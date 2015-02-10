Google arama sonuçlarında sağlık bilgilerine yer verecek

Sağlık konusunda yalnızca uzmanların karar vermesi gerekirken malesef bu konuda internette çok fazla yanıltıcı bilgi mevcut. Google'ın yeni servisi ile belki bir nebze de olsa bu konulardaki gereksiz bilgi fazlalığının önüne geçebilir. Google ise yaptığı açıklamada verilecek bilgilerin sadece bilgi amaçlı olduğu ve öğretici nitelik taşımadığının altını çiziyor. Söz konusu bilgi deposu için özel bir tıbbi ekibin oluşturulduğu ve doğruluğu kontrol edilmiş bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.
Kullanıcı bu hizmet ile beraber örneğin "nezle belirtileri" şeklinde bir arama yaptıklarında Google hizmeti ile birlikte "burun tıkanıklığı, akıntı, boğazda kaşıntı" gibi bilgiler kullanıcılara verilecek. Ayrıca kullanıcıların hastalığa bazı bağlantılara yönlendirilmesi de planlanıyor.
Hastalık ile bilgi verirken hastanın cinsiyeti,yaş grubu gibi bilgilere göre nasıl değişiklikler göstereceği de belirtilecek. Ayrıca hastalığın ciddiyeti hakkında da kullanıcılar bilinçlendirilecek. Servis önümüzdeki günlerde ABD ve İngiltere'de İngilizce olarak hizmete başlayacak. Ancak uzun vadede çok fazla tıbbi bilginin toplanılarak tüm dünyada hizmet veren bir servise dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle