Google : Android 4.0 işletim sisteminde Android Market yüklü tüm cihazlarda Holo teması esas olacak

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Google her gün 700 000 cihazın aktive edildiği Android platformunun son güncellemesi Ice Cream Sandwich ile pek çok önemli yeniliği kullanıcılarına sunarken bunlardan birisinin de yeni yerleşik tema olduğunu resmi olarak duyurdu.
Google'ın övgüyle bahsettiği yerleşik teması Holo adını taşıyor. Daha fonksiyonel ve daha gelişmiş bir tasarıma sahip olan Holo, Android Market yüklü tüm Ice Cream Sandwich cihazlarında varsayılan yerleşik tema olarak sunulacak. Yerleşik temada ağırlıklı olarak mavi rengin hakim olduğu görülüyor.
Holo sadece Android 4.0 ile sınırlı kalmayacak. Android 3.0 ve 2.x sürümleri de Holo benzeri farklı tema versiyonlarını kullanabilecek. Üçüncü taraf tema kişiselleştirme uygulamalarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. Bununla birlikte uygulama geliştiriciler Sense, TouchWiz ve benzeri arayüzlerin widget ve renklerine uygun uygulamalar geliştirebilecekleri gibi Holo temasına uygun uygulamalar da geliştirebilecek. Böylece kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzlerinde uygulamalar düzgün bir şekilde görüntülenebilecek.
Ancak Google'ın bu yeniliği içerisinde ana ekran, klavye ve numara çeviricinin seçime bağlı olması mümkün görünmüyor. Yeni Android güncellemesinde Google'ın eski sürümlerindeki alışılageldik görünümden çok daha farklı bir tasarımı kullanıcılarına sunacağı ve Android tasarımının bundan sonra daha da fazla değişeceğini tahmin etmek yanlış olmaz.
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Desire'da denedim dedigin Desire HD mi yoksa Desire (Bravo) mu?
simdi ics'in temasinin ismi holo mu? bu goruntu market yuklu froyo ve gingerbread'lere de mi gelecek ve nasil?
yoksa holo diye yeni tema cikacak da onu mu bekliyoruz?
hic biri degil de eski telefonlardaki gibi her seyi degistiren temalar mi olacak? mesela temalar diye ayarlar olarak apk olarak atinca miui'daki gibi her sey degisecek oyle mi?
market ne alaka?
bravo
aradaki 7 farkı bulunuz. :D bari kaynak belirtin güzel ülkemin güzel sitesinin biricik editörleri :) evet herkes ingilizce bilmiyor ama kaynak belirtmek de ayıp değil bence.
miui romlar en uzun pil deneyimi sağladıklarım. Ancak onlarda bazı uygulamalarda sorunlu olabiliyor. son yüklediğim romda bir çok uygulama geçersiz işlem yürüttü nedenini anlamadım bir şekilde. şimdilik android 4.0 ile mutluyum bakalım zaman ne gösterecek :D
Sense candır yahu. O görselliğin elbette bir bedeli olacak ama kilit ekranı saati hava durumu bile yeter.[>:] Eski nokia ma bile Spb shelle sense ye benzetmiştim kasılıp duruyordu ama vazgeçemiyordum bile.
şahsen çok hoşuma gitti.
sağlam bir cihaz ve ics güzel bir kombinasyon olur.
degistir sende?
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