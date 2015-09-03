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Google Docs önemli değişiklikler ile okul dönemine hazırlandı

3 yıl
1,6b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Docs önemli değişiklikler ile okul dönemine hazırlandı
 
İnternet devi Google'ın döküman düzenleme servisi Docs, okulların açılmasına az bir zaman kala önemli değişiklikler kazandı.
Bu değişikliklerin başında Google Docs'un Android sürümüne getirilen "Research" aracı geliyor. Bu araç sayesinde kişiler direkt olarak bulundukları doküman içerisinde arama yapabiliyor. Sayfayı arama için ikiye bölen araç, çok daha verimli ve hızlı çalışılmasına aracılık ediyor. Aralarında Türkçe'nin de olduğu 40'tan fazla dile destek veren sesli yazım özelliğiyle girdi süreci daha pratik hale getirilirken, ortak dokümanlarda başkalarının yaptığı değişiklikler de gözler önüne seriliyor.
Ortak olarak Docs, Sheets ve Slides'a yeni hazır koleksiyonlar getiren Google, Microsoft Excel benzeri çalışma gösteren Sheets'e eklediği "Explore" özelliğiyle de girilen rakamlar üzerinden hem Android hem de tarayıcı tarafından oldukça şık grafikler hazırlayabiliyor. Yeni temalar ile özelleştirilebilen form oluşturma arayüzü de genel kullanıcı deneyimini arttırıyor.
Google'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googledocs.blogspot.com.tr/2015/09/sidekicks.html Yorum Yaz
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