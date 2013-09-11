Google Glass, eklenen üç yeni özellikle ile güncellendi

Google'ın daha tam olarak piyasaya sunulmadan kendisine birçok kullanım yer bulan ve birçok tartışma ile yasakla sık sık gündeme gelen gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, içerisine yazılımsal olarak eklene üç yeni özellik ile güncellendi.

Google tarafından hemen hemen her ay güncellenen Glass, yeni güncellemeyle ise fotoğrafların bir köşesine kullanıcının fotoğraf çekilirken ne yaptığına dair fikir veren ufak bir görüntü ekleme desteğine kavuşuyor. Ayrıca cihaz artık içerisinde yapılan aramalarda YouTube içerikleri ile ilgili sonuçlar görüntüleyebiliyor ve ses arama özelliği ile kişiler, çevrelerinde yer alan müziklerin kime ait olduğu öğrenilebiliyorlar. Son olarak Glass sahiplerinin Google Apps hesaplarıyla gözlük arasında entegrasyon desteği getiren internet devi, üzerinden büyük çalışmalar yürüttüğü ürününü geliştirmeye devam ediyor.

Güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/+GoogleGlass/posts/VbnvFzonVrP