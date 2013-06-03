Google, Glass'ta gizlilik sorunlarına neden olabilecek uygulamalara izin vermeyecek

Google yaptığı yeni bir açıklamayla Google Glass'ta yüz tanıma uygulamalarına yer vermeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama gizlilik konusunda endişeleri olan pek çok kişiyi rahatlamış olsa da, şirketin bu tutumunun ilerleyen dönemlerde ne yönde olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Açıklamasında gizlilik konusundaki gerekli koşullar sağlanana dek Glass'ta yüz tanıma özelliklerine yer vermeyeceğini belirten Google, olası yüz tanıma özelliğinin yarattığı endişelere de değindi. Bu kararın daha önce Glass'ın ürün yönetim direktörü Steve Lee tarafından da dile getirildiğini söyleyen Google, yüz tanıma uygulamaları konusundaki tutumlarının yeni bir karar olmadığını da belirtti.





Google, Glass'ın geliştiriciler tarafından çeşitli yöntemler ile modifiye edilmesine sıcak baksa da gizlilik konusunda biraz daha tedbirli davranacak gibi görünüyor. Ayrıca, gelen son haber gizlilik konusundaki tedbirlerin sadece yüz tanıma uygulamalarıyla sınırlı kalmayacağına da işaret ediyor. Konuyla ilgili olarak AllThingsD tarafından yayınlanan habere göre, Glass üzerinden görüntü kaydedilirken ekranı kapatan uygulamalara da izin verilmeyecek. Bu arada şirketin Glass uygulamaları üzerinde kumar ve şiddet gibi toplum tarafından hoş karşılanmayan bazı içeriklere de yer vermeyeceğini belirtelim.

https://plus.google.com/u/0/+projectglass/posts/fAe5vo4ZEcE