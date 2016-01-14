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Google Photos "Dijital çağın en başarılı Bulut Fotoğraf Servisi"

3 yıl
37,8b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Eski fotoğraf albümlerimizin yerine geçecek, dijital çağın en başarılı uygulamalarından biri olan ve sınırsız depolama alanı sunan Google Photos ile ilgili tüm detaylar videomuzda.
 
Google Photos
 
Fotoğraf Albümleri bir zamanlar oldukça popülerdi. Dijital makinelerin olmadığı zamanlarda, çektiğimiz tüm fotoğrafları toplu olarak görüntüleyebileceğimiz ender yerlerden biriydi. İlk versiyonları 1860’larda ortaya çıkan fotoğraf albümleri dijital çağın başlangıcına kadar her evde yer alan ve bir çoğumuzun hatıralarını canlı tutan etkenlerden biriydi. Dijital fotoğrafçılığın yaygınlaşması ile beraber her geçen gün albümlerimiz de önemini yitirmeye başladı ve zamanla çok az kullanılır oldu. Halen düğün Albümleri gibi bazı formatları popülerliğini korusa da, bir zamanlar elimize albümlerimizi aldığımızda ki yaşadığımız güzel hatıraların tadını artık vermiyorlar. 
Dijital çağ, sınırsız fotoğraf çekebilme, akıllı telefonlar ve son zamanların popüler teknolojilerinden bulut albümleri artık eski baskı fotoğraf albümlerinin önüne geçmiş durumda. İşte bu videomuzda sizlere son dönemin en harika teknolojilerinden biri olan Google Photos’u tanıtacağız. Her ne kadar eski albümlerin verdiği hazzın yerine geçemese de, günümüz için en başarılı uygulamalardan biri Google Photos. 
Google, mayıs 2015 tarihinde Google Photos’un artık Google+’dan ayrılarak bağımsız bir fotoğraf ve video paylaşım platformuna dönüştürüldüğünü açıkladı.  Photos artık bir sosyal ağ fotoğraf platformundan çıkıp bağımsız bir bulut servisi olmuştu. Birçok harika özelliği olan Photos uygulaması alanında rakipleri Amazon, Apple, Dropbox ve One Drive ile yarışır hale gelmişti. Bize göre tüm bu saydığımız servisler arasında en mükemmeli ise sahip olduğu birçok gelişmiş özellikle
Google Photos.
Google Photos
 
Google Photos öncelikle bir Google servisi. Size ücretsiz olarak 15GB boş alan sunuyor. Bu depolama aynı zamanda Gmail ve Google Drive ile beraber paylaşılıyor. Yani örneğin Google Drive üzerinde 14GB tutan dosyalarınız var ise size Google Photos için sadece 1GB yer kalıyor. Ancak Photos uygulaması bizlere aynı zamanda sınırsız depolama alanı da sunuyor. Bunun için ise fotoğraflarınızı 16MP boyutuna, videolarınızı ise 1080p standardına dönüştürüyor. Günümüz akıllı telefonları için bu alan oldukça yeterli. Tabi ki DSLR fotoğraf makineleri için yeterli değil ya da baskı ile uğraşan kişiler için yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlar içinde Drive alanı size sunuluyor. 15GB’lık Drive üzerine yerleştireceğiniz klasörler yine Google Photos üzerinde tam boyutları ile görüntülenebiliyor. Drive dışında web üzerinden veya akıllı telefonlar aracılığı ile tam boyut dosyalar yükleyebiliyorsunuz. 15GB’lık alan bittiği zaman ise ek depolama alanı satın alabiliyorsunuz. Google bunun için sizden 100Gb için aylık 1.99, 1TB için 9.99, 10TB için ise 99.99 dolar istiyor. 
Photos uygulamasının en güzel tarafı birçok platformda çalışabilmesi. iOS, Android, Mac ve Windows üzerinde uygulamaları var. iOS ve Android platformunda tıpkı telefonunuzun galerisi gibi çalışan uygulama Mac ve Windows üzerinde ise bir yükleme aracı olarak çalışıyor. Fotoğrafları yine bu iki platformda web üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. 
Google Photos
 
