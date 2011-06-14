Google Görsel Arama ve masaüstü sesli arama özelliklerini duyurdu

Google bugün Inside Search etkinliğinde arama motoru ile ilgili son gelişmeleri basınla paylaştı. Mobil ve masaüstü aramalarda pek çok yenilik bizi bekliyor. Bu yenilikler içinde en önemli üç tanesi masaüstü platformlara yönelik olacak.

İlki Chrome tarayıcısında kullanılabilecek olan sesle arama özelliği. Android tarzında olan sesle arama özelliği ilk etapta sadece İngilizce olarak hizmet verecek.

İkinci özellik Görsel Arama. Chrome tarayıcısında direkt olarak Firefox tarayıcısında ise bir eklentiyle kullanılabilecek Görsel Arama hizmetinde, resimlerinizi arama kutusuna sürükleyerek veya URL'sini yazarak aratabiliyorsunuz. Google resmi en iyi şekilde tanımaya çalışıyor ve en yakın sonuçları listeliyor. Ancak yüz tanıma özelliğinin olmadığını belirtelim. Her iki özellik de önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek.

Google'ın duyurduğu üçüncü özellik ise Anlık Sayfalar. Bu özellikte Google, tıklayacağınıza emin olduğu sonuçları önceden işliyor. Böylece daha hızlı sörf imkanı elde ediliyor. Anlık Sayfalar, Chrome tarayıcısının son geliştirici versiyonunda aktif durumda ve sonraki açık beta sürümü ile herkese ulaşılabilir olacak. Daha sonra mobil tarafına geçecek.

Google'ın mobil arama sonuçlarında da bazı revizyonları oldu. Yeni ikonlar, gelişmiş lokal özellikler, yenilenmiş arama ve tabletlere göre optimize edilmiş resim sonuçları bunlardan bazıları. Yeni özellilekrin demo videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.



