Google Photos "Dijital çağın en başarılı Bulut Fotoğraf Servisi"

Eski fotoğraf albümlerimizin yerine geçecek, dijital çağın en başarılı uygulamalarından biri olan ve sınırsız depolama alanı sunan Google Photos ile ilgili tüm detaylar videomuzda.

Fotoğraf Albümleri bir zamanlar oldukça popülerdi. Dijital makinelerin olmadığı zamanlarda, çektiğimiz tüm fotoğrafları toplu olarak görüntüleyebileceğimiz ender yerlerden biriydi. İlk versiyonları 1860’larda ortaya çıkan fotoğraf albümleri dijital çağın başlangıcına kadar her evde yer alan ve bir çoğumuzun hatıralarını canlı tutan etkenlerden biriydi. Dijital fotoğrafçılığın yaygınlaşması ile beraber her geçen gün albümlerimiz de önemini yitirmeye başladı ve zamanla çok az kullanılır oldu. Halen düğün Albümleri gibi bazı formatları popülerliğini korusa da, bir zamanlar elimize albümlerimizi aldığımızda ki yaşadığımız güzel hatıraların tadını artık vermiyorlar.

Dijital çağ, sınırsız fotoğraf çekebilme, akıllı telefonlar ve son zamanların popüler teknolojilerinden bulut albümleri artık eski baskı fotoğraf albümlerinin önüne geçmiş durumda. İşte bu videomuzda sizlere son dönemin en harika teknolojilerinden biri olan Google Photos’u tanıtacağız. Her ne kadar eski albümlerin verdiği hazzın yerine geçemese de, günümüz için en başarılı uygulamalardan biri Google Photos.

Google, mayıs 2015 tarihinde Google Photos’un artık Google+’dan ayrılarak bağımsız bir fotoğraf ve video paylaşım platformuna dönüştürüldüğünü açıkladı. Photos artık bir sosyal ağ fotoğraf platformundan çıkıp bağımsız bir bulut servisi olmuştu. Birçok harika özelliği olan Photos uygulaması alanında rakipleri Amazon, Apple, Dropbox ve One Drive ile yarışır hale gelmişti. Bize göre tüm bu saydığımız servisler arasında en mükemmeli ise sahip olduğu birçok gelişmiş özellikle

Google Photos.

Google Photos öncelikle bir Google servisi. Size ücretsiz olarak 15GB boş alan sunuyor. Bu depolama aynı zamanda Gmail ve Google Drive ile beraber paylaşılıyor. Yani örneğin Google Drive üzerinde 14GB tutan dosyalarınız var ise size Google Photos için sadece 1GB yer kalıyor. Ancak Photos uygulaması bizlere aynı zamanda sınırsız depolama alanı da sunuyor. Bunun için ise fotoğraflarınızı 16MP boyutuna, videolarınızı ise 1080p standardına dönüştürüyor. Günümüz akıllı telefonları için bu alan oldukça yeterli. Tabi ki DSLR fotoğraf makineleri için yeterli değil ya da baskı ile uğraşan kişiler için yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlar içinde Drive alanı size sunuluyor. 15GB’lık Drive üzerine yerleştireceğiniz klasörler yine Google Photos üzerinde tam boyutları ile görüntülenebiliyor. Drive dışında web üzerinden veya akıllı telefonlar aracılığı ile tam boyut dosyalar yükleyebiliyorsunuz. 15GB’lık alan bittiği zaman ise ek depolama alanı satın alabiliyorsunuz. Google bunun için sizden 100Gb için aylık 1.99, 1TB için 9.99, 10TB için ise 99.99 dolar istiyor.

Photos uygulamasının en güzel tarafı birçok platformda çalışabilmesi. iOS, Android, Mac ve Windows üzerinde uygulamaları var. iOS ve Android platformunda tıpkı telefonunuzun galerisi gibi çalışan uygulama Mac ve Windows üzerinde ise bir yükleme aracı olarak çalışıyor. Fotoğrafları yine bu iki platformda web üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Photos üzerine yüklenen fotoğraflar tarih sırasına göre görüntülenebiliyor. Uygulama bunun için fotoğrafların exif bilgisini kullanıyor. İlk çekilen tarihten günümüze kadar fotoğraflarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Fotoğrafları karışık bir halde farklı yerlerde dağılmış olan kişiler hiçbir düzenleme yapmadan Photos uygulamasına yükleyebilirler ve burada düzenli bir şekilde, tarih sırasına göre görüntüleyebilirler. Windows veya Mac uygulamasında yüklemek istediğiniz klasörü işaretlemeniz yeterli, bundan sonra uygulama arka planda upload hızınıza bağlı olarak yükleme yapmaya başlayacak. Android ve iOS uygulamalarında ise yüklemelerin Wi-Fi veya 3G üzerinden yüklenmesi seçeneğini bir kez seçildikten sonra arka planda uygulama sürekli olarak yeni fotoğrafları Photos üzerine yüklemeye başlar. Fotoğrafları Windows, Android veya iOS uygulaması üzerinden yükleyebileceğiniz gibi isterseniz de direk olarak web ara yüzü üzerinden upload yapabilirsiniz.

