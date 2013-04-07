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Google : Patent trolleri ile mücadele yılda 30 milyar dolara mal oluyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : Patent trolleri ile mücadele yılda 30 milyar dolara mal oluyor
 Teknoloji devleri arasında yaşanan patent savaşları, teknoloji geliştirmede patentlerin önemini gözler önüne seriyor. Ancak bu yeni bir sektörün doğmasına sebep oldu. O da patent stokçuluğu. 

Asıl olarak patent trollüğü şeklinde ifade edilen bu sektörde, stokçular batan veya batmakta olup da elindeki patentleri paraya çevirmeye çalışan firmalardan bu patentleri satın alıyor ve stoklamaya başlıyor. Eğer bir firma bu patenleri izinsiz kullanmışsa veya izin aldığı halde sözkonusu firma battığı için anlaşma boşa çıkmışsa, stokçular dava veya anlaşma yoluyla para koparmaya çalışıyor. Bu firmaların geliştirilen teknoloji ile ilgileri yok ve sadece para kazanma amacındalar.

Bir süre önce Google, Blackberry gibi firmalar patent trollerinin önüne geçilmesi için Federal Ticaret Komisyonu'na başvuru yapmıştı.

Google konuya açıklık getirerek, teknoloji geliştiren firmaların trollere gerek dava sonrasında, gerek anlaşma masasında ve gerekse yapılan masraflar nedeniyle yılda yaklaşık 30 milyar dolar para ödemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Son dönemde ise doğrudan patent savaşına girmek istemeyen bazı firmalar patentlerini trollere satarak rakip firmalara dava açmalarını sağlıyor ve bundan komisyon alıyor.

Google patent davalarının yüzde 62'sinin trollerden geldiğini ifade ederken, teknoloji geliştiren firmaların çapraz lisanslama ve arabuluculuk konularında işbirliği yapmalarının şart olduğunu dile getirdi.


http://www.businessinsider.com/google-asymmetric-warfare-with-patent-trolls-2013-4 Yorum Yaz
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K.can.tas 6 yıl en beğenilen
Her şeye patent verilirse olacağı bu
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DH Misafiri 6 yıl
Bence Google yanlış düşünüyor. Madem öyle o zaman bir birlerine patent davası açacaklarına orta bir yerlerde anlaşsınlar. Mesela Apple ile Samsung'un halini gördükten sonra bende trollük yapmak isterim. Ayrıca adamlar, para saymış patenti almak için, ne yapsın yani, kek gibi gidip Apple'a bedavadan versin ve oturup seyretsin mi? Apple paraları yesin, patent sahibi oturup baksın mı....?
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Wol4onak 6 yıl
Su sacmaliga son verilmesi lazim bulus icat gerceklestirenler disinda patent verilmemeli ne sacma salak seylere patent yapiyorlar... Da Vinci de mona lisayi patentleseydi kimse kadinli resim cizemezdi. Tamamen sacmalik
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DH Misafiri 6 yıl
enbüyük Patent trollü apple dir.
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DH Misafiri 6 yıl
Google Motorolayı ne için satın aldı hatırlayamadım, telefonlarını mı çok seviyordu yoksa kaşına gözüne mi hayrandı!
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kımyasal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Google Motorolayı ne için satın aldı hatırlayamadım, telefonlarını mı çok seviyordu yoksa kaşına gözüne mi hayrandı!

Google android işletim sisteminin başını çekiyor.Motorola'nın satışı gündemde iken Apple gibi androidin kanlısı bir şirkette Motorola'yı satın alıp android camiasına büyük bir darbe vurmayı planlıyordu.Bilindiği gibi Motorola Noki gibi büyük paten yelpazesine sahip.Google bu tehtidi fark ettiğinden dolayı Motorola'yı satı.
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Reanimate 6 yıl
Biraksinlar simdi bu magduruz ayaklarini patentin ortaya cikmasindaki sebep bu google vb. firmalar adamlar iyibile yapiyor.Dikkat ettiyseniz bir cumlede patent sahibi firma dava ile ugrasmak istememesinden yada zor duruma dusuceginden troll e veriyor patentini . Patentte rant olusmasini sagliyan sizlersiniz agliyanda sorunun kaynagi sizsiniz .
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darkaura 6 yıl
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kımyasal 6 yıl
Dünya genelinde bu patent olayına el atılması gerekiyor.patent süreleri çok uzun ve teknoloji günümüzdeki tüketim artışı ile orantılı olarak gelişiyor.Patentler şirketler için yola konulan takoz olabiliyor.
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YordleKing 6 yıl
Bu işlerin buraya kadar gelmesinde zaten onların suçu var.Umarım adam akıllı bir karar çıkar da son kullanıcı olumsuz olarak etkilenmez.
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Statistik 6 yıl
Kenarlari yuvarlatilmis dikdortgen'in patneti olursa ve Apple bundan 1 milyar kazanirsa herkes yapcak tabiki
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J.J.93 6 yıl
Büyük şirketler herşeyi patentlerlerse olacağı budur
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MxFxOx 6 yıl
kendileri yapınca np!
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