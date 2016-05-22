Google Science Journal ile telefonunuzda deneyler yapın

Google I/O 2016 konferansında pek çok önemli teknoloji gün yüzüne çıkarken, geri planda kalan ilginç projeler de yavaş yavaş kendisini duyurmaya başlıyor. Bunlardan birisi olan Google Science Journal, cihazınızdaki tüm sensörleri bilim adına erişime açıyor.

İlginç bir uygulama olan Science Journal, telefonunuzdaki sensörler ile çeşitli deneyler yapmanızı ve bunları kaydetmenizi sağlıyor. Kullanıcılar, bu kayıtları daha sonra farklı projeler için de kullanabiliyor. Ayrıca harici sensör ve devre kartları da kullanılabiliyor.

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Örneğin ortamdaki ışığın zaman içinde parlaklık değerinin nasıl değiştiği, gürültü değerinin ne düzeyde olduğu veya bir noktanın x-y-z eksenindeki tam karşılığı gibi deneyleri uygulama içerisinde yapabiliyorsunuz. İsterseniz deneyleri fotoğraflama imkanınız da var.

Google Science Journal projesi, Google’ın Making & Science girişiminin bir parçası. Bu girişim, küçük yaştaki kullanıcıların projeler geliştirmesini ve yeni icatlar yapmasını teşvik etmek amacıyla kuruldu.

Şimdiden Make, Pasco, Sparkfun, Jameco, Pocketlab gibi elektronik devre ve proje malzeme perakendecileri, harici setlerin satışına başlamış durumda. Google ayrıca, bağımsız olarak bu setleri satmak isteyenlere de yardımcı olacak gibi gözüküyor.

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