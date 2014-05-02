Google Drive'ın iOS uygulamasına şifre desteği geldi

Google'ın doküman düzenleme, görüntüleme ve toplu çalışma servisi Drive, birkaç faydalı ufak değişiklik ile iOS tarafında 3.0 sürümüne yükseltildi.

Googlr Drive yayınlanan 3.0 sürümüyle 4 basamaklı şifre ayarlama desteğine kavuştu ve böylece uygulamanın istenmeyen gözlerden korunmasının önü açıldı. Basit şekilde ayarlanabilen bu şifre temelli güvenlik sistemi yanında birçok performans geliştirmesi ve hata çözümü de yapıldı.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamayan direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?mt=8