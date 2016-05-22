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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Science Journal ile telefonunuzda deneyler yapın

Mobil cihazlarınızdaki sensörlerin sadece üçüncü taraf uygulamaların işine yaramasını istemiyorsanız, Google Science Journal ile kendi hesabınıza çalıştırabilirsiniz.
2 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2016 konferansında pek çok önemli teknoloji gün yüzüne çıkarken, geri planda kalan ilginç projeler de yavaş yavaş kendisini duyurmaya başlıyor. Bunlardan birisi olan Google Science Journal, cihazınızdaki tüm sensörleri bilim adına erişime açıyor.

İlginç bir uygulama olan Science Journal, telefonunuzdaki sensörler ile çeşitli deneyler yapmanızı ve bunları kaydetmenizi sağlıyor. Kullanıcılar, bu kayıtları daha sonra farklı projeler için de kullanabiliyor. Ayrıca harici sensör ve devre kartları da kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Örneğin ortamdaki ışığın zaman içinde parlaklık değerinin nasıl değiştiği, gürültü değerinin ne düzeyde olduğu veya bir noktanın x-y-z eksenindeki tam karşılığı gibi deneyleri uygulama içerisinde yapabiliyorsunuz. İsterseniz deneyleri fotoğraflama imkanınız da var.

Google Science Journal projesi, Google’ın Making & Science girişiminin bir parçası. Bu girişim, küçük yaştaki kullanıcıların projeler geliştirmesini ve yeni icatlar yapmasını teşvik etmek amacıyla kuruldu.

Şimdiden Make, Pasco, Sparkfun, Jameco, Pocketlab gibi elektronik devre ve proje malzeme perakendecileri, harici setlerin satışına başlamış durumda. Google ayrıca, bağımsız olarak bu setleri satmak isteyenlere de yardımcı olacak gibi gözüküyor.

Google Play mağazası için tıklayınız 


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DH Misafiri 2 yıl
ios uygulamsı var mı acaba
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SEO-Uzmanı 2 yıl
" Buralar eskiden sazlıktı Burası değerlenir önden yerimizi alalım " diye biri yazmış gülmekten yarıldım şerefsizm :)
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eozenir 2 yıl
indirdim işime çok yaradı.
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aybey 2 yıl
Tabiya, üreticiler aldığımzı nefesten haberdr oluyour, bari yediğimizi, içtiğimizi, defekasyonumuzu da bilsinler. Açalım iyice her şeyemizi... Kişisel bilgi zaten kalmadı.
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s_mail 2 yıl
playstyle

bu videoyu hep beğenmişimdir. Tekrar izleyeyim...
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trooe199 2 yıl
Kota yok ki.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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