Google artık reklamlarda kullanıcı yorumlarına da yer verecek





En büyük gelirini reklamdan elde eden ve bu nedenle sanal reklamcılık konusunda sürekli kendisini geliştiren Google, sosyal reklam anlamında yeni bir hamle yapıyor.





Google'ın yenilenen kullanım sözleşmesi sonrası ortaya çıkmaya başlayan yenilik, Google reklamlarında kullanıcıların beğeni, yorum ve puanlamalarına yer verilmesini kapsıyor. Bir reklamda yorumlarına yer verilen kullanıcının ismi ve profil resmi de yorumların altında gözüküyor.





Böylece bir ürün veya hizmete yaptığınız yorum ve beğeniler ilerleyen dönemde o ürünün veya hizmetin reklamında yer alabiliyor. Yani bir anlamda kullanıcılar reklam unsuru haline geliyor. Bunun için o ürüne yorum yapmış veya beğenmiş olmanız yeterli.





Google bu yöntemin kullanıcılar üzerinde daha etkili olacağını düşünüyor. Zira tanıdığınız insanlardan gelen tavsiyeler reklama daha fazla ilgi duymanızı sağlayabiliyor. Google bu yeniliği önümüzdeki günlerde daha sık olarak kullanıcıların karşısına getirecek.

http://vr-zone.com/articles/google-users-soon-become-ads/60140.html