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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass için hazırlanan MindRDR uygulaması, gözlüğün kontrol sürecine düşünceyi de dahil ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass için hazırlanan MindRDR uygulaması, gözlüğün kontrol sürecine düşünceyi de dahil ediyor
Google'ın yüksek fiyat etiketiyle satılan akıllı gözlük modeli Google Glass, bildiğiniz üzere farklı uygulamalar çerçevesinde çalışma gösterebiliyor. Genel olarak birçok kişinin beklentisini karşılamayan Glass için hazırlanan en son uygulama MindRDR ise, kontrol sürecine düşünceyi de dahi ediyor.

Çalışmak için Google Glass yanında beyin dalgaları elektriksel olarak ölçebilen 89€'luk Neurosky MindWave EEG başlığına ihtiyaç duyan MindRDR, bu sayede kullanıcıların sadece düşünerek fotoğraf çekmesine ve bu çekimleri Facebook ile Twitter temelinde paylaşmasına imkan tanıyor. This Place tasarım stüdyosu tarafından hazırlanan sistem, ilerleyen dönemler içinse daha fazla etkileşim hedeflenerek geliştirilmeye devam ediyor.

Kullanım süreciyle ilgili bazı soru işaretleri bulunan ve ücretsiz olarak sunulan MindRDR uygulamasının tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2014/07/10/mindrdr-google-glass-lets-take-photos-just-thinking-theres-drawback/ Yorum Yaz
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Düşünerek fotoğraf çekmek ve paylaşmak, fantastik bir şey aslındaİlerleyen yıllarda bu tür cihazlar ile, bu fantastik duyguyu gerçekleştirebilecek ol...
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ahmetgox 5 yıl
bu kadar teknoloji dünyanın sonunu getirir
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ganja77 5 yıl
ironman yakındır beyler
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Umutcan 5 yıl
Gelecekte artık düşüncelerimizi de indekslerler.
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Zordion 5 yıl
Gogle yakinda bunu gozluge entegre eder ve ne dusundugumuze gore reklam verir
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SteveMeade 5 yıl
Google güzel şeyler yapıyor fakat güvenemiyorum, kesin bi çıkarları var
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shadowtr 5 yıl SteveMeade
Yok hayrına yapıyorlar...
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Virtual Reality 5 yıl en beğenilen
Düşünerek fotoğraf çekmek ve paylaşmak, fantastik bir şey aslında

İlerleyen yıllarda bu tür cihazlar ile, bu fantastik duyguyu gerçekleştirebilecek olmamız güzel bir şey
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Bradley Cooper 5 yıl
google glass ı bulamadık daha onu nasıl alalım :)
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