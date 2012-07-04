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Google, bahar temizliği kapsamında hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor

6 yıl
2,3b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek tüketiciye farklı tecrübeler sunmak gerekse de rakip hizmetler ile rekabet edebilmek amacıyla farklı tarihlerde onlarca servisini faaliyete sokan Google, bahar temizliği adını verdiği girişim kapsamında pek çoğunu kapatmaya devam ediyor. Geçen güz döneminde başlayan temizlik çerçevesinde 30'dan fazla hizmete son verildi.

Google'ın son olarak kapattığı hizmetler, Google Mini, Googla Talk Chatback, Google Video, iGoogle, Symbian Search uygulaması.

Google Mini, 2005 yılında Enterprise Search hizmetinin bir parçası olarak hayata geçirilmişti. 31 Temmuz itibariyle son verilecek hizmetin yerine şu anda Google Search Appliance, Google Site Search ve Google Commerce Search alternatifleri kullanılıyor.

Google Talk Chatback hizmeti ise web sitesi sahiplerinin sitelerine Google Talk kodlarını entegre etmesini sağlıyordu. Bu hizmetin yerine Weebo çubuğu kullanılacak.

Google Video ise YouTube alımının sonrasında popülerliğini kaybetti ve 20 Ağustos'a kadar kullanıcıların içeriklerini taşıması gerekiyor. Sonrasında tüm içerik YouTube'a taşınacak ve kapanacak.

2005 yılında faaliyete geçen iGoogle ise kullanıcıların sayfalarına uygulamaları kişisel olarak yerleştirmelerini sağlıyordu. Chrome ve Android platformlarının modern uygulamalarla bu hizmeti sunması nedeniyle bu hizmet de kepenklerini kapatacak.

Son olarak Symbian için geliştirilen Search uygulaması da yayın hayatına son veriyor. Google kullanıcıların web üzerinden Google anasayfasına bağlanmasını tavsiye ediyor.

http://googleblog.blogspot.com/2012/07/spring-cleaning-in-summer.html Yorum Yaz
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adibelli 6 yıl
İgoogle yı bende kullanıyodum hava ve para notları ıcın oldukca ıyı bır uygulamaydı bence, ısımıze yarayanları tek bır sayfadan gorebılıyorduk,
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HAAltuntas 6 yıl
iGoogle'ın sadelik ile alakası olmayan ve içinde Google arama motoru olan bir site görünümü zaten başından beri fazla tercih edilmeyeceğinin belirtisiydi. Bir arama motorunda neden haberler vs yer alsın ki?
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nurettinaz 6 yıl
Gerekli gereksiz cikartiyor google bunlari sonra da kaldiriyor sonra bir ikisini birlestirip biraz gelistirip tekrar cikartiyor zaten symbian icin search nedir aga ya adam browser kullansin oradan aradiktan sonra sanki girmeyecek siteye bakacak mi oyle garip isler yapar arada bir bu google
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Maycomb 6 yıl
iGoogle kalsaymış keşke.
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Anthony John Soprano 6 yıl
Gmail ve arama motoru dursunda gerisi beni bağlamaz
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Bende iyibir igoogle kullanıcısıyım kapatılmasına üzüldüm acıkcası cok faydalı gadget ler var sayfamda kullanıyorumda.Hayırlısı olsun belki daha güzel seyler cıