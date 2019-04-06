Google, Android TV kullanıcılarını beklenmeyen reklamlarla şaşırttı

Özellikler ekleyen güncellemeler hepimiz için güzel şeylerdir. Android TV kullanıcıları için ise HDR desteği en sevilenler arasında yer almıştır. Google, bu kadar güzellik yeter dedikten sonra yeni güncellemeyle kullanıcılara kaldıramadıkları reklamlar sundu.

“pilot program” olarak Sony TV modellerinin en ucuzdan en pahalıya çok sayıda modelini kapsayan güncellemeyle gelen Sponsorlu içerik satırı, kimse tarafından kaldırılamıyor. Bu kimsenin içerisinde Sony’nin bizzat kendisi de yer alıyor çünkü güncellenen Birolarakmodellerinin en ucuzdan en pahalıya çok sayıda modelini kapsayan güncellemeyle geleniçerik satırı, kimse tarafından kaldırılamıyor. Bu kimsenin içerisinde Sony’nin bizzat kendisi de yer alıyor çünkü güncellenen destek sayfası , değişikliğin Google tarafından yönetildiğini açıkça belirtiyor. Sony durumu çözmek adına kullanıcılara yeni bir Kısıtlı profil oluşturmalarını ve görmek istedikleri uygulamaları seçmelerini tavsiye ediyor.



XDA-Developers’a Google tarafından yapılan açıklamada şöyle söyleniyor: “Android TV evde eğlenceyi kişiselleştirmek ve optimize etmeye kendini adamıştır. Kullanıcı kitlemizi daha aktif hâle getirmek için yeni imkanlar arıyoruz ve yürüttüğümüz pilot program dâhilinde Android TV ana ekranında sponsorlu içerikleri gösteriyoruz.”

Play Servisleri sürümünü geri çekerek reklamlardan kurtulmuş durumda. Kullanıcılardan gelen yanıtlara göre bu “kişisel ve optimize” deneyim hiçbirinin hoşuna gitmiş değil. Topluluklarda konuşulanlara göre bazı kullanıcılarsürümünü geri çekerek reklamlardan kurtulmuş durumda.