Photos uygulamasının oldukça gelişmiş bir arama özelliği de mevut. Arama kutucuğuna bir kez basmanız ile birlikte tüm arama seçenekleri aktif olur. Kullanıcılar kısmında otomatik yüz tanıma işlemi yapılmış kişiler listelenir. Buna göre ilgili kişilerin yer aldığı fotoğrafları buradan görüntüleyebilirsiniz. Face Tagging adı verilen bu özelliğin çalışması için ayarlardan “Benzer yüzleri gruplandır” işaretli olması gerekir. “Yerler” kısmında lokasyon servisi aktif bir halde çekilmiş fotoğrafları harita üzerinde çekildikleri yerlere göre görüntüleyebilirsiniz. Bir resmin üzerine geldiğiniz zaman ise yukarıda çıkan seçeneklerden resmi paylaşabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. İnfo kısmından ise fotoğrafla ilgili çeşitli bilgileri ve harita üzerinde çekildiği lokasyonu görebilirsiniz.

Arama kısmındaki “Öğeler” bölümü ise Photos uygulamasının otomatik olarak algıladığı ve sınıflandırdığı fotoğraflardır. Tam doğru olmamakla beraber yine de eğlenceli bir şekilde bu bölümde gezinti yapabilirsiniz. Türler kısmında ise eklemiş olduğunuz videoları, Photos uygulamasının sizin için otomatik oluşturduğu kolaj veya animasyonlu Gif'leri görüntüleyebilirsiniz. Google Drive bölümü ise Drive üzerinde yüklü olan fotoğraf ve videolarınızı görüntüler. Son olarak Son eklenen kısmından son eklediğiniz dosyalara erişebilirsiniz.

Photos uygulaması size gelişmiş paylaşım özellikleri sunar. Uygulama içerisinden herhangi bir fotoğrafı kolay bir şekilde istediğiniz uygulama ile paylaşabilirsiniz. İsterseniz Snapseed ile düzenleme yapabilir veya e-posta uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Fotoğraflarınızı uygulamalarla paylaşabileceğiniz gibi ayrıca isterseniz çok kolay bir şekilde kişilerle de paylaşabilirsiniz. Toplu olarak fotoğraf ve videolarınızı paylaşmak uygulamanın belki de en güçlü yanı. Fotoları tek tek paylaşabileceğiniz gibi ayrıca albüm oluşturup istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Bu kişilerde yine yüklemiş olduğunuz her şeyi toplu olarak görüntüler veya direk olarak akıllı cihazları veya PC’lerine indirebilir. Böylece sizde whatsapp veya benzeri uygulamalar üzerinden tek tek uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Fotoğraflarınızı albüm haline getirmek ise yine çok kolay. En yukarıdaki artı işaretine bastığınız zaman Albüm oluşturabilirsiniz. Fotoğraflarınızı albüme yerleştirdikten sonra ise “Koleksiyonlar” bölümünden oluşturduğunuz albümleri görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz albümler yine tarih sırasına göre sıralanır. Yeni gelen özellikle yine başka kullanıcıların albümünüze fotoğraflar eklemesine de izin verebilirsiniz.

“Asistan” bölümü ise Photos uygulamasının en keyifli yerlerinden biri. Siz uygulamaya fotoğraf yükledikçe arka planda uygulama otomatik olarak filmler, kolajlar, animasyonlar veya özel efektler eklenmiş içerikler oluşturuyor ve bunları sizin beğeninize sunuyor. Buradan istediklerinizi ise kaydet tuşuna basıp yapımlar bölümünden görüntüleyebiliyorsunuz.

Son olarak ayarlar kısmından daha önceden paylaştığınız albümleri görebiliyorsunuz. Siz paylaşımı kaldırana kadar bu albümler veya fotoğraflar paylaştığınız kişilere açık oluyor. “Ayarlar” bölümünde ise web üzerinden yapacağınız yüklemelerin “Yüksek Kalite” veya “Orijinal olabileceğini seçebiliyorsunuz. Yeni yapımlar öner kısmı size uygulamanın kolaj oluşturma gibi eğlenceli içerikler sunmasını sağlıyor. Bu günü yeniden keşfedin ise içinde olduğunuz günün önceki yıllarında neler yaptığınızı size gösteriyor. Son olarak Google Drive seçeneği ise Drive üzerinde yüklü olan fotoğraflarınızı

Google Photos uygulaması üzerinde görüntülemenizi sağlıyor.

Photos uygulaması yine son dönemde aldığı güncelleme ile ayarlar içerisinden yükleme yaptığınız fotoğraf ve videoları otomatik olarak buluyor ve bunları cihaz hafızasından kaldırarak akıllı telefonunuzda yer açabiliyor. Eğer 16MP veya 1080p size yeterli geliyorsa bu özelliği kullanarak cihazlarınızda boş yer açabilirsiniz. Son olarak Photos üzerine yüklenmiş bir fotoğrafı cihazınızdan kaldırırsanız Photos üzerinde kalır ancak Photos ’un uygulama veya web ara yüzünden kaldırırsanız aynı zamanda hesabınızla senkronize olmuş akıllı telefonunuzda dahil tüm cihazlardan silinir bunu da belirteyim.



