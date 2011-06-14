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Google Görsel Arama ve masaüstü sesli arama özelliklerini duyurdu

7 yıl
5,6b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google bugün Inside Search etkinliğinde arama motoru ile ilgili son gelişmeleri basınla paylaştı. Mobil ve masaüstü aramalarda pek çok yenilik bizi bekliyor. Bu yenilikler içinde en önemli üç tanesi masaüstü platformlara yönelik olacak.
İlki Chrome tarayıcısında kullanılabilecek olan sesle arama özelliği. Android tarzında olan sesle arama özelliği ilk etapta sadece İngilizce olarak hizmet verecek.
İkinci özellik Görsel Arama. Chrome tarayıcısında direkt olarak Firefox tarayıcısında ise bir eklentiyle kullanılabilecek Görsel Arama hizmetinde, resimlerinizi arama kutusuna sürükleyerek veya URL'sini yazarak aratabiliyorsunuz. Google resmi en iyi şekilde tanımaya çalışıyor ve en yakın sonuçları listeliyor. Ancak yüz tanıma özelliğinin olmadığını belirtelim. Her iki özellik de önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek.
Google'ın duyurduğu üçüncü özellik ise Anlık Sayfalar. Bu özellikte Google, tıklayacağınıza emin olduğu sonuçları önceden işliyor. Böylece daha hızlı sörf imkanı elde ediliyor. Anlık Sayfalar, Chrome tarayıcısının son geliştirici versiyonunda aktif durumda ve sonraki açık beta sürümü ile herkese ulaşılabilir olacak. Daha sonra mobil tarafına geçecek.
Google'ın mobil arama sonuçlarında da bazı revizyonları oldu. Yeni ikonlar, gelişmiş lokal özellikler, yenilenmiş arama ve tabletlere göre optimize edilmiş resim sonuçları bunlardan bazıları. Yeni özellilekrin demo videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz. 


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Einstein 7 yıl en beğenilen
Keşke her şirket Google gibi gelişse de teknoloji daha hızlı ilerlese. Adamlar en basit şey olan arama motorunu bile nasıl geliştiriyorlar.
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Furkán 7 yıl
Arama kutusuna resim sürükleyerek arama yapma özelliği kullanıma sunulmuş. Bana kalırsa mükemmel bir özellik. Özelliği denemek isteyenler görsel arama sayfasının altındaki 4 adet resimden birini sürükleyerek veya bilgisayarından herhangi bir resmi sürükleyerek deneyebilir.
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Scott. 7 yıl
Çok iyi gerçekten Tam ihtiyacımız olan birşey
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DH Misafiri 7 yıl
Bilgisayarınıza kayıtlı resim üzerinden yada internetteki resim üzerinden resimli arama senelerden beridir Tineye sitesinde var zaten üstelik bütün internet tarayıcılarda çalışıyor kullanabilmek için illa ki Chrome gerekmiyor
ayrıca Firefox`da Tineye eklentisi çok faydalı internette rastladığınız resimleri Tineye üzerinden aratabiliyorsunuz
ben bir forum sitesinde birinin avatarında rastladığım güzel resmi avatarında kayıtlı kişiye sordum tenezül edipte bir cevap vermedi bende bu resmin wallpaperını tineye sayesinde ulaştığım yetmezmiş gibi o yerin yerini ve ismini Colombia`da çok ünlü bir turistik bir yer olduğunu ve orayı nasıl ziyaret edebileceğimi öğrendim
Tineye bu siteyi mutlaka deneyin muhteşem bir site
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EgoisTe91 7 yıl
@Visitor
Faydalı bilgiler için teşekkürler.
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acbold 7 yıl
istanbul2007
google yeter artık kurtulmamız gerekıyor senden herseyı insanlik yararına yapıyormus gibi gözüküyor degilmi amacları cok farklı bunu 10 larca sıtede ve donanımda görüyorum ama anlatamıyorum. hayatımızdakı herseyı elegecırıyorlar tamamen istihbarat amaclı olusumlar

seni ellerine geçirseler ne olacak ? yada beni ?
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istanbul2007 7 yıl
google yeter artık kurtulmamız gerekıyor senden herseyı insanlik yararına yapıyormus gibi gözüküyor degilmi amacları cok farklı bunu 10 larca sıtede ve donanımda görüyorum ama anlatamıyorum. hayatımızdakı herseyı elegecırıyorlar tamamen istihbarat amaclı olusumlar
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séquestre 7 yıl
Tek kelime ile mükemmel.
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EgoisTe91 7 yıl
Adamlar hiç boş durmuyor kesinlikle örnek alınmaları gerek.
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ekrem71 7 yıl
Evet aynı tarzda masaüstünde yapılacak.
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patrain 7 yıl

ekrem71

Evet aynı tarzda masaüstünde yapılacak.


tsk.
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ozican0148 7 yıl
güzel haber
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patrain 7 yıl
donanimhaber.com/...
yukarıdaki haberle linkteki haber arasındaki fark ne önceden mobil olarak yapılabiliyordu.Şimdide masaüstü platformlarında da mı yapılabilcek ben anlamadım.
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Einstein 7 yıl en beğenilen
Keşke her şirket Google gibi gelişse de teknoloji daha hızlı ilerlese. Adamlar en basit şey olan arama motorunu bile nasıl geliştiriyorlar.
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Capt. Awesome 7 yıl

Einstein

Keşke her şirket Google gibi gelişse de teknoloji daha hızlı ilerlese. Adamlar en basit şey olan arama motorunu bile nasıl geliştiriyorlar.


Katılıyorum.

Hani derlerya bazı şeyler için ''daha ilerisi yoktur,daha ne kadar geliştirilebilir ki?'' türü söylemlere en güzel cevabı veriyor ve girdiği her alanda da gerçek anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum.
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