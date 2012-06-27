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Google Play artık film, dizi ve dergi aboneliği desteğine sahip

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, bundan böyle Google Play üzerinde dergi aboneliği, film ve TV programlarını da kullanıcılara sunacak.

Bu yeni servis ile birlikte her bir dizinin ayrı ayrı bölümleri veya tüm sezonları 'Google Play' üzerinden indirilebilecek. Ek olarak, Android kullanıcıları Google Play üzerinden dergi abonelikleri de satın alabilecek ve abone oldukları dergileri Android cihazları üzerinden düzenli olarak takip edebilecekler. Google’ın medya içeriği ortakları arasında Diney, ABC, NBC, Universal, Sony Pictures, Paramount yer alırken, dergi tarafında Conde Nast ve Hearst bulunuyor.

Google Play üzerinden sunulacak bu yeni içeriklerle Android kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmayı hedefleyen Google'ın bu servislerinin iTunes karşısında ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.  

http://www.theverge.com/2012/6/27/3120796/google-play-movie-tv-purchase-magazines Yorum Yaz
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Baltalı İllallah 6 yıl en beğenilen
play tuşuna basmaya çalıştım


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Guest-C3B427E7B 6 yıl
silinebilir
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RiXoN 6 yıl MAVİT
MAVİT








 Google, bundan böyle Google Play üzerinde dergi aboneliği, film ve TV programlarını da kullanıcılara sunacak.


Bu yeni servis ile birlikte her bir dizinin ayrı ayrı bölümleri veya tüm sezonları 'Google Play' üzerinden indirilebilecek. Ek olarak, Android kullanıcıları Google Play üzerinden dergi abonelikleri de satın alabilecek ve abone oldukları dergileri Android cihazları üzerinden düzenli olarak takip edebilecekler. Google’ın medya içeriği ortakları arasında Diney, ABC, NBC, Universal, Sony Pictures, Paramount yer alırken, dergi tarafında Conde Nast ve Hearst bulunuyor.


Google Play üzerinden sunulacak bu yeni içeriklerle Android kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmayı hedefleyen Google'ın bu servislerinin iTunes karşısında ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.  


boşuna buluşmayın appstore hayal ediyorum
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madhane 6 yıl
yahooo58
asasinodepulgas
yahooo58
asasinodepulgas
yahooo58
Pardus Linux İnşallah Türkiye içinde yapıır bu çalışmalar. iTunesi rahat devirebilir bence Applecılar bin bir çeşit zahmetle iTunes üzerinde bir şeyler yapmaya çalışırken Android kullanıcıları indirip izler sonra SD kartta saklar ve başka cihazlarla bile paylaşır.
İtunes a laf attirmam en bi kere bence google playden cok daha ustun ve kullanimi rahat ve ayrica itools diye programimiz var bizim sistem dosyalarina erisebiliyoriz daha bircok sey ifunbox mi desem vs.ayrica hic kendinizi avutmayin tukiye icin yapmazlar bunu sen raat ol
Ultra fanboy alert. Adam 10 yıllık android şeylerini, binbir uğraşla jb yapıp garanti dışı bırakan uygulamalar sonrasında androidde herkesin yapabilidiği programlarla gelmiş hava atıyo
binbir uğraşla jb yapmakmı


hani pcne bi program kurarsın ya işte o kadar kolay artık jb.ayrıca şu 10 yıllık programları söyle bakalım ?
Yeni ios çıkacak günlerce haftalarca bekleyeceksinki adamlar jb yi hazırlasın. JB çıkacak sonra yapacaksın. Sonra androidde zaten hali hazırda olan programları indirip androide hava atacaksın. Ne içtin harbi ?
sen bana androitten aldığımız bir kaç program örneği verirmisin ?? androidlock mu ,android keyboard felanmı
bunlar sadece tema
Orjinalden Alıntı:idris JB yapınca ne kadar serbest oluyorsunuz? Benim android telefonumla yapamadığım neyi yapabiliyorsunuz? Bir kaç somut örnek verir misiniz? Mesela Bluetooth klavye ve mouse bağlayıp TV ye görüntü aktarıp içinde ubuntu vb. linux sürümü mü çalıştırabiliyorsunuz. ( forum.xda-developers.com/... ) ( forum.xda-developers.com/... ) Lapdock eklentisi alıp netbook gibimi kullanıyorsunuz. ( google.com.tr/... ) Telefonunuza iki işletim sistemi birdenmi yükleyebiliyorsunuz. ( forum.xda-developers.com/... ) Açık kaynak kodun, özgür yazılımın anlamını açıklar mısınız? Sahi özgürlük anlayışınız nedir? Çok para vererek önünüze sunulanın en iyisine sahip olma özgürlüğü mü? Birde acaba bunları yapmak için ne kadar ödüyorsunuz.
sana gelince
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu bluetoothlu klavye ve mouse youtube.com/... bu da iki işletim sistemi adamlar android yüklemiş orası ayrı mesele ama oluyomu oluyo sen ona bak ve bunların hepsi bedava jb sağolsun lapdock umuz olmaya bilir bu sizin bir artınız ama bizde macbook ve iphone umuz adeta bir olmuş şekilde şu anda istersen apple ın son konferansına bak bi
Edit: ios 6 henüz beta eklemek istedim siz ekimde görün büyük ekran iphone u

