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Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir?

Google Zengin Cevaplar; Google’a sorulan bazı sorguların cevabının, en hızlı şekilde en üstte gösterildiği bir özelliktir. Peki bu özelliğin arama sonuçlarına etkisi ne?
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Zengin Cevap arama sonuçları sayfasının en üstünde bir sözlük cümlesi şeklinde çıkar ve bu sonuç ilk sayfada yer alan bir sayfanın alakalı bir içeriğinden otomatik olarak çekilir. Yalnız bu özellik her sorunun cevabında çalışmıyor, şu an için daha çok “nedir, kimdir” gibi sorgularda karşımıza çıkıyor. Örneğin “SEO Nedir?” diye Google’a sorduğunuzda arama sayfasının en üstünde şöyle bir açıklama çıkıyor.

Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir?

Google’ın yapay zeka geliştirme çalışmalarından olan HummingBird ve RankBrain algoritmalarının bir özelliği olan Zengin Cevaplar kullanıcıların yaptığı birçok soruya en makul cevabı sunmak için geliştirilmeye devam ediyor. Şu an kısa, nedir ve kimdir’li sorulara cevap veren özellik yakın zamanda birçok soruyu ve sorguyu kapsayacak hale geleceğe benziyor.


Google Zengin Cevap Neye Göre Belirleniyor?

Google Zengin Cevap, yapılan sorgu ile alakalı içeriği 1. sayfada yer alan sitelerden çekilmektedir. Genellikle nedir, kimdir şeklinde olan arama sorgularında Zengin Cevaplar sergilenmektedir.

Örneğin Nofollow nedir? sorgusu için seohocasi.com’un içeriği çıkmaktadır. Bunun 1. sebebi, seohocasi.com’un nofollow açıklaması ile ilgili bir içeriğinin bulunması ve bu içeriğin Google’da 1. sayfada çıkması.

Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir?
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Buradan şöyle bir sonuç çıkıyormuş gibi anlaşılabilir; ilgili içerik ile 1. sayfada ve ilk sırada olan sitenin içeriği otomatik çekiliyor gibi. Ama bu durum tam olarak doğru değildir. Mesela “Google Trends Nedir” şeklinde bir arama yaptığımızda Google, zengin cevabı 1. sıradaki siteden değil de 3. sıradaki seohocasi.com’dan çekmiştir.

Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir?
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Google Zengin Cevaplar’ın hepsi sitelerden çekilmemektedir. Google bazı soru sorgularında direkt kendi cevap sunabilmektedir. Google’ın kendi zengin cevapları genelde Kimdir içeren aramalarda çıkmaktadır ya da İngilizce bir kelime aradığınızda size direkt Türkçe’sini sözlük gibi göstermektedir.

Örnek Google Zengin Cevaplar

Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir?
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Zengin cevaplar kısmında yer almak trafik ve marka bilinirliği açısından oldukça etkili bir yere sahip. Yapılan araştırmalara göre Zengin Cevaplar kısmında yer almak organik trafikte %20-%40 arası bir artış sağlıyor.

Peki Zengin Cevaplar’da nasıl yer alınır?

Şimdi gelelim en kilit sorunun cevabına. Çoğu kaynakta bunun net bir cevabının olmadığından, nasıl yapıldığının tam olarak bilinilmediğinden bahsedilmiş, ama kendileri yapıyor nasıl oluyorsa J Biz sizden bu değerli bilgiyi saklamayacağız ve kendi tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaan Gülten’in de dediği gibi “Paylaşmak, kazanmanın en hızlı yoludur.” J

Evet gelelim şimdi Zengin Cevap’ta yer alabilmek için yapılması gerekenlere;

  • Kendimize önce örnek bir sorgu seçelim. Mesela “dijital pazarlama nedir”.
  • Öncelikle dijital pazarlamanın tanımını yapan ve dijital pazarlama ile ilgili güzel bir içerik yazıyoruz.
  • Bu içeriğimize “dijital pazarlama nedir” isimli bir etiket tanımlıyoruz. Ve bu etikete de dijital pazarlama ile başlayan ve bu terimin ne olduğunu anlatan bir açıklama yazıyoruz bir-iki cümlelik.
  • 1. sayfada yazdığınız içeriğin çıkması için çalışmanız gerekiyor. Bu da artık topun sizde olduğu kısım. Reklam ile de yayabilirsiniz.
  • 1. sayfada çıkan alakalı diğer aramalardan sıyrılıp sizin açıklamanızın çıkması için de, sizin açıklamanızın daha popüler olması gerekiyor. Popülerden kastım çoğu yerde yer almış çok görüntülenmiş, paylaşılmış vs. Google bu açıklama bu kadar görüntülendi, yayınlandı ise gerçekten doğrudur deyip referans alıyor sizi kısacası. Bu kısım da size kalıyor.
  • Kısacası ilk 2 madde işin temel sırrı, son 2 madde de biraz işin içine çaba ve strateji giriyor.

Google internet dünyasında sıkça tekrar eden açıklama yazısını daha nitelikli ve doğru bilgi gördüğünden, içeriğinizin çokça tekrar etmesi daha fazla referans kabul edilmesini sağlayacaktır. Bu algoritma da gösteriyor ki içerik kraldır, site dışı SEO yoktur diyenlerin tezlerini bir kez daha suya düşürüyor.


https://www.seohocasi.com/google-zengin-cevaplar-rich-answers-nedir/ Yorum Yaz
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Siyahbeyaz 3 yıl en beğenilen
Buda donanımhaber'de yeni nesil reklam.
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DH Misafiri 2 yıl
Artık seo nedir yazınca google 'ın kendisi çıkıyor. Firmanın reklamı da boşa gitti yazık oldu :)
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DH Misafiri 2 yıl
bu güzel paylaşım için teşekkürler
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kadirirdem 3 yıl
bu bayadır var zaten reklam kokusu geldi...
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alemburda34 3 yıl
breadcrumbs birkac formati vardir bence en faydali oldugu yerler alisveris siteleri hatta bu konuda hepsiburada ciddi calisma yapmistir. Kisaca bu sistem sayfanin cok kolay okunmasini sagliyor. Kurdugum butun sitelerde ozellikle yapmaya calistigim bir ozelliktir. Google bu konuda test araci var sayfanizin uygunlugunu kontrol edebilirsiniz.
Ve son olarak bilinir bir site olmak istiyorsaniz kaliteli sitelerden backlink alin emin olun reklamdan daha iyi ve etkili olacaktir.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Haberdeki adamın adını yazınca insansever yazıyor ama konuşmalarında insan nüfusunun azaltılması gerektiğini savunmuyor mu(sabitlemek bile yok,direk azaltılacak)? Karbondioksitten konuyu açıyor, petrole odaklanmak yerine insana odaklanıyor.
Ben şimdilik resimleri inceliyorum. Mesela "yolsuzluk nedir" yazıp resimlere tıklıyorum, fetöye gelene kadar 35 tane resim çıkıyor. Resimler güvenilir mi sizce?
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krmrbtn 3 yıl Tugrul_512bit
@tugru Azaltmak demek öldürmek mi demek? Az doğurmak demek. İnsansever tanımına ters değil.
Yolsuzluk nedir yazıp görsellere tıkladığında Google nerden bilsin senin görüşün ne? En çok tıklanandan alakalıyı koyuyor.
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Siyahbeyaz 3 yıl en beğenilen
Buda donanımhaber'de yeni nesil reklam.
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Virinom 3 yıl
seohocasi.com mübarek Google'ın kankası gibi olmuş adamlar seo'da lokomotif firma resmen.
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