Google Görsel Arama ve masaüstü sesli arama özelliklerini duyurdu

Haber Editörü
Google bugün Inside Search etkinliğinde arama motoru ile ilgili son gelişmeleri basınla paylaştı. Mobil ve masaüstü aramalarda pek çok yenilik bizi bekliyor. Bu yenilikler içinde en önemli üç tanesi masaüstü platformlara yönelik olacak.
İlki Chrome tarayıcısında kullanılabilecek olan sesle arama özelliği. Android tarzında olan sesle arama özelliği ilk etapta sadece İngilizce olarak hizmet verecek.
İkinci özellik Görsel Arama. Chrome tarayıcısında direkt olarak Firefox tarayıcısında ise bir eklentiyle kullanılabilecek Görsel Arama hizmetinde, resimlerinizi arama kutusuna sürükleyerek veya URL'sini yazarak aratabiliyorsunuz. Google resmi en iyi şekilde tanımaya çalışıyor ve en yakın sonuçları listeliyor. Ancak yüz tanıma özelliğinin olmadığını belirtelim. Her iki özellik de önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek.
Google'ın duyurduğu üçüncü özellik ise Anlık Sayfalar. Bu özellikte Google, tıklayacağınıza emin olduğu sonuçları önceden işliyor. Böylece daha hızlı sörf imkanı elde ediliyor. Anlık Sayfalar, Chrome tarayıcısının son geliştirici versiyonunda aktif durumda ve sonraki açık beta sürümü ile herkese ulaşılabilir olacak. Daha sonra mobil tarafına geçecek.
Google'ın mobil arama sonuçlarında da bazı revizyonları oldu. Yeni ikonlar, gelişmiş lokal özellikler, yenilenmiş arama ve tabletlere göre optimize edilmiş resim sonuçları bunlardan bazıları. Yeni özellilekrin demo videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca Firefox`da Tineye eklentisi çok faydalı internette rastladığınız resimleri Tineye üzerinden aratabiliyorsunuz
ben bir forum sitesinde birinin avatarında rastladığım güzel resmi avatarında kayıtlı kişiye sordum tenezül edipte bir cevap vermedi bende bu resmin wallpaperını tineye sayesinde ulaştığım yetmezmiş gibi o yerin yerini ve ismini Colombia`da çok ünlü bir turistik bir yer olduğunu ve orayı nasıl ziyaret edebileceğimi öğrendim
Tineye bu siteyi mutlaka deneyin muhteşem bir site
Faydalı bilgiler için teşekkürler.
seni ellerine geçirseler ne olacak ? yada beni ?
tsk.
yukarıdaki haberle linkteki haber arasındaki fark ne önceden mobil olarak yapılabiliyordu.Şimdide masaüstü platformlarında da mı yapılabilcek ben anlamadım.
Katılıyorum.
Hani derlerya bazı şeyler için ''daha ilerisi yoktur,daha ne kadar geliştirilebilir ki?'' türü söylemlere en güzel cevabı veriyor ve girdiği her alanda da gerçek anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5640 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer