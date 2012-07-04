Google, bahar temizliği kapsamında hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor

Gerek tüketiciye farklı tecrübeler sunmak gerekse de rakip hizmetler ile rekabet edebilmek amacıyla farklı tarihlerde onlarca servisini faaliyete sokan Google, bahar temizliği adını verdiği girişim kapsamında pek çoğunu kapatmaya devam ediyor. Geçen güz döneminde başlayan temizlik çerçevesinde 30'dan fazla hizmete son verildi.





Google'ın son olarak kapattığı hizmetler, Google Mini, Googla Talk Chatback, Google Video, iGoogle, Symbian Search uygulaması.





Google Mini, 2005 yılında Enterprise Search hizmetinin bir parçası olarak hayata geçirilmişti. 31 Temmuz itibariyle son verilecek hizmetin yerine şu anda Google Search Appliance, Google Site Search ve Google Commerce Search alternatifleri kullanılıyor.





Google Talk Chatback hizmeti ise web sitesi sahiplerinin sitelerine Google Talk kodlarını entegre etmesini sağlıyordu. Bu hizmetin yerine Weebo çubuğu kullanılacak.





Google Video ise YouTube alımının sonrasında popülerliğini kaybetti ve 20 Ağustos'a kadar kullanıcıların içeriklerini taşıması gerekiyor. Sonrasında tüm içerik YouTube'a taşınacak ve kapanacak.





2005 yılında faaliyete geçen iGoogle ise kullanıcıların sayfalarına uygulamaları kişisel olarak yerleştirmelerini sağlıyordu. Chrome ve Android platformlarının modern uygulamalarla bu hizmeti sunması nedeniyle bu hizmet de kepenklerini kapatacak.





Son olarak Symbian için geliştirilen Search uygulaması da yayın hayatına son veriyor. Google kullanıcıların web üzerinden Google anasayfasına bağlanmasını tavsiye ediyor.