Photos üzerine yüklenen fotoğraflar tarih sırasına göre görüntülenebiliyor. Uygulama bunun için fotoğrafların exif bilgisini kullanıyor. İlk çekilen tarihten günümüze kadar fotoğraflarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Fotoğrafları karışık bir halde farklı yerlerde dağılmış olan kişiler hiçbir düzenleme yapmadan Photos uygulamasına yükleyebilirler ve burada düzenli bir şekilde, tarih sırasına göre görüntüleyebilirler. Windows veya Mac uygulamasında yüklemek istediğiniz klasörü işaretlemeniz yeterli, bundan sonra uygulama arka planda upload hızınıza bağlı olarak yükleme yapmaya başlayacak. Android ve iOS uygulamalarında ise yüklemelerin Wi-Fi veya 3G üzerinden yüklenmesi seçeneğini bir kez seçildikten sonra arka planda uygulama sürekli olarak yeni fotoğrafları Photos üzerine yüklemeye başlar. Fotoğrafları Windows, Android veya iOS uygulaması üzerinden yükleyebileceğiniz gibi isterseniz de direk olarak web ara yüzü üzerinden upload yapabilirsiniz.  
Google Photos
 
Photos uygulamasının oldukça gelişmiş bir arama özelliği de mevut. Arama kutucuğuna bir kez basmanız ile birlikte tüm arama seçenekleri aktif olur. Kullanıcılar kısmında otomatik yüz tanıma işlemi yapılmış kişiler listelenir. Buna göre ilgili kişilerin yer aldığı fotoğrafları buradan görüntüleyebilirsiniz. Face Tagging adı verilen bu özelliğin çalışması için ayarlardan “Benzer yüzleri gruplandır” işaretli olması gerekir.  “Yerler” kısmında lokasyon servisi aktif bir halde çekilmiş fotoğrafları harita üzerinde çekildikleri yerlere göre görüntüleyebilirsiniz.  Bir resmin üzerine geldiğiniz zaman ise yukarıda çıkan seçeneklerden resmi paylaşabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. İnfo kısmından ise fotoğrafla ilgili çeşitli bilgileri ve harita üzerinde çekildiği lokasyonu görebilirsiniz.  
Google Photos
 
Arama kısmındaki “Öğeler” bölümü ise Photos uygulamasının otomatik olarak algıladığı ve sınıflandırdığı fotoğraflardır. Tam doğru olmamakla beraber yine de eğlenceli bir şekilde bu bölümde gezinti yapabilirsiniz. Türler kısmında ise eklemiş olduğunuz videoları, Photos uygulamasının sizin için otomatik oluşturduğu kolaj veya animasyonlu Gif'leri görüntüleyebilirsiniz. Google Drive bölümü ise Drive üzerinde yüklü olan fotoğraf ve videolarınızı görüntüler. Son olarak Son eklenen kısmından son eklediğiniz dosyalara erişebilirsiniz. 
Google Photos
 
Photos uygulaması size gelişmiş paylaşım özellikleri sunar. Uygulama içerisinden herhangi bir fotoğrafı kolay bir şekilde istediğiniz uygulama ile paylaşabilirsiniz. İsterseniz Snapseed ile düzenleme yapabilir veya e-posta uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz.  Fotoğraflarınızı uygulamalarla paylaşabileceğiniz gibi ayrıca isterseniz çok kolay bir şekilde kişilerle de paylaşabilirsiniz. Toplu olarak fotoğraf ve videolarınızı paylaşmak uygulamanın belki de en güçlü yanı. Fotoları tek tek paylaşabileceğiniz gibi ayrıca albüm oluşturup istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Bu kişilerde yine yüklemiş olduğunuz her şeyi toplu olarak görüntüler veya direk olarak akıllı cihazları veya PC’lerine indirebilir. Böylece sizde whatsapp veya benzeri uygulamalar üzerinden tek tek uğraşmak zorunda kalmazsınız. 
Fotoğraflarınızı albüm haline getirmek ise yine çok kolay. En yukarıdaki artı işaretine bastığınız zaman Albüm oluşturabilirsiniz. Fotoğraflarınızı albüme yerleştirdikten sonra ise “Koleksiyonlar” bölümünden oluşturduğunuz albümleri görüntüleyebilirsiniz.  Oluşturduğunuz albümler yine tarih sırasına göre sıralanır.  Yeni gelen özellikle yine başka kullanıcıların albümünüze fotoğraflar eklemesine de izin verebilirsiniz.  
“Asistan” bölümü ise Photos uygulamasının en keyifli yerlerinden biri. Siz uygulamaya fotoğraf yükledikçe arka planda uygulama otomatik olarak filmler, kolajlar, animasyonlar veya özel efektler eklenmiş içerikler oluşturuyor ve bunları sizin beğeninize sunuyor. Buradan istediklerinizi ise kaydet tuşuna basıp yapımlar bölümünden görüntüleyebiliyorsunuz. 
Son olarak ayarlar kısmından daha önceden paylaştığınız albümleri görebiliyorsunuz. Siz paylaşımı kaldırana kadar bu albümler veya fotoğraflar paylaştığınız kişilere açık oluyor.  “Ayarlar” bölümünde ise web üzerinden yapacağınız yüklemelerin “Yüksek Kalite” veya “Orijinal olabileceğini seçebiliyorsunuz. Yeni yapımlar öner kısmı size uygulamanın kolaj oluşturma gibi eğlenceli içerikler sunmasını sağlıyor. Bu günü yeniden keşfedin ise içinde olduğunuz günün önceki yıllarında neler yaptığınızı size gösteriyor. Son olarak Google Drive seçeneği ise Drive üzerinde yüklü olan fotoğraflarınızı
Google Photos uygulaması üzerinde görüntülemenizi sağlıyor.
Google Photos
 
