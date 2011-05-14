Google News size en yakın haberleri cep telefonunuza getiriyor

Mobil teknolojilere ciddi yatırımlar yapan Google, haberler servisinde dikkat çekici bir güncellemeye gitti. Apple iPhone ve tüm Android telefonlar için yapılan bu güncelleme kapsamında servis, bulunduğunuz bölgeyle ilgili daha yerel haberler sağlayabiliyor. İnsanların haber okuma alışkanlığını takip eden Google'ın, bazı zamanlar kişilerin sadece etrafındaki gelişmelerle ilgilendiği tespitinden yola çıkarak daha yerel ve daha kişisel haberler sunabilmek için News servisinde böyle bir güncellemeye gittiği belirtiliyor.

Google'ın bu hizmetinden yararlanabilmek için cep telefonunuzdan konum bilgisine erişim izni vermeniz gerekiyor. Eğer ilk defa news.google.com adresine girecekseniz, giriş ekranında sizi karşılayan "konum bilgini paylaşmak istiyor musun" sorusuna evet diyerek standart haberlerin yanında yerelleştirilmiş, sizin bölgenizde veya size en yakın bölgedeki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Google'ın açıkladığı bilgilere göre, elde edilen konum bilgisi tüm haberler içerisinde taranıyor ve en iyi sonuçlar yansıtılıyor.

Eğer konum servisten yararlanmak istemez veya konum bilginizi gizli tutmaya karar verirseniz, mobil tarayıcınıızn ayarlar kısmından bu özelliği devre dışı da bırakabilirsiniz.