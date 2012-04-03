Google Art Project girişimi büyüyerek devam ediyor

Google'ın dünyadaki popüler müzelerde sergilenen değerli sanat eserlerini kullanıcıların ziyaretine sunduğu sanal müze girişimi Google Art Project bir yılını geride bırakırken, bugün önemli güncellemelerle daha da büyüdü.





40 ülkeden 151 müzeye ulaşan veritabanı 30 000'den fazla sanat eserinin taranmış 3 boyutlu görsellerini ziyaretçilere sunuyor. Google+ ve Hangouts videolu görüşme entegrasyonunun yanında yakınlaştırma, detaylı bilgileri inceleme ve seçili eserleri slide show haline getirme gibi bazı özellikler de yeni güncelleme ile eklendi.





Sakıp Sabancı ve Pera müzesinin de eklendiği girişimde Hindistan Modern Sanatlar müzesi, Katar'da İslami Sanatlar müzesi, ABD'de Beyaz Saray gezilecek 151 müzeden en önemlileri.





Google Art Project ilk aşamada 17 müze ve 1000 sanat eseri ile yayına başladı. Zaman içerisinde pek çok sanat enstitüsü girişime katılmak için başvuruda bulundu.



