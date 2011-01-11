Google Goggles'ın yeni versiyonu yayınlandı

Google, Goggles uygulamasının yeni sürümünü yayınladı. Google'ın 1.3 sürümü numarasıyla yayınladığı Goggles uygulaması yeni özellikleri ve hızlandırılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

Google Goggles uygulamasının ilk dikkat çekici özelliği, gazete ve dergilerde yer alan yazılı reklamları tanımlayıp arama yapabiliyor olması. Şimdilik sadece Amerika'da yer alan gazete ve dergilerdeki reklamları tanımlayabilen uygulamanın kapsamının yeni versiyonlarda arttırılması bekleniyor.

Google Goggles uygulamasının en dikkat çekici yeniliği ise Sudoku'ları çözebilme yeteneği oldu. Goggles uygulamasını kullanarak karşınızdaki Sudoku'yu taratın ve Goggles sizin için Sudoku'yu çözsün. Google'ın yayınladığı Goggles tanıtım filmi de Goggles uygulamasının performansı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.Google, Goggles uygulamasının 1.3 güncellemesini Android ve iOS için yayınladı.