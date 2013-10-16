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Google artık reklamlarda kullanıcı yorumlarına da yer verecek

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google artık reklamlarda kullanıcı yorumlarına da yer verecek

En büyük gelirini reklamdan elde eden ve bu nedenle sanal reklamcılık konusunda sürekli kendisini geliştiren Google, sosyal reklam anlamında yeni bir hamle yapıyor.

Google'ın yenilenen kullanım sözleşmesi sonrası ortaya çıkmaya başlayan yenilik, Google reklamlarında kullanıcıların beğeni, yorum ve puanlamalarına yer verilmesini kapsıyor. Bir reklamda yorumlarına yer verilen kullanıcının ismi ve profil resmi de yorumların altında gözüküyor.

Böylece bir ürün veya hizmete yaptığınız yorum ve beğeniler ilerleyen dönemde o ürünün veya hizmetin reklamında yer alabiliyor. Yani bir anlamda kullanıcılar reklam unsuru haline geliyor. Bunun için o ürüne yorum yapmış veya beğenmiş olmanız yeterli.

Google bu yöntemin kullanıcılar üzerinde daha etkili olacağını düşünüyor. Zira tanıdığınız insanlardan gelen tavsiyeler reklama daha fazla ilgi duymanızı sağlayabiliyor. Google bu yeniliği önümüzdeki günlerde daha sık olarak kullanıcıların karşısına getirecek. 

http://vr-zone.com/articles/google-users-soon-become-ads/60140.html Yorum Yaz
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cmake 5 yıl
Kaliteli firmalar için iyi dandik firmalar için kötü haber. Bu yenilik kaliteyi artırır ama reklam veren sayısını azaltır gibi geldi. Mesela penis büyütme ürünlerini ele alalım. Bu ürünlerin fake olduğunu biliniyor ama yine de inanıp alan insanlar var. Şimdi yorumlar olunca ve herkes fake deyince müşteri almaktan vazgeçebilir. Bu da o reklam vereni başka firmalara yönlendirebilir. Diğer ihtimal ise yine fake hesaplardan saçma sapan yorum spamleriyle de dolabilir. Oldukça riskli bir yenilik ama Google deneyerek öğrenen firma. Buzz ve Wave bile denenip kaldırıldığına göre sorun olmaz.
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Poochyena 5 yıl
Çok Güzel bir Uygulama bence
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