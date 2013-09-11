Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass, eklenen üç yeni özellikle ile güncellendi

5 yıl
386
1
6
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Glass, eklenen üç yeni özellikle ile güncellendi
Google'ın daha tam olarak piyasaya sunulmadan kendisine birçok kullanım yer bulan ve birçok tartışma ile yasakla sık sık gündeme gelen gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, içerisine yazılımsal olarak eklene üç yeni özellik ile güncellendi.
Google tarafından hemen hemen her ay güncellenen Glass, yeni güncellemeyle ise fotoğrafların bir köşesine kullanıcının fotoğraf çekilirken ne yaptığına dair fikir veren ufak bir görüntü ekleme desteğine kavuşuyor. Ayrıca cihaz artık içerisinde yapılan aramalarda YouTube içerikleri ile ilgili sonuçlar görüntüleyebiliyor ve ses arama özelliği ile kişiler, çevrelerinde yer alan müziklerin kime ait olduğu öğrenilebiliyorlar. Son olarak Glass sahiplerinin Google Apps hesaplarıyla gözlük arasında entegrasyon desteği getiren internet devi, üzerinden büyük çalışmalar yürüttüğü ürününü geliştirmeye devam ediyor.
Güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/+GoogleGlass/posts/VbnvFzonVrP Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
insipe12 5 yıl
Çöp.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMMaNDeRCX 5 yıl insipe12
insipe12
Çöp.

Kendi çöp olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jporta 5 yıl
bu google glass geldigi gibi eylemcilere dagitmak lazim butun dunya gorsun polis siddetini palalilari
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 5 yıl jporta
jporta

bu google glass geldigi gibi eylemcilere dagitmak lazim butun dunya gorsun polis siddetini palalilari

Normal insanlar ise bunların polise dağıtılıp vandalların izletilmesini önerir.
Tek tek polisi taşlarken, kamu malları ve ozel mulku tahrip eden bilmemnelerin tesbitinin kolaylasmasini önerir.
Bayrağımı yakanlari her Türkün izlemesini onerir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Google Glassı bizde görecekmiyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası.... 5 yıl Toshiba 2.5" Hybrit SSHD Depolama Sürücüleri 5 yıl Lenovo Yoga 2 Pro ön inceleme "Daha güçlü, daha estetik, daha kullanışlı ultrabook" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim