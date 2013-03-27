Google, Glass'ın üretimini de ABD'de yapmayı planlıyor





ABD hükümetinin teknoloji devlerine üretimi ABD'ye kaydırmaları çağrısı geçen yıldan bu yana kısıtlı da olsa yerine getirilmeye çalışılıyor. Apple, Mac Mini modelinin üretimini ABD'de yapmayı planlarken, Google da geçen yıl tanıtılan Nexus Q medya aktarım cihazının üretimini ABD'de yapmıştı.





Geçen yılın en önemli icatları arasında gösterilen Google Glass da ABD'de üretilecek diğer bir ürün olabilir. Financial Times tarafından verilen bilgiye göre Google, giyilebilir bilgisayar projesinin üretimini Kaliforniya'daki Foxconn tesislerinde yapmayı planlıyor.





Kararın sebebi olarak ise ilk parti ürünlerin karmaşık ve yüksek maliyetli olduğu için Google'ın süreci yakından takip etmeyi istemesi olarak gösteriliyor. Firma ilk etapta birkaç bin Google Glass gözlüğü üretmeyi planlıyor. Ancak sonrasında hacimli üretim için yine ABD'mi seçilecek veya Çin'e üretim tekrar geri mi dönecek bilinmiyor.





Google'ın geçen yıl ön sipariş veren geliştiricilere ve ilişkili yarışmaları kazananlara Google Glass ürününü göndermeye başlamasının ardından, üretim ile ilgili konuların da açıklığa kavuşacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-Glass-could-be-manufactured-in-the-US_id41281