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Google, Chrome'un iOS versiyonunu kendi sesli arama teknolojisiyle güncelleyecek

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Chrome'un iOS versiyonunu kendi sesli arama teknolojisiyle güncelleyecek
Chrome'un masaüstü versiyonuna sesle arama konusunda önemli yenilikler getiren Google, tarayıcının iOS versiyonu için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Güncellemeyle birlikte tarayıcıda kendi sesle arama teknolojisini kullanacak olan arama devi bu sayede, Siri'ye alternatif bir sesli arama özelliği sunmayı planlıyor.

Tarayıcıdaki klavye üzerinde yer alan mikrofon ikonu kullanılarak erişilebilecek olan bu özellik sayesinde, iOS kullanıcıları daha hızlı ve daha doğru sesli aramalar gerçekleştirebilecek. Bu özelliğin yakın bir zaman içerisinde uygulamaya dahil edileceği belirtilse de, güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu an için belirsizliğini koruyor. 
Bu arada Chrome'un Android versiyonu için yayınlanan yeni güncellemenin tarayıcıya tam ekran desteği ve tabletlere de sekme geçmişi butonu kazandırdığını belirtelim. Tarayıcının tablet versiyonunda sekme geçmişini görüntülemek için geri tuşuna uzunca basmak gerekirken, akıllı telefonlarda araç çubuğunu ortadan kaldırmak için sayfayı aşağı kaydırmak yeterli oluyor. Chrome'un en güncel Android versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/5/22/4356426/google-bringing-own-voice-search-chrome-ios Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 6 yıl
şu an zaten arama çubuğundaki mikrofona dokunarak sesle arama yapılabiliyor.
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