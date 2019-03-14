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Google Play mağazasında reklam yazılımı barındıran yüzlerce uygulama tespit edildi

Toplamda 150 milyon indirme alan ağırlığı simülasyon oyunlarından oluşmuş 200’den fazla uygulama, kullanıcılardan habersiz olarak arka planda reklam yazılımı çalıştırıyor.
2 ay
3,4b
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9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın aldığı sıkı tedbirlere rağmen kullanıcılardan faydalanmaya çalışan kötü niyetli uygulamaların önü kesilemiyor. Son olarak reklam yazılımı barındıran ve 150 milyondan fazla indirilen 206 uygulama tespit edildi.

150 milyon indirildi

Check Point Research tarafından hazırlanan rapora göre amacının dışında kullanıcıları suiistimal etmeyi amaçlayan uygulamalar farklı tekniklerle reklamların tıklanmasını sağlayarak gelir elde ediyor.

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Google Play üzerinde tespit edilen yaklaşık 206 uygulamanın büyük kısmında Sim Bad adı verilen bir reklam yazılımı mevcut. Bu yazılım kullanıcının bilgisi olmadan uzak sunucularla haberleşiyor ve ya uygulama kuruyor ya da oltalama ya da reklam için hazırlanmış web sitelerine yönlendiriyor. Üstelik bunun için kullanıcının uygulamayı açmasına gerek yok.

Bu uygulamalar ağırlıklı olarak simülasyon oyunları. Snow Heavy Excavator Simulator, Fire Truck Emergency Driver, Ambulance Rescue Driving ve Car Parking Challenge en popüler oyunlar arasında. Toplamda 25 milyon indirme rakamına ulaşmışlar. Tüm uygulamaların ise 150 milyon gibi devasa bir rakama ulaştığı ifade ediliyor.

Rapor ortaya çıktıktan sonra uygulamalar Google Play mağazasından kaldırılmış ancak 150 milyon kullanıcının halen cihazlarında olabilir. Aşağıda en popüler olan uygulamalar mevcut:

 

https://www.phonearena.com/news/SimBad-adware-infected-over-200-apps-in-the-Google-Play-Store_id114516 Yorum Yaz
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Mellkor 2 ay
Akıllı telefon eko sisteminin amacı bu zaten yoksa android neden bedava olsun ki. Kazan kazan sistemi üzerine kurulu bir düzen. Tek kaybeden kullanıcı
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9unkarekoku 2 ay
İşte bu yüzden ücretsiz reklam destekli uygulama kullanmak istemiyorum gerekirse parası neyse verelim kimsenin bu tür emellerine alet olmayalım, çünkü zihniyet kötü.
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SEO-Uzmanı 2 ay
yapay zekanın asm seviyesinde program derleyeceği günleri sabırsızlıkla bekliyorum :)
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denizbay1 2 ay
Root yetkisi alıyorsun, Adaway'i kuruyorsun, cihazdaki tüm reklam host verilerini tarıyor ve tek tıkla tüm reklamların hostlarını birleştirip engelliyor veee sıfır reklam. Sadece bir kaç saniye. Chrome daki web diye reklamları da buna dahil...
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Ultratopkek 2 ay yeni yorumcu
Çözüm Lucky Patcher
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xenix 2 ay
Bıktım bu internet ve enerji sömürüsünden
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Fx_57,5 2 ay
burada mesele reklam göstermesi veya arkaplanda göstermesi değil,google ın payı vermemesi
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hamzasoph 2 ay
Güya haberleri yokmuş. Uygulama indirince contain ads yazıyor çoğunda. İki de bir reklam fışkırıyor
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sreylare 2 ay
Günaydın.
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