e yönelmiş ve kaleci de iki hamlede topa sahip olmuştu.





Ancak kaleci topa hakim olurken topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalı duruma düştü. Hakem de kurallar gereği ilk olarak gol değil kararı verdikten sonra 4. hakeme yöneldi ve sistemin yaptığı ölçümler sonrasında gol kararı verildi. Fransa da gol çizgisi teknolojisinden ilk faydalanan takım olarak tarihe geçti.





Hali hazırda Dünya Kupası finallerinde GoalControl teknolojisi uygulanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu - IFAB, geçen yıl yaptığı ihalede 10 adet başvuru arasından Hawk Eye ve GoalControl teknolojilerine lisans vermeyi kararlaştırmıştı.





İngiliz bir firmanın geliştirdiği Hawk Eye, İngiltere Futbol Federasyonu ile bir sözleşme yaparak, teknolojiyi gelecek yıl Premier Lig'de kullanma hakkını elde etti. Hawk-Eye teknolojisi 7 hızlı çekim yapan kamera ile kale çizgisini izleyerek 3 boyutlu bir örneklem oluşturuyor ve top çizgiyi geçmiş ise 1 saniye içerisinde hakemin saatine uyarı yolluyor.





Alman GoalControl teknolojisi ise topa elektronik devreler yerleştirirken, kale çizgisi ve paralelindeki kale direklerine de manyetik sensörler entegre ediyor. Topun tamamen çizgiyi geçtiğini sensörler algılarsa, hakemin saatine 1 saniye içerisinde uyarı yolluyor.





Teknolojinin maçta oldukça başarılı sonuç vermesi gelenekleri savunan başta UEFA olmak üzere pek çok otoriteyi yumuşatmış görünüyor. Sistemin aynı çizgiyi devam ettirmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.bbc.com/sport/0/football/25285092