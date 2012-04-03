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Google Art Project girişimi büyüyerek devam ediyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın dünyadaki popüler müzelerde sergilenen değerli sanat eserlerini kullanıcıların ziyaretine sunduğu sanal müze girişimi Google Art Project bir yılını geride bırakırken, bugün önemli güncellemelerle daha da büyüdü.

40 ülkeden 151 müzeye ulaşan veritabanı 30 000'den fazla sanat eserinin taranmış 3 boyutlu görsellerini ziyaretçilere sunuyor. Google+ ve Hangouts videolu görüşme entegrasyonunun yanında yakınlaştırma, detaylı bilgileri inceleme ve seçili eserleri slide show haline getirme gibi bazı özellikler de yeni güncelleme ile eklendi.

Sakıp Sabancı ve Pera müzesinin de eklendiği girişimde Hindistan Modern Sanatlar müzesi, Katar'da İslami Sanatlar müzesi, ABD'de Beyaz Saray gezilecek 151 müzeden en önemlileri.

Google Art Project ilk aşamada 17 müze ve 1000 sanat eseri ile yayına başladı. Zaman içerisinde pek çok sanat enstitüsü girişime katılmak için başvuruda bulundu.

Müze ve galerilerin girişleri Street View tarafından fotoğraflandı ve görüntü kalitesi artırıldı. http://www.googleartproject.com adresinden dünyanın en ünlü sanat eserlerini inceleyebilirsiniz.

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OverClocK1ng 7 yıl
Bazı arkadaşlar hâlâ Google Plus batar, kapanır falan deyip Face e devam etsinler. Google kullanmak ayrıcalıktır. Bence vakit kaybetmeyip isimleri alınmadan Google hesabı açsalar iyi olur. Yakın gelecekte arttırılmış gerçeklik çıkınca görürüz bakalım Google Plus kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı...
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E_Aydin35 7 yıl
Hmm, baya güzel ayrıca hızlı bir şekilde büyüyüp eklendikçe ekliyor eserleri..
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DH Misafiri 7 yıl
hani bazı firmalar vardır sadece para için kasarlar, bazılarıda para kazanmanın yanında insanlığa katkı sağlamak içinde uğraşırlar. Evet bakıldığında google burdan tabiki de gelir elde edicek öyle yada böyle ama harcanan emek ve paraya bakılırsa başka yatırımlarla daha çok gelir elde edebilirdi. Böyle bir proje ile bence maddi olarak kazandığı, insanlığa kattığının yanında çok düşük bir pay. Bu yüzden google'ı seviyorum.
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vidoko 7 yıl
valla çok iyi düşünmüşler .
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haymatloshan 7 yıl
Google'ın en beğendiğim çalışmalarından bir tanesi,umarım müze sayıları artar.
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gokooo 7 yıl
Pera ve SSM, vay be Google'a ve müze yetkililerine teşekkürler
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MERCURY2000 7 yıl
Çok hoş bir gelişme. Oturduğunuz yerden dünyanın bir ucunda bulunan müzeye bir tık yakında olmak çok güzel bir durum. Gidecek vakti olmayan, gitmeye imkanı olmayanlar ya da aklına takılan bir soruya cevap bulmak isteyenler için güzel bir olanak.
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MarlonJD 7 yıl
vay canına çok ilginç iyi bir girişim olmuş gibi duruyor
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