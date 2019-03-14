Google Play mağazasında reklam yazılımı barındıran yüzlerce uygulama tespit edildi

Google’ın aldığı sıkı tedbirlere rağmen kullanıcılardan faydalanmaya çalışan kötü niyetli uygulamaların önü kesilemiyor. Son olarak reklam yazılımı barındıran ve 150 milyondan fazla indirilen 206 uygulama tespit edildi.

150 milyon indirildi

Check Point Research tarafından hazırlanan rapora göre amacının dışında kullanıcıları suiistimal etmeyi amaçlayan uygulamalar farklı tekniklerle reklamların tıklanmasını sağlayarak gelir elde ediyor.

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Google Play üzerinde tespit edilen yaklaşık 206 uygulamanın büyük kısmında Sim Bad adı verilen bir reklam yazılımı mevcut. Bu yazılım kullanıcının bilgisi olmadan uzak sunucularla haberleşiyor ve ya uygulama kuruyor ya da oltalama ya da reklam için hazırlanmış web sitelerine yönlendiriyor. Üstelik bunun için kullanıcının uygulamayı açmasına gerek yok.

Bu uygulamalar ağırlıklı olarak simülasyon oyunları. Snow Heavy Excavator Simulator, Fire Truck Emergency Driver, Ambulance Rescue Driving ve Car Parking Challenge en popüler oyunlar arasında. Toplamda 25 milyon indirme rakamına ulaşmışlar. Tüm uygulamaların ise 150 milyon gibi devasa bir rakama ulaştığı ifade ediliyor.

Rapor ortaya çıktıktan sonra uygulamalar Google Play mağazasından kaldırılmış ancak 150 milyon kullanıcının halen cihazlarında olabilir. Aşağıda en popüler olan uygulamalar mevcut: