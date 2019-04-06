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Google, Android TV kullanıcılarını beklenmeyen reklamlarla şaşırttı

Google beklenmeyeni yaparak hâlinden memnun Android TV kullanıcılarını güncellemesiyle üzdü. Yeni versiyonda reklamlar gören ve bunları kapatamayan kullanıcılar duruma sinirli.
1 ay
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21
Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Özellikler ekleyen güncellemeler hepimiz için güzel şeylerdir. Android TV kullanıcıları için ise HDR desteği en sevilenler arasında yer almıştır. Google, bu kadar güzellik yeter dedikten sonra yeni güncellemeyle kullanıcılara kaldıramadıkları reklamlar sundu. 
Bir “pilot program” olarak Sony TV modellerinin en ucuzdan en pahalıya çok sayıda modelini kapsayan güncellemeyle gelen Sponsorlu içerik satırı, kimse tarafından kaldırılamıyor. Bu kimsenin içerisinde Sony’nin bizzat kendisi de yer alıyor çünkü güncellenen destek sayfası, değişikliğin Google tarafından yönetildiğini açıkça belirtiyor. Sony durumu çözmek adına kullanıcılara yeni bir Kısıtlı profil oluşturmalarını ve görmek istedikleri uygulamaları seçmelerini tavsiye ediyor.
XDA-Developers’a Google tarafından yapılan açıklamada şöyle söyleniyor: “Android TV evde eğlenceyi kişiselleştirmek ve optimize etmeye kendini adamıştır. Kullanıcı kitlemizi daha aktif hâle getirmek için yeni imkanlar arıyoruz ve yürüttüğümüz pilot program dâhilinde Android TV ana ekranında sponsorlu içerikleri gösteriyoruz.”
Kullanıcılardan gelen yanıtlara göre bu “kişisel ve optimize” deneyim hiçbirinin hoşuna gitmiş değil. Topluluklarda konuşulanlara göre bazı kullanıcılar Play Servisleri sürümünü geri çekerek reklamlardan kurtulmuş durumda.

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The.Mafia 1 ay
Google’dan beklenecek hareket
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alemburda34 1 ay en beğenilen
Hp den Webos satın alan LG en iyisini yaptı. Yağ gibi akıyor sistem
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scorpion20 1 ay
Bedavaya iş yapıldığı nerde görülmüş zaten çıkarı olmazsa olur mu?
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grupima 1 ay scorpion20
Evet TV'leri bedavaya aldım geçen tanzim noktasından.
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a_y_k_u_t 1 ay
Son güncelleme cidden kötü oldu ya kutucuklar küçüldü baya. Eskisi daha sadeydi. Henüz reklamlı içeriğe denk gelmedim. Tizeni bile öven olmuş yuh hiç mi kullanmadınız ne diyim. Webosa lafım yok ama uygulama kısıtlı.
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Kerim5100 1 ay
Sony alamayanın LG ponöl kollonoyolor öhühühüğğğğ safsatası da bi bitemedi kaldı. Karşılaştırmalarda bile bas bas bağırıyor renk hareket farkı omo ölcö ponol kollonoyolor. LG'lerin el hoparlöründen hallice seslerinin yanında Sony AF8'in dahi 50W'lık native ses çıkışına girmiyorum bile çünkü ona da soundbar satışına katkıda bulunuyorlar diye savunan bile olur.
Neyse siz kendinizi LG TV'lerin uzaktan dil... pardon kumandasıyla avutun mouse da oluyormuş ya XD
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SEO-Uzmanı 1 ay
işin kötüsü ön tanponlama anlamıyla sınırlı yazma silme ömrü olan nano flash belleklere her girdiğinizde 10 veya 100 farklı görsel resim dosyası işlenecek
uzun lafın kısası tv uygulamaları bile flash bellekleri bu kadar perişan etmiyor
ama akıllı tv'nizin ömrü cep telefonu gibi olacak yavaşlaya yavaşlaya yaşlanacak !
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Celonfix 1 ay
LineageOS ekibi Android TV versiyonu çıkarmalı artık.
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esmerbuyucu 1 ay
LG OLED tvleri dururken zaten LG OLED panelleri kullanan Android Sony tivi alanlar düşünsün 😂😂😂
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Marquis-de-Sade` 1 ay esmerbuyucu
Sony telefonlar dururken zaten Sony kamera sensörleri kullanan iPhone, Samsung, LG... telefon alanlar düşünsün 😂😂😂
Bugün hiçbir üretici her parçayı kendisi üretmiyor. Paneli, sensörü, işlemciyi... cartı curtu başka markalardan temin ediyor diye kullanıcıları aptal olmuyor. [>:]
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gun 1 ay
Bir geliri olacak tabii adamın hayrına işlerim Sistemi geliştiriyor değil.
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The Hollow 1 ay
Android TV ile uğraşılmaz. Ben sadece Netflix için kullanıyorum. Yoksa gider Amazon Fire TV Stick alır keyfime bakarım. Fire Stick'in yeni versiyonları bir çok uygulamayı destekliyor.
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alemburda34 1 ay en beğenilen
Hp den Webos satın alan LG en iyisini yaptı. Yağ gibi akıyor sistem
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SEO-Uzmanı 1 ay alemburda34
onada hiç bir şey yüklenmiyor !
android TV ye an azından html5 üzerinden webassembly uygulamaları mümkün !
özetle sınırsız ve sonsuz güncelleme yapabilirsiniz gibi ! ;)
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Rootz. 1 ay
Hani Zandroid özgürlüktü ? Umarım televizyon izlerken de sağdan soldan reklam çıkarırlar. Yakın zamanda telefonlara da benzer bir durum getirirler. İşte o zaman siz izleyin curcunayı. Eğer bir şey için ücret ödemiyorsanız orada ürün sizsiniz.
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