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Google Goggles'ın yeni versiyonu yayınlandı

Google, Goggles uygulamasının yeni sürümünü yayınladı. Google'ın 1.3 sürümü numarasıyla yayınladığı Goggles uygulaması yeni özellikleri ve hızlandırılmış yapısıyla dikkat çekiyor.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google Goggles'ın yeni versiyonu yayınlandı
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Google, Goggles uygulamasının yeni sürümünü yayınladı. Google'ın 1.3 sürümü numarasıyla yayınladığı Goggles uygulaması yeni özellikleri ve hızlandırılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

Google Goggles uygulamasının ilk dikkat çekici özelliği, gazete ve dergilerde yer alan yazılı reklamları tanımlayıp arama yapabiliyor olması. Şimdilik sadece Amerika'da yer alan gazete ve dergilerdeki reklamları tanımlayabilen uygulamanın kapsamının yeni versiyonlarda arttırılması bekleniyor.

Google Goggles'ın yeni versiyonu yayınlandı
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Google Goggles uygulamasının en dikkat çekici yeniliği ise Sudoku'ları çözebilme yeteneği oldu. Goggles uygulamasını kullanarak karşınızdaki Sudoku'yu taratın ve Goggles sizin için Sudoku'yu çözsün. Google'ın yayınladığı Goggles tanıtım filmi de Goggles uygulamasının performansı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.Google, Goggles uygulamasının 1.3 güncellemesini Android ve iOS için yayınladı.




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S 7 yıl
Sudokuyu da goggles çözecekse ne anlamı kaldı ki?
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des0uza 7 yıl
Arkadaslar bu Google uygulamasını yükledim ancak uygulanacaktı fotograf makinesi resmine bastığımda goggles turkce dilini desteklemiyor deyip bu özelliği kullandirmiyor. Oysa ki bundan önce 4.3.3 sürüm deyken kullanmıştım. Bu arada cihazın orj Turkcell jb yok. Bilglerinizi paylaşırsanız sevinirim.
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Rainbow6 8 yıl
Sudokuyu bu cozecekse sudoku oynamanin anlami nedir anlamadim millete zeki gozukmek icin mi kullanacaklar bunu bazi kisiler :)
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Zücvettin 8 yıl

Rainbow6

Sudokuyu bu cozecekse sudoku oynamanin anlami nedir anlamadim millete zeki gozukmek icin mi kullanacaklar bunu bazi kisiler :)

Aynen
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Tolga_06tr 8 yıl
wikipedia daki örnek sudoku nun fotoğrafını çektim pc monitöründen solve seçeneği çıktı gayet güzel ama daha sonraki denemelerimde sudoku oyunu olduğunu buldu ve hangi siteden alındığını ama solve seçeneği çıkmadı.... her seferinde çıkmıyor sanırım...
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Tolga_06tr 8 yıl

Tolga_06tr

wikipedia daki örnek sudoku nun fotoğrafını çektim pc monitöründen solve seçeneği çıktı gayet güzel ama daha sonraki denemelerimde sudoku oyunu olduğunu buldu ve hangi siteden alındığını ama solve seçeneği çıkmadı.... her seferinde çıkmıyor sanırım...



hmm uzaktan çekmek gerekiyormuş sanırım fotoğrafı uzaktan çekince oldu.... ama print edip çektiğimde yine olmadı:D
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bilgehankalkan 8 yıl
4. Nesil iPod Touch desteği yok mu? Odaklanma özelliği olmadıgı için desteklenmiyor sanırım.
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1 9 0 7 8 yıl
Teşekkürler bu cok isime yariyacak baya idda kazanirim yarın bende :d
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17Scorpion 8 yıl
Süper yaa

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1 9 0 7 8 yıl
Goggles aktif bende sudoku çözmesini nasıl yapabilirim?
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gps.navigation 8 yıl

1 9 0 7

Goggles aktif bende sudoku çözmesini nasıl yapabilirim?


Sudoku'yu resim çeker gibi yapın
az önce birinden yemek kazandım ama dedim 1 kalem ve kağıt vereceksin sudokuyu sen seç banyoya girecem 1dk sonra açacam kapıyı.Tamam dedi,açtım ve kazandım.3-5dk önce iphone 'u banyoya konuşlandırdım tabi
Şok durumda hala galiba
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harmonyoa 8 yıl

1 9 0 7
Goggles aktif bende sudoku çözmesini nasıl yapabilirim?

Programi actiktan sonra kamera aciliyor sudokonun resmini cekiyorsunuz solve diyorsunuz...
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Bl00dyHell 8 yıl
Işe yarayan güzel bir program, arada kullanıyorum
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umutarslan.com 8 yıl
işte böyle olmalı bütün programlar.sallayınca şakşak öten yada rewolver gibi tetiğe basınca patlayan programlarla hava atmak bitsin artık :) matematik problemi çözen olursa süper olur. :D:D:D:D
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Chidori 8 yıl
ios sürümü var mı?
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asiboldon 8 yıl

umutarslan.com

işte böyle olmalı bütün programlar.sallayınca şakşak öten yada rewolver gibi tetiğe basınca patlayan programlarla hava atmak bitsin artık :) matematik problemi çözen olursa süper olur. :D:D:D:D






Komple sınav kağıdını taratalım; en iyisi...
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merdempc 8 yıl
acama wm kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacak.. çok fazla gerekli birşey değil ama ileride atılabilecek adımlar için baya güzel bi adım...
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