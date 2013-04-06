Google Drive, geliştiricilere yönelik yeni özelliklerle yazılım geliştirme aracını güncelledi









Google'ın bulut depolama ve döküman düzenleme hizmetlerini biraraya topladığı Drive platformu, geliştirici tarafında önemli düzenlemelere sahne oldu.





Drive'ın yazılım geliştirme kiti, geliştiricilere yönelik olarak iki önemli özellik ile güncellendi. Bu özelliklerden birisi uygulama verisi klasörü, diğeri ise özel ayarlar.





Uygulama verisi klasörü iCloud'da olduğu gibi uygulamalar için Drive üzerinde kullanıcının erişemeyeceği bir klasör oluşturuyor ve konfigürasyon dosyaları, uygulama durum bilgileri veya diğer önemli bilgileri içinde muhafaza ediyor. Kullanıcı kazara da olsa bunları silemiyor ve sadece ne kadar veri depolandığını görebiliyor. Ancak uygulamanın kullandığı diğer veriler Drive üzerinde kullanıcı tarafından temizlenebiliyor.





Özel ayarlar ise basit bilgileri saklamak için anahtar-değer eşleme yapabilme imkanı sunuyor. Bu anahtar ve değerler ister gizli ister de diğer uygulamalara açık olabiliyor. Örneğin bir dökümanın kelime sayısını almak veya en son kimin tarafından hangi uygulama ile düzenlendiğini görmek, artık diğer uygulamalar tarafından da mümkün olabilecek.





Yapılan yeniliklerle Drive hizmetinin depolama platformundan ziyade iCloud ile benzer ve hatta daha gelişmiş özellikler sunmaya başladığı belirtiliyor.





http://googleappsdeveloper.blogspot.jp/2013/04/more-ways-for-apps-to-write-to-drive.html