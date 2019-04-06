Google, Android TV kullanıcılarını beklenmeyen reklamlarla şaşırttı

Teknoloji Editörü
Özellikler ekleyen güncellemeler hepimiz için güzel şeylerdir. Android TV kullanıcıları için ise HDR desteği en sevilenler arasında yer almıştır. Google, bu kadar güzellik yeter dedikten sonra yeni güncellemeyle kullanıcılara kaldıramadıkları reklamlar sundu.
Bir “pilot program” olarak Sony TV modellerinin en ucuzdan en pahalıya çok sayıda modelini kapsayan güncellemeyle gelen Sponsorlu içerik satırı, kimse tarafından kaldırılamıyor. Bu kimsenin içerisinde Sony’nin bizzat kendisi de yer alıyor çünkü güncellenen destek sayfası, değişikliğin Google tarafından yönetildiğini açıkça belirtiyor. Sony durumu çözmek adına kullanıcılara yeni bir Kısıtlı profil oluşturmalarını ve görmek istedikleri uygulamaları seçmelerini tavsiye ediyor.
XDA-Developers’a Google tarafından yapılan açıklamada şöyle söyleniyor: “Android TV evde eğlenceyi kişiselleştirmek ve optimize etmeye kendini adamıştır. Kullanıcı kitlemizi daha aktif hâle getirmek için yeni imkanlar arıyoruz ve yürüttüğümüz pilot program dâhilinde Android TV ana ekranında sponsorlu içerikleri gösteriyoruz.”
Kullanıcılardan gelen yanıtlara göre bu “kişisel ve optimize” deneyim hiçbirinin hoşuna gitmiş değil. Topluluklarda konuşulanlara göre bazı kullanıcılar Play Servisleri sürümünü geri çekerek reklamlardan kurtulmuş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse siz kendinizi LG TV'lerin uzaktan dil... pardon kumandasıyla avutun mouse da oluyormuş ya XD
uzun lafın kısası tv uygulamaları bile flash bellekleri bu kadar perişan etmiyor
ama akıllı tv'nizin ömrü cep telefonu gibi olacak yavaşlaya yavaşlaya yaşlanacak !
Bugün hiçbir üretici her parçayı kendisi üretmiyor. Paneli, sensörü, işlemciyi... cartı curtu başka markalardan temin ediyor diye kullanıcıları aptal olmuyor. [>:]
android TV ye an azından html5 üzerinden webassembly uygulamaları mümkün !
özetle sınırsız ve sonsuz güncelleme yapabilirsiniz gibi ! ;)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13038 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
android tv, akıllı tv ve