Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google+ Hangouts on Air'e canlı soru / cevap bölümü eklendi

5 yıl
360
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın görüntülü konuşma servisi Hangouts on Air, firmanın yaptığı geliştirmeler ile çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşuyor.
Son yapılan geliştirme ile içerisine canlı soru / cevap bölümü eklenen servis, bu sayede yapılan yayınlar içerisinde diğer kullanıcıların canlı olarak yazılı sorular sorabilmelerine imkan tanıyor. Sorulan bu sorulara beğenme butonu da ekleyen Google, bu sayede herkesin cevabını beklediği popüler konuları öne çıkartabiliyor ve ayrıca yayını yapan kişilere soruları sıraya sokma ve cevaplandı olarak işaretleme şansı veriyor. Yapılan yayınların daha sonra YouTube üzerine eklenmesi durumda ise soru / cevap bölümlerinin de videolar içerisine dahil edileceği belirtiliyor.
Canlı soru-cevap sisteminin, Hangouts on Air masaüstü kullanıcıları için önümüzdeki bir kaç gün içerisinde kullanıma geçeceği belirtiliyor.


https://plus.google.com/116916940622399669871/posts/JUkdfm6cRkW Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) ön inceleme "Android dünyasının en güçlü tableti" 5 yıl 78$'a Full HD Aksiyon Kamerası SJ1000 video inceleme 5 yıl Apple iPhone 5C Türkçe altyazılı tanıtım videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim