Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google: Android 2.2 Froyo ilk olarak Nexus One'a gelecek

Google, Twitter'da yayınladığı mesaj ile önümüzdeki haftalar içerisinde Nexus One'a Android 2.2 Froyo güncellemesinin geleceğini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
6
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın I/O 2010 konferansında Android 2.2 Froyo'yu resmen tanıtmasının ardından, Twitter'dan yayınlanan bir mesaj Nexus One'ın Android 2.2 Froyo'ya sahip olacak ilk telefon olacağını ortaya çıkardı. Google'ın "googleio" adlı resmi kullanıcı hesabı altında yayınlanan mesajda "Froyo, Nexus One'a yakında geliyor" mesajı verildi. Bilindiği üzere Google Android işletim sisteminin yeni versiyonları ilk olarak Nexus One için yayınlanıyor. Google'ın OTA (Over the Air) yöntemi ile Nexus One kullanıcılara Android 2.2 Froyo'yu anında ulaştırması bekleniyor.

Google Android'in yeni sürümü 2.2 Froyo'nun Nexus One üzerinde yapılmış tanıtım videosu yayınlandı. İşte Android 2.2 Froyo ve Nexus One

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 9 yıl
Merhaba, Android 2.2 Froyo'da flash palyer 10.1 yer alacak. bunu daha önce başka haberlerde videolu olarak yayınlamıştık. Bunun aksini gösteren herhangi bir haber yayınlanmadı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
En iyi iPhone katili diyebiliriz, değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
flash ile ilgili bir konuya değinmiyorlar.. acaba demoda gösterdikleri gibi flash desteği ile mi geldi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cetvel 9 yıl
Hadi hayırlısı bu sefer içimden bir adroidli cihazla cebelleşmek geliyor.Win bir yere kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim