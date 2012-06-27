Google Play artık film, dizi ve dergi aboneliği desteğine sahip





Google, bundan böyle Google Play üzerinde dergi aboneliği, film ve TV programlarını da kullanıcılara sunacak.





Google Play üzerinden sunulacak bu yeni içeriklerle Android kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmayı hedefleyen Google'ın bu servislerinin iTunes karşısında ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/6/27/3120796/google-play-movie-tv-purchase-magazines

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Bu yeni servis ile birlikte her bir dizinin ayrı ayrı bölümleri veya tüm sezonları 'Google Play' üzerinden indirilebilecek. Ek olarak, Android kullanıcıları Google Play üzerinden dergi abonelikleri de satın alabilecek ve abone oldukları dergileri Android cihazları üzerinden düzenli olarak takip edebilecekler. Google’ın medya içeriği ortakları arasında Diney, ABC, NBC, Universal, Sony Pictures, Paramount yer alırken, dergi tarafında Conde Nast ve Hearst bulunuyor.