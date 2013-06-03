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Google, Glass'ta gizlilik sorunlarına neden olabilecek uygulamalara izin vermeyecek

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Glass'ta gizlilik sorunlarına neden olabilecek uygulamalara izin vermeyecek
Google yaptığı yeni bir açıklamayla Google Glass'ta yüz tanıma uygulamalarına yer vermeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama gizlilik konusunda endişeleri olan pek çok kişiyi rahatlamış olsa da, şirketin bu tutumunun ilerleyen dönemlerde ne yönde olacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Açıklamasında gizlilik konusundaki gerekli koşullar sağlanana dek Glass'ta yüz tanıma özelliklerine yer vermeyeceğini belirten Google, olası yüz tanıma özelliğinin yarattığı endişelere de değindi. Bu kararın daha önce Glass'ın ürün yönetim direktörü Steve Lee tarafından da dile getirildiğini söyleyen Google, yüz tanıma uygulamaları konusundaki tutumlarının yeni bir karar olmadığını da belirtti.

Google, Glass'ın geliştiriciler tarafından çeşitli yöntemler ile modifiye edilmesine sıcak baksa da gizlilik konusunda biraz daha tedbirli davranacak gibi görünüyor. Ayrıca, gelen son haber gizlilik konusundaki tedbirlerin sadece yüz tanıma uygulamalarıyla sınırlı kalmayacağına da işaret ediyor. Konuyla ilgili olarak AllThingsD tarafından yayınlanan habere göre, Glass üzerinden görüntü kaydedilirken ekranı kapatan uygulamalara da izin verilmeyecek. Bu arada şirketin Glass uygulamaları üzerinde kumar ve şiddet gibi toplum tarafından hoş karşılanmayan bazı içeriklere de yer vermeyeceğini belirtelim. 

https://plus.google.com/u/0/+projectglass/posts/fAe5vo4ZEcE Yorum Yaz
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teramit 5 yıl
böyle bir donanım yapıp bu tip özelliklerini kısıtlamak, araba yapıp sola dönmeyecek demek gibi birşey.
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UçanAtPegasus 5 yıl
Böyle bir şey yapmalarının asıl amacını söylesin biri bana yada ben söyliyim bunu takıp her şeyi gözlüğe yaptırıp artık düşünmemizi bile engellemeleri tabi düşünen biriyseniz.
Navigasyon'dan tutun bulmak istediğiniz şeylere kadar gözlüğe sorup yapıcaksınız yani artık siz beyninizi kullanmayın bırakın teknoloji hesaplasın iki kilo elma şu kadardan kaç lira oluru bırak sen biz hesaplarız sen sadece tüketici ol vergini ver dediklerimizi yap biz sana bakarız olayın özeti budur.
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FRAPS 5 yıl
Hayatımda gördüğüm en aptal şeylerden birisi , denge bilekliği bile bende daha fazla heyecan uyandırmıştı

Garibim google altından kalkamayacağı şeylere girişiyor , bu zımbırtı anca video kaydı yapar.Onuda her gece şarja takarsınız



Gözlüğün yanına kalem kamera yerleştirmişler , önünede çektiğin videoyu izlemen için ufak bir ekran koymuşlar



Bu gavurlar bir dandroid diye bir zımbırtı çıkardılar , zırpırt çöküp duruyor ve şarjı süpürüyor. Bugün dışarıda çay içerken yakınımda ki bir kadının elinde s4 gördüm.Sanırım arama yapmış devamlı aramayı kapata basıp duruyordu.Sanırım o an telefon kitlendi ve kadın ekrana 10 saniye resmen vurdu

Sonra birden telefon menüye döndü.Ne diyeyim yazık...
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DH Misafiri 5 yıl
hacklensin diye her yerini açtığın şeyi nasıl kısıtlayacak çok merak ediyorum
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ycanatilgan 5 yıl
Cok basarili ve ilginc bir cihaz ama beraberinde yeni sorunlar da getiriyor. Bu sorunlarin asilmasi iyi olur
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sundancer 5 yıl
suçuları katilleri hırsızların yakalanmasına yardım edecekse neden bu özellik gizlensin ki??hiç mantıklı değil..saklayacak şeyi olanlar korksun dürüst vatandaşın korkmasına gerek yok zaten..
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DH Misafiri 5 yıl
Külahıma anlatsın. Silah üretip, savunma amaçlı ama bu demek gibi bir şey olmuş. Bir arkadaş ortamında bunu kullanan olursa sok onu cebine derim.
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Pondera 5 yıl
A tabi... Ne yazık ki bunlar da göz boyamadan öne gidemeyecek. Hacklenip istenilen şeyleri yükledikten sonra ne olacak peki? Kimse bana hacklenemeyecek falan demesin, mutlaka bir açığı vardır. Tek bir versiyon bile yeterli, sonra kapatsan bile...
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Sproing 5 yıl
bence kamera açık olduğunda yanan küçük bir bildiri ışığı olması lazım glass'da en azından haberimiz olsun biri bizi çekerken.
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