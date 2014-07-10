Google Glass için hazırlanan MindRDR uygulaması, gözlüğün kontrol sürecine düşünceyi de dahil ediyor

Google'ın yüksek fiyat etiketiyle satılan akıllı gözlük modeli Google Glass, bildiğiniz üzere farklı uygulamalar çerçevesinde çalışma gösterebiliyor. Genel olarak birçok kişinin beklentisini karşılamayan Glass için hazırlanan en son uygulama MindRDR ise, kontrol sürecine düşünceyi de dahi ediyor.





Çalışmak için Google Glass yanında beyin dalgaları elektriksel olarak ölçebilen 89€'luk Neurosky MindWave EEG başlığına ihtiyaç duyan MindRDR, bu sayede kullanıcıların sadece düşünerek fotoğraf çekmesine ve bu çekimleri Facebook ile Twitter temelinde paylaşmasına imkan tanıyor. This Place tasarım stüdyosu tarafından hazırlanan sistem, ilerleyen dönemler içinse daha fazla etkileşim hedeflenerek geliştirilmeye devam ediyor.





Kullanım süreciyle ilgili bazı soru işaretleri bulunan ve ücretsiz olarak sunulan MindRDR uygulamasının tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2014/07/10/mindrdr-google-glass-lets-take-photos-just-thinking-theres-drawback/