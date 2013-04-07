Google : Patent trolleri ile mücadele yılda 30 milyar dolara mal oluyor

Teknoloji devleri arasında yaşanan patent savaşları, teknoloji geliştirmede patentlerin önemini gözler önüne seriyor. Ancak bu yeni bir sektörün doğmasına sebep oldu. O da patent stokçuluğu.





Asıl olarak patent trollüğü şeklinde ifade edilen bu sektörde, stokçular batan veya batmakta olup da elindeki patentleri paraya çevirmeye çalışan firmalardan bu patentleri satın alıyor ve stoklamaya başlıyor. Eğer bir firma bu patenleri izinsiz kullanmışsa veya izin aldığı halde sözkonusu firma battığı için anlaşma boşa çıkmışsa, stokçular dava veya anlaşma yoluyla para koparmaya çalışıyor. Bu firmaların geliştirilen teknoloji ile ilgileri yok ve sadece para kazanma amacındalar.





Bir süre önce Google, Blackberry gibi firmalar patent trollerinin önüne geçilmesi için Federal Ticaret Komisyonu'na başvuru yapmıştı.





Google konuya açıklık getirerek, teknoloji geliştiren firmaların trollere gerek dava sonrasında, gerek anlaşma masasında ve gerekse yapılan masraflar nedeniyle yılda yaklaşık 30 milyar dolar para ödemek zorunda kaldığını dile getirdi.





Son dönemde ise doğrudan patent savaşına girmek istemeyen bazı firmalar patentlerini trollere satarak rakip firmalara dava açmalarını sağlıyor ve bundan komisyon alıyor.





Google patent davalarının yüzde 62'sinin trollerden geldiğini ifade ederken, teknoloji geliştiren firmaların çapraz lisanslama ve arabuluculuk konularında işbirliği yapmalarının şart olduğunu dile getirdi.





http://www.businessinsider.com/google-asymmetric-warfare-with-patent-trolls-2013-4