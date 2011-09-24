Google Voice hizmeti test sürecini şimdi Avrupa'da başlatıyor





2009 yılından bu yana Amerika kıtasında milyonlarca insanın ses ve görüntü yoluyla iletişimini sağlayan Google Voice hizmeti dünya çapına yayılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Google bunun için önemli sayılacak adımlardan birisini Avrupa'da atıyor.





Google İş Departmanı Avrupa Direktörü Jens Redmer, Voice hizmetini diğer dünya ülkelerine de sunmak için somut adımlar attıklarını açıkladı. Voice hizmetinin Avrupa çapında kullanım testlerine başladıklarını belirten Redmer, içerisinde bulunan sesli eposta - voicemail özelliğinin ise beklediklerinden daha sorunsuz şekilde çalıştığını vurguladı.





Google Voice hizmetinin Avrupa'da ne zaman faaliyete geçeceği hakkında net bir bilgi yok. Çünkü teknik engellerden ziyade hukuk ve lisanslama engelleri bulunuyor. Herşeyden önce bunların aşılması gerekiyor.

Google Voice hizmeti bilgisayarlar arasında ses ve görüntü iletişimi sağlarken belirli ücretler karşılığında cep ve sabit telefonları da aramak mümkün oluyor. Bu bakımdan hizmetin verileceği ülkelerde iletişim kurullarından lisans alınması gerekiyor.