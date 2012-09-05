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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google : Günde aktive edilen Androidli cihaz sayısı 1.3 milyona ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android platformunun yükselişe geçmeye başladığı dönemden bu yana Google, günde aktive edilen cihaz sayısını periyodik olarak kamuoyu ile paylaşıyor.

Motorola'nın Droid Razr HD ve Maxx HD modellerini tanıttığı etkinlikte konuşan Google eski CEO'su Eric Schmidt, yeni istatistikleri katılımcılarla paylaştı.

Schmidt'in verdiği bilgilere göre günde aktive edilen Androidli cihaz sayısı 1.3 milyona ulaşırken bunların 70 000'ini tabletler oluşturuyor. Belirli bir ivme de artan akıllı telefonların yanında Android tabletlerin de artık ivme kazanmaya başladığı görülüyor.

Bugüne kadar global olarak satılan Android mobil cihaz sayısı ise 480 milyon olarak gerçekleşti. Son iki ayda ise 80 milyon yeni cihaz ekosisteme katıldı. Android platformunun neredeyse yarım milyar rakamına ulaşmış olması önemli bir başarı.
Geçen yılın sonunda yapılan tahminler Android cihazlarının bu yıl sonunda 500 milyon adet civarına çıkacağı konusunda yoğunlaşıyordu. Ancak bu hızla yıl sonunda tahminlerin çok çok üzerine çıkılabilir.

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nurettinaz 7 yıl
Android, ios denilen çocuk oyuncağını mahvetti ve ilerleyen zamanlarda bakarsınız iphone bile android e döner ne de olsa apple inanılmaz dönek bir marka olduğunu gösteren olaylar yaşanmıştı. Google apple yazılımlarından desteğini ve uygulamalarınıda çekmeye başladı bakalım kim daha büyük.
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mert1907 7 yıl nurettinaz
nurettinaz
Android, ios denilen çocuk oyuncağını mahvetti ve ilerleyen zamanlarda bakarsınız iphone bile android e döner ne de olsa apple inanılmaz dönek bir marka olduğunu gösteren olaylar yaşanmıştı. Google apple yazılımlarından desteğini ve uygulamalarınıda çekmeye başladı bakalım kim daha büyük.

Fan man değilim ama bana Apple Google'dan vazgeçmiş gibi geliyor.
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eng304 7 yıl
Her atılan ROM'da yeniden aktifleşmiyor mu cihaz?
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Makaroncu 7 yıl
Tamam tablet işini de cözerseniz android standart hale gelir
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gfbekir 7 yıl
masallah rakama bak
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trsinapsis 7 yıl
Geriye sadece Tablet pazarı kaldı. Nexus 7 'den sonra 10 inçlik adam gibi bir tablet çıkarmaları lazım.
Android telefon kullanan birisi olarak doğru düzgün Android tablet bulamadığım için yeni IPAD almıştım. Umarım telefonda elde ettiği başarıyı tablette de elde ederler.
Android'in esnekliği ve özelleştirilebilme özelliği hiçbir şeyde yok.
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Statistik 7 yıl
Numaralari silmek icin bile 0.99$lik program satin almak zorunda kalacagimiza tabiki Android'i tercih edcez
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cagataykoroglu 7 yıl
bu arada anasayfadan girince mesajlar görünmüyor yönetimcim.
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|M|N|Ç| 7 yıl
cagataykoroglu
200 liralık telefon bile android kullanıyor. kontrolsüz güç güç değildir. android markete el at google.

yazından bir şey anlamadım
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cagataykoroglu 7 yıl
200 liralık telefon bile android kullanıyor. kontrolsüz güç güç değildir. android markete el at google.
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Like a Sir 7 yıl
Daha da çok olacak inş , bi de şu sanal makinadan kurtarsalar sistemi
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