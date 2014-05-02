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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Drive'ın iOS uygulamasına şifre desteği geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Drive'ın iOS uygulamasına şifre desteği geldi
Google'ın doküman düzenleme, görüntüleme ve toplu çalışma servisi Drive, birkaç faydalı ufak değişiklik ile iOS tarafında 3.0 sürümüne yükseltildi.
Googlr Drive yayınlanan 3.0 sürümüyle 4 basamaklı şifre ayarlama desteğine kavuştu ve böylece uygulamanın istenmeyen gözlerden korunmasının önü açıldı. Basit şekilde ayarlanabilen bu şifre temelli güvenlik sistemi yanında birçok performans geliştirmesi ve hata çözümü de yapıldı.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamayan direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?mt=8 Yorum Yaz
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ookangenc 3 yıl
Sonunda geldi
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DH Misafiri 3 yıl
4axT
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DH Misafiri 4 yıl
Facebook a giremiyorum
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GylR? 5 yıl
Bu durum Android uygulamasında da mevcut mu?
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