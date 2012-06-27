Google Play artık film, dizi ve dergi aboneliği desteğine sahip

Haber Editörü
Google, bundan böyle Google Play üzerinde dergi aboneliği, film ve TV programlarını da kullanıcılara sunacak.
Bu yeni servis ile birlikte her bir dizinin ayrı ayrı bölümleri veya tüm sezonları 'Google Play' üzerinden indirilebilecek. Ek olarak, Android kullanıcıları Google Play üzerinden dergi abonelikleri de satın alabilecek ve abone oldukları dergileri Android cihazları üzerinden düzenli olarak takip edebilecekler. Google’ın medya içeriği ortakları arasında Diney, ABC, NBC, Universal, Sony Pictures, Paramount yer alırken, dergi tarafında Conde Nast ve Hearst bulunuyor.
Google Play üzerinden sunulacak bu yeni içeriklerle Android kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmayı hedefleyen Google'ın bu servislerinin iTunes karşısında ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.theverge.com/2012/6/27/3120796/google-play-movie-tv-purchase-magazines Yorum Yaz Paylaş Tweetle
boşuna buluşmayın appstore hayal ediyorum
ya arkadas tamam anladık sen gıdıp 1000 lerce lıra elmaya bayılıyosunda elma sana ne veriyo ? paramı ? kadınmı? ne bu fanlık???
ahhh ısaac newtoon ahhh mekanın cennet olsun senın kafana elma dustu yercekımı kanununu buldun bızımkılerın kafasına elma dustu kendilerini kaybettiler....
Mesela Bluetooth klavye ve mouse bağlayıp TV ye görüntü aktarıp içinde ubuntu vb. linux sürümü mü çalıştırabiliyorsunuz.
( forum.xda-developers.com/... )
( forum.xda-developers.com/... )
Lapdock eklentisi alıp netbook gibimi kullanıyorsunuz.
( google.com.tr/... )
Telefonunuza iki işletim sistemi birdenmi yükleyebiliyorsunuz.
( forum.xda-developers.com/... )
Açık kaynak kodun, özgür yazılımın anlamını açıklar mısınız?
Sahi özgürlük anlayışınız nedir? Çok para vererek önünüze sunulanın en iyisine sahip olma özgürlüğü mü?
Birde acaba bunları yapmak için ne kadar ödüyorsunuz.
İtunes a laf attirmam en bi kere bence google playden cok daha ustun ve kullanimi rahat ve ayrica itools diye programimiz var bizim sistem dosyalarina erisebiliyoriz daha bircok sey ifunbox mi desem vs.ayrica hic kendinizi avutmayin tukiye icin yapmazlar bunu sen raat ol
Aynen
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2553 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, android ve uygulama haber