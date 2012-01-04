Google : Android 4.0 işletim sisteminde Android Market yüklü tüm cihazlarda Holo teması esas olacak

Google her gün 700 000 cihazın aktive edildiği Android platformunun son güncellemesi Ice Cream Sandwich ile pek çok önemli yeniliği kullanıcılarına sunarken bunlardan birisinin de yeni yerleşik tema olduğunu resmi olarak duyurdu.





Google'ın övgüyle bahsettiği yerleşik teması Holo adını taşıyor. Daha fonksiyonel ve daha gelişmiş bir tasarıma sahip olan Holo, Android Market yüklü tüm Ice Cream Sandwich cihazlarında varsayılan yerleşik tema olarak sunulacak. Yerleşik temada ağırlıklı olarak mavi rengin hakim olduğu görülüyor.





Holo sadece Android 4.0 ile sınırlı kalmayacak. Android 3.0 ve 2.x sürümleri de Holo benzeri farklı tema versiyonlarını kullanabilecek. Üçüncü taraf tema kişiselleştirme uygulamalarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. Bununla birlikte uygulama geliştiriciler Sense, TouchWiz ve benzeri arayüzlerin widget ve renklerine uygun uygulamalar geliştirebilecekleri gibi Holo temasına uygun uygulamalar da geliştirebilecek. Böylece kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzlerinde uygulamalar düzgün bir şekilde görüntülenebilecek.





Ancak Google'ın bu yeniliği içerisinde ana ekran, klavye ve numara çeviricinin seçime bağlı olması mümkün görünmüyor. Yeni Android güncellemesinde Google'ın eski sürümlerindeki alışılageldik görünümden çok daha farklı bir tasarımı kullanıcılarına sunacağı ve Android tasarımının bundan sonra daha da fazla değişeceğini tahmin etmek yanlış olmaz.