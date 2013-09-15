Google+ Hangouts on Air'e canlı soru / cevap bölümü eklendi





Google'ın görüntülü konuşma servisi Hangouts on Air, firmanın yaptığı geliştirmeler ile çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşuyor.

Son yapılan geliştirme ile içerisine canlı soru / cevap bölümü eklenen servis, bu sayede yapılan yayınlar içerisinde diğer kullanıcıların canlı olarak yazılı sorular sorabilmelerine imkan tanıyor. Sorulan bu sorulara beğenme butonu da ekleyen Google, bu sayede herkesin cevabını beklediği popüler konuları öne çıkartabiliyor ve ayrıca yayını yapan kişilere soruları sıraya sokma ve cevaplandı olarak işaretleme şansı veriyor. Yapılan yayınların daha sonra YouTube üzerine eklenmesi durumda ise soru / cevap bölümlerinin de videolar içerisine dahil edileceği belirtiliyor.

Canlı soru-cevap sisteminin, Hangouts on Air masaüstü kullanıcıları için önümüzdeki bir kaç gün içerisinde kullanıma geçeceği belirtiliyor.





https://plus.google.com/116916940622399669871/posts/JUkdfm6cRkW