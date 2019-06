Google: Android 2.2 Froyo ilk olarak Nexus One'a gelecek

Google'ın I/O 2010 konferansında Android 2.2 Froyo'yu resmen tanıtmasının ardından, Twitter'dan yayınlanan bir mesaj Nexus One'ın Android 2.2 Froyo'ya sahip olacak ilk telefon olacağını ortaya çıkardı. Google'ın "googleio" adlı resmi kullanıcı hesabı altında yayınlanan mesajda "Froyo, Nexus One'a yakında geliyor" mesajı verildi. Bilindiği üzere Google Android işletim sisteminin yeni versiyonları ilk olarak Nexus One için yayınlanıyor. Google'ın OTA (Over the Air) yöntemi ile Nexus One kullanıcılara Android 2.2 Froyo'yu anında ulaştırması bekleniyor.

Google Android'in yeni sürümü 2.2 Froyo'nun Nexus One üzerinde yapılmış tanıtım videosu yayınlandı. İşte Android 2.2 Froyo ve Nexus One