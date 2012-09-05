Google : Günde aktive edilen Androidli cihaz sayısı 1.3 milyona ulaştı





Android platformunun yükselişe geçmeye başladığı dönemden bu yana Google, günde aktive edilen cihaz sayısını periyodik olarak kamuoyu ile paylaşıyor.





Motorola'nın Droid Razr HD ve Maxx HD modellerini tanıttığı etkinlikte konuşan Google eski CEO'su Eric Schmidt, yeni istatistikleri katılımcılarla paylaştı.





Schmidt'in verdiği bilgilere göre günde aktive edilen Androidli cihaz sayısı 1.3 milyona ulaşırken bunların 70 000'ini tabletler oluşturuyor. Belirli bir ivme de artan akıllı telefonların yanında Android tabletlerin de artık ivme kazanmaya başladığı görülüyor.





Bugüne kadar global olarak satılan Android mobil cihaz sayısı ise 480 milyon olarak gerçekleşti. Son iki ayda ise 80 milyon yeni cihaz ekosisteme katıldı. Android platformunun neredeyse yarım milyar rakamına ulaşmış olması önemli bir başarı.

Geçen yılın sonunda yapılan tahminler Android cihazlarının bu yıl sonunda 500 milyon adet civarına çıkacağı konusunda yoğunlaşıyordu. Ancak bu hızla yıl sonunda tahminlerin çok çok üzerine çıkılabilir.