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Google : Android 4.0 işletim sisteminde Android Market yüklü tüm cihazlarda Holo teması esas olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,3b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google her gün 700 000 cihazın aktive edildiği Android platformunun son güncellemesi Ice Cream Sandwich ile pek çok önemli yeniliği kullanıcılarına sunarken bunlardan birisinin de yeni yerleşik tema olduğunu resmi olarak duyurdu.

Google'ın övgüyle bahsettiği yerleşik teması Holo adını taşıyor. Daha fonksiyonel ve daha gelişmiş bir tasarıma sahip olan Holo, Android Market yüklü tüm Ice Cream Sandwich cihazlarında varsayılan yerleşik tema olarak sunulacak. Yerleşik temada ağırlıklı olarak mavi rengin hakim olduğu görülüyor. 

Holo sadece Android 4.0 ile sınırlı kalmayacak. Android 3.0 ve 2.x sürümleri de Holo benzeri farklı tema versiyonlarını kullanabilecek. Üçüncü taraf tema kişiselleştirme uygulamalarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. Bununla birlikte uygulama geliştiriciler Sense, TouchWiz ve benzeri arayüzlerin widget ve renklerine uygun uygulamalar geliştirebilecekleri gibi Holo temasına uygun uygulamalar da geliştirebilecek. Böylece kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzlerinde uygulamalar düzgün bir şekilde görüntülenebilecek.

Ancak Google'ın bu yeniliği içerisinde ana ekran, klavye ve numara çeviricinin seçime bağlı olması mümkün görünmüyor. Yeni Android güncellemesinde Google'ın eski sürümlerindeki alışılageldik görünümden çok daha farklı bir tasarımı kullanıcılarına sunacağı ve Android tasarımının bundan sonra daha da fazla değişeceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

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BarGoS 7 yıl en beğenilen
ee yani ?
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acmtncy 7 yıl
2.2 yüklü cihazımda kullanabilir miyim? kullanabilirsem ne zaman? bu konuda bilgi var mı?
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Elguug 7 yıl
@Whisper911,
Desire'da denedim dedigin Desire HD mi yoksa Desire (Bravo) mu?
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positroN 7 yıl
bir sey anlayan var mi?

simdi ics'in temasinin ismi holo mu? bu goruntu market yuklu froyo ve gingerbread'lere de mi gelecek ve nasil?
yoksa holo diye yeni tema cikacak da onu mu bekliyoruz?
hic biri degil de eski telefonlardaki gibi her seyi degistiren temalar mi olacak? mesela temalar diye ayarlar olarak apk olarak atinca miui'daki gibi her sey degisecek oyle mi?
market ne alaka?
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Whisper911 7 yıl Elguug
Elguug

@Whisper911,
Desire'da denedim dedigin Desire HD mi yoksa Desire (Bravo) mu?

bravo
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serj91 7 yıl
engadget.com/...
aradaki 7 farkı bulunuz. :D bari kaynak belirtin güzel ülkemin güzel sitesinin biricik editörleri :) evet herkes ingilizce bilmiyor ama kaynak belirtmek de ayıp değil bence.
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Whisper911 7 yıl
çok fazla rom denedim arayüzü fena olmasa da sense kadar kastıran arayüz yoktur heralde. üstelik pili bile etkilediğini düşünüyorum. Ne zaman sense arayüzlü bir rom yüklesem pil daha az gidiyor.
miui romlar en uzun pil deneyimi sağladıklarım. Ancak onlarda bazı uygulamalarda sorunlu olabiliyor. son yüklediğim romda bir çok uygulama geçersiz işlem yürüttü nedenini anlamadım bir şekilde. şimdilik android 4.0 ile mutluyum bakalım zaman ne gösterecek :D
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u.r.k. 7 yıl Whisper911
Whisper911

çok fazla rom denedim arayüzü fena olmasa da sense kadar kastıran arayüz yoktur heralde. üstelik pili bile etkilediğini düşünüyorum. Ne zaman sense arayüzlü bir rom yüklesem pil daha az gidiyor.

miui romlar en uzun pil deneyimi sağladıklarım. Ancak onlarda bazı uygulamalarda sorunlu olabiliyor. son yüklediğim romda bir çok uygulama geçersiz işlem yürüttü nedenini anlamadım bir şekilde. şimdilik android 4.0 ile mutluyum bakalım zaman ne gösterecek :D

Sense candır yahu. O görselliğin elbette bir bedeli olacak ama kilit ekranı saati hava durumu bile yeter.[>:] Eski nokia ma bile Spb shelle sense ye benzetmiştim kasılıp duruyordu ama vazgeçemiyordum bile.
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Whisper911 7 yıl
desire da ics 4.0 a geçtim... kamera hiç stabil değil ama olsun işletim sistemi baya değişmiş , basitleşmiş ve hızlandığını düşünüyorum .
şahsen çok hoşuma gitti.
sağlam bir cihaz ve ics güzel bir kombinasyon olur.
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xetfoo 7 yıl
sense'nin yüzüne bile bakmam artık
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erci501 7 yıl
Haber süperr :)
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Mus2akTaS 7 yıl
hele şükür. tw çok sıktı artık.
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NDS 7 yıl Mus2akTaS
Mus2akTaS
hele şükür. tw çok sıktı artık.

degistir sende?
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BarGoS 7 yıl en beğenilen
ee yani ?
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