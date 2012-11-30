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Google Drive üzerinde artık basit web sayfaları barındırılabilecek

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Drive için yeni bir güncelleme daha yayınlanarak, hesap sahiplerine web içeriklerini Drive üzerinde bulunan herkese açık ve her yerden erişilebilen bir klasör üzerinde barındırma imkanı sunuldu. Söz konusu kişisel alan adları üzerinde web tabanlı uygulamalar çalıştırmak isteyen kullanıcılar için JavaScript kodlarına da yer verildi.

Google Drive'ın yeni hizmeti her ne kadar ilgi çekici olsa da, bazı kuralları da beraberinde getiriyor. Drive'ın yeni hizmetini kullanabilmek için içeriğin statik olması, klasör içerisindeki diğer sayfalara veya dosyalara verilen bağlantıların anlaşılır bir şekilde web adreslerini göstermeleri gerekiyor. Yani, Google Drive üzerinde tam olarak bütün donanımlara sahip olan bir web sayfasını barındırmak mümkün değilken, henüz bitmemiş veya basit web sayfaları için Drive'ın alanlarından faydalanmak mümkün görünüyor.

Google'ın sunduğu özelliklerin kötüye kullanılmasını ve herkesin mevcut web barındırma servisinden Google Drive'a geçmesini engelleyen bazı kurallar olsa da, şartları bu kurallara uyan kullanıcılar için Drive'ın servisi oldukça önemli bir yer ediniyor. Servisin Google Drive kullanıcıları için ne denli kullanışlı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://googleappsdeveloper.blogspot.com/2012/11/announcing-google-drive-site-publishing.html Yorum Yaz
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Şeker Hapı 6 yıl
ikista
dropboxın public klasöründen farkı var mı anlayamadım.

yok
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ikista 6 yıl
dropbox'ın public klasöründen farkı var mı anlayamadım.
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YordleKing 6 yıl
Böyle böyle ele geçirecekler dünyayı :D
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dreampowder 6 yıl
En azındaın portfolyo sayfası hazırlayan veya şirketinin tanıtım sayfasını saklamak isteyen kişiler için güzel ve bedava bir alternatif olur...
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