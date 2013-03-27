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Google, Glass'ın üretimini de ABD'de yapmayı planlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Glass'ın üretimini de ABD'de yapmayı planlıyor

ABD hükümetinin teknoloji devlerine üretimi ABD'ye kaydırmaları çağrısı geçen yıldan bu yana kısıtlı da olsa yerine getirilmeye çalışılıyor. Apple, Mac Mini modelinin üretimini ABD'de yapmayı planlarken, Google da geçen yıl tanıtılan Nexus Q medya aktarım cihazının üretimini ABD'de yapmıştı.

Geçen yılın en önemli icatları arasında gösterilen Google Glass da ABD'de üretilecek diğer bir ürün olabilir. Financial Times tarafından verilen bilgiye göre Google, giyilebilir bilgisayar projesinin üretimini Kaliforniya'daki Foxconn tesislerinde yapmayı planlıyor.

Kararın sebebi olarak ise ilk parti ürünlerin karmaşık ve yüksek maliyetli olduğu için Google'ın süreci yakından takip etmeyi istemesi olarak gösteriliyor. Firma ilk etapta birkaç bin Google Glass gözlüğü üretmeyi planlıyor. Ancak sonrasında hacimli üretim için yine ABD'mi seçilecek veya Çin'e üretim tekrar geri mi dönecek bilinmiyor.

Google'ın geçen yıl ön sipariş veren geliştiricilere ve ilişkili yarışmaları kazananlara Google Glass ürününü göndermeye başlamasının ardından, üretim ile ilgili konuların da açıklığa kavuşacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-Glass-could-be-manufactured-in-the-US_id41281 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeker Hapı 6 yıl
EmreFB1907
Ne olur Türkiyede yapın üretimi ...

böyle bir şey olsa büyük gelir kaynağı olurdu aslında
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seconder77 6 yıl
ohaa o zaman çok pahalı olur
ama üzerinde made in usa yazacaksa ödemeye razıyım o parayı
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
ABD'de üretim yapması ürettiği cihazın pahalı olması anlamına geliyor + olarak Çin'e bağımlılığı kaldırmak istiyorlar şuan bütün üreticiler Çine bağımlı çalışıyor.
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Nightmare70 6 yıl
Çin'deki insanlar uyandıkça daha çok para talep ettikçe üretimler yavaş yavaş markaların kendi doğdukları yere doğru tekrar çekilecek galiba :)
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JohnLord 6 yıl
LightningRaven
Hehe bir googlemız eksikti zaten

Yıllardır var zaten Google sen daha babanın .... doğmayı beklerken o vardı.
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Golden Gate 6 yıl
Ne olur Türkiye'de yapın üretimi ...
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LightningRaven 6 yıl
Hehe bir googlemız eksikti zaten
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