Photos uygulaması yine son dönemde aldığı güncelleme ile ayarlar içerisinden yükleme yaptığınız fotoğraf ve videoları otomatik olarak buluyor ve bunları cihaz hafızasından kaldırarak akıllı telefonunuzda yer açabiliyor. Eğer 16MP veya 1080p size yeterli geliyorsa bu özelliği kullanarak cihazlarınızda boş yer açabilirsiniz. Son olarak Photos üzerine yüklenmiş bir fotoğrafı cihazınızdan kaldırırsanız Photos üzerinde kalır ancak Photos ’un uygulama veya web ara yüzünden kaldırırsanız aynı zamanda hesabınızla senkronize olmuş akıllı telefonunuzda dahil tüm cihazlardan silinir bunu da belirteyim.


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Stand Alone 3 yıl en beğenilen
İnceleme çok güzel olmuş, elleriniz sağlık, G3 var bende, telefonun içinde yüklü gelmişti ancak kaldırmıştım. Şahsen ben bu tarz uygulamalara pek güvenemiyorum, bulut depolama konusuna uzağım.
İnceleme çok güzel olmuş, elleriniz sağlık, G3 var bende, telefonun içinde yüklü gelmişti ancak kaldırmıştım. Şahsen ben bu tarz uygulamalara pek güvenemiyorum,...
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berkans 3 yıl koray06tr
koray06tr