ya arkadas tamam anladık sen gıdıp 1000 lerce lıra elmaya bayılıyosunda elma sana ne veriyo ? paramı ? kadınmı? ne bu fanlık???
ahhh ısaac newtoon ahhh mekanın cennet olsun senın kafana elma dustu yercekımı kanununu buldun bızımkılerın kafasına elma dustu kendilerini kaybettiler....
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idris 6 yıl
JB yapınca ne kadar serbest oluyorsunuz? Benim android telefonumla yapamadığım neyi yapabiliyorsunuz? Bir kaç somut örnek verir misiniz?
Mesela Bluetooth klavye ve mouse bağlayıp TV ye görüntü aktarıp içinde ubuntu vb. linux sürümü mü çalıştırabiliyorsunuz.
( forum.xda-developers.com/... )
( forum.xda-developers.com/... )
Lapdock eklentisi alıp netbook gibimi kullanıyorsunuz.
( google.com.tr/... )
Telefonunuza iki işletim sistemi birdenmi yükleyebiliyorsunuz.
( forum.xda-developers.com/... )
Açık kaynak kodun, özgür yazılımın anlamını açıklar mısınız?
Sahi özgürlük anlayışınız nedir? Çok para vererek önünüze sunulanın en iyisine sahip olma özgürlüğü mü?
Birde acaba bunları yapmak için ne kadar ödüyorsunuz.
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DGT 6 yıl
Jb ile gelen çoğu tweak malesef androidde yok. Jb yapılmış iphone androidden daha serbesttir vede jb garanti bozmaz bilmeden atmaya gerek yok. Bu arada jb beklemeyi şöyle kıyaslayalım nasıl sizin cihazlara android güncellemesi gelmesi için markalar baya bekletiyor işte bizde jb bekliyoruz diyelim. (jb kesin geliyor ama sizde bazı markalar güncelleme yapmaya tenezzül bile etmiyor. )
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Pardus Linux 6 yıl
İnşallah Türkiye içinde yapıır bu çalışmalar. iTunes'i rahat devirebilir bence Applecılar bin bir çeşit zahmetle iTunes üzerinde bir şeyler yapmaya çalışırken Android kullanıcıları indirip izler sonra SD kartta saklar ve başka cihazlarla bile paylaşır.
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-mehmet- 6 yıl
türkiye ye geç gelir bence
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yahoo58 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux
İnşallah Türkiye içinde yapıır bu çalışmalar. iTunes'i rahat devirebilir bence Applecılar bin bir çeşit zahmetle iTunes üzerinde bir şeyler yapmaya çalışırken Android kullanıcıları indirip izler sonra SD kartta saklar ve başka cihazlarla bile paylaşır.


İtunes a laf attirmam en bi kere bence google playden cok daha ustun ve kullanimi rahat ve ayrica itools diye programimiz var bizim sistem dosyalarina erisebiliyoriz daha bircok sey ifunbox mi desem vs.ayrica hic kendinizi avutmayin tukiye icin yapmazlar bunu sen raat ol
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TaLeNDiL 6 yıl
Buyurun izleyin canlı yayından konferansı: developers.google.com/...
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CrazyToones 6 yıl
Android bayağı geliştirdi kendini şaka maka.
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Baltalı İllallah 6 yıl en beğenilen
play tuşuna basmaya çalıştım


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pridesg 6 yıl Baltalı İllallah
Merlin's Pants

play tuşuna basmaya çalıştım




Aynen







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