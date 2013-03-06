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Google Play, 1.yaşını indirim kampanyasıyla kutluyor

6 yıl
763
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3
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Google Play, 1.yaşını indirim kampanyasıyla kutluyor
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Google'ın geçtiğimiz yıl Android Market'in yerine hayata geçirdiği Google Play, 1.yaşını indirimlerle kutluyor.

6 Mart'la birlikte doğum gününü kutlamaya başlayan Google Play'de kısıtlı bir süre satılan içeriklerden bazılarına çeşitli indirimlerle sahip olunabilecek.

Avustralya'dan başlayan indirim kampanyasının ana sayfası da ülkemizde birkaç dakika önce hayata geçerken; Avustralya'da aktif olan %50 indirimli uygulamalar bölümüne ise henüz Türkiye mağazasından ulaşılabilmiş değil. Öte yandan Google, kampanyanın sınırlı bir süre geçerli olduğunu ifade ederken, bu sınırlı süreyle ilgili net bir açıklamaysa yapılmadı.

Kampanyanın Google Play Türkiye'deki ana sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde Google Play üzerinden sadece uygulama satışı yapıldığı için indirimler sadece uygulamalar için geçerliyken; yurtdışında indirim kampanyası filmler, kitaplar, film kiralamayı da kapsadığını belirtmekte fayda var.


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CWaRRioR 6 yıl
Cloudmark
pek de bi indirim yok aslında ben mi bulamadım acaba?

İşe yarayan birşey yok hakikaten
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londoner23 6 yıl
happy bd then...:))
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V911 6 yıl
pek de bi indirim yok aslında ben mi bulamadım acaba?
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