hocam siz yapmayın online depolamada güven mi olurmuş

Merhaba

Sıklıkla kullandıgımız uygulamaların bır cogu aslında bulut hızmetı bunu bılıyorsunuz degıl mı ? Guven olmassa o zaman Facebook, Twitter, Dropbox vs.. hıc bır sey kullanmayalım. Buraya yuklenen fotografların Facebook'a yuklenenlerden hıc bır farkı yok.
koray06trhocam siz yapmayın online depolamada güven mi olurmuşMerhabaSıklıkla kullandıgımız uygulamaların b...
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DH Misafiri 2 ay
teknolojiye epey yabancı biri olarak soruyorum,ben de googlephotos u kullanıyorum arşiv için,ancak googledan google+ uygulamalarının kaldırılacağıyla ilgili bir mail aldım,bu uygulama için de geçerli mi? yedekleme yapmalı mıyım?
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ddiibb 1 yıl
Birde bu uygulamada yedeklemeyi hücresel üzerinden veya wifi üzerindenmi yaptığı belirsiz. Bazen bakıyorum hücresel veriyi tüketmiş.
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drjacob 2 yıl
kullanıyorumçok iyi ama şöyle bir sıkıntısı var , 1 resmi her seferinde upload ediyor yani ben resim upload ediyorumsonra pc'de işini görüp drive'dan siliyorum ama telefonda kalıyor google photo hemen onu yine upload ediyordu , dropbox öyle değildi
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DH Misafiri 2 yıl
Iyi günler ben google fotoğraflar dan resimlerimi arşiv oluşturarak zip dosya sı halinde indirmişti m. Lakin şimdi ne fotoğraf larimi alabiliyor um oradan nede google fotoğraflar dan tüm Resimlerim silinmiş bir türlü yapamadım lütfen yardımcı olur musunuz nasıl kurtarır ım resimlerimi
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csungu 2 yıl
Maalesef dijital arsiv buyuk dert
Harddisk omru bugun 10 yili bulmuyor
Sd kart larin omru 5 sene
Dvd lerin omru kalitesine gore 5 sene
(Rakamlari chip in bi makalesinden aldim)
Hal boyleyken 2001 den beri tuttugum arsivlerle ne hapacagimi bilemez oldum.Daha once harddisk bozuldu, guc bela kurtardik igne degistirmeyle...
Dvd yapiyoruz kufleniyor bikac sene sonra...sd kart kapasite yetmez...harddisklerede guvenemem...
Peki cloud a nasil guvenebiliriz???tum hayatimi oraya yukleyip nasil rahat hissedebilirim? Bigun kalktigimda misal 5tb dosyam var, adam bana 1000 dolar ode yoksa hesap bloke dese napacagim? Yada alt tarafi bi sifre, biri kirsa butun dosyalarimi ele gecirse nasil olacak???
Face vs farkli degil diyorsunuz ama oraya istedigimiz bikac fotoyu koyuyoruz...arsiv yuklemekle ayni sey degil...
Profesyoneller bu isi nasil cozuyor???
Acikcasi aklima en guvenli Zip drive geliyor, hani kaset gibi kartuslar vardi pc ler icin, eskiden arsivler onlarda tutulurdu...Cunku bant zor bozulan birsey...ornegin 20 senelik Vhs kasetler hala calisiyor, muzik kasetleride...
Siz ne dusunuyorsunuz??? Kisisel resim arsivi icin onerileriniz nelerdir?
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DH Misafiri 2 yıl
merhaba,
Mazur görün teknoloji ile aram çok iyi değil. Eski telefonumda resimlerim silindiği için uğraş halindeyim bu aralar. Google fotoğraflar uygulamasının Drive ve diğer depolama uygulamalarından farkını tam anlayamadım. Google photos bir depolama programı mıdır? Sadece bunu kullanmam yeterli midir? Basitçe cevaplarsanız sevinirim, teşekkürler.
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Gwynbleidd. 3 yıl
Google fotoğraflar uygulamasından nefret ediyorum. Hatta tek nefret ettiğim uygulaması diyebilirim. İllede yedekleme yapın deyip duruyor. Ufacık bi klasör açmak bile internet bağlantısı istiyor ki klasör açma bile yok. E kolaj albüm vs yapacağım interneti açıyorum. Bu seferde işlem yapacağım fotoğrafları illa yedekleme yapıyor. Bi kere yedekleme yaptım tüm fotoğrafı ama internet bağlantısı yokken böyle Bulanık Bulanık gösteriyor. Bazen normalde olan fotoğraf yok oluyor... Vs ... Uzak durulması gereken bir uygulama Aman....

Quick pic. Falan kullanın.
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baso34 3 yıl
Ben mega kullanıyorum her e postaya 50 gb bedava alan veriyor ve memnunum fotoğraflarımın raw hallerini buraya yedekliyorum jpeg hallerini zaten flick in yine ücretsiz verdiği 1 tb alanda tutuyorum bu kadar beleş altenatif varken buna dönüp bakmam bile bilin istedim
haa bu arada mega dan indirdiğiniz bi ufak uygulamaylada istediğiniz dosyayı otomatik yedekleme imkanınız da var
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coke019 3 yıl
Videoları 30 fps de mi 60 fps de ki kaydediyor
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sarpcore 3 yıl
2 gundur çokmuş durumda.resimler uctu gitti umarım geri gelir.
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Aslanhan. 3 yıl
Schiffsführer
Yaklaşık 2-3 aydır kullanmaktayım. Öncesinde fotoğrafları Google Driveda saklıyordum. Fakat 16MP boyutuna kadar ücretsiz olduğunu görünce Drivedan Photosa taşıdım. Baya bir yer açıldı Driveda da. Fotoğraf paylaşımı çok kolay ve servis çok hızlı. Tavsiye ederim.

Hocam Drive'dan google photosa nasıl taşıdınız resim ve videolarınızı söyler misiniz lütfen. Tekrar upload mı ettiniz hepsini photos a yoksa drive dan direk aktarmak mümkün mü ?
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ykpumtt 3 yıl
"Benzer Yüzleri Gruplandır" özelliği bende gözükmüyor? Ek bi' ayar mı var?
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kemak 3 yıl
Bu kadar detay kullanım olduğunu bilmiyordum,iyi bir anlatım
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