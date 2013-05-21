Google Checkout hizmeti 20 Kasım'da tamamen sonlandırılacak

Google'nin halihazırda mevcut tek ödeme işlemi servisi Checkout hakkında son karar verildi. 2011'de yerini Google Wallet'e bırakmaya başlayan yedi yıllık hizmet, 20 Kasım 2013'te resmen emekli olacak. Google Checkout'u işletmelerinde ödeme işlemi olarak tercih eden satıcılara teşekkür eden Google Wallet'in üst düzey ürün müdürü Justin Lawyer yayınladığı bir blog yazısında, Checkout'un altı ay içeirisinde tamamen sonlandırılacağını bildirdi. Checkout kullanıcılarının sorunsuz bir geçiş dönemi yaşatmak için çeşitli önerilerde bulunan internet devi ayrıca, birkaç hafta içerisinde Google Play Store, Google Offers ve Chrome Web Store gibi kendisine ait mağazalarda satış yapan herkesi Google Wallet kapsamına alacağını müjdeledi.

Kendi ödeme işlemleri servisi olmayan satıcıların ticari faaliyetlerine etki etmemek için Braintree, Shopify ve Freshbooks ile anlaşarak Checkout kullanıcılarına indirimli alternatif ödeme işlemi servisleri sunan Google, ABD'de faaliyet gösteren ve kendi ödeme işlemi servisine sahip satıcılar içinse Google Wallet Instant Buy hizmetine geçiş yapabileceklerini hatırlatıyor. Günümüz çevrimiçi alışveriş anlayışında tüketicilerin farklı aygıtlar üzerinden ödeme gerçekleştirdiğini ve bu çok ekranlı yapıdan faydalanabilmek için Checkout - Wallet geçişinin yaşanmak zorunda olduğunu belirten Google'nin şuan için başka bir ödeme işlemi servisi bulunmuyor. 20 Kasım sonrasında şirketin ödeme hizmetleriyle alakalı nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

http://googlecommerce.blogspot.com/2013/05/an-update-to-google-checkout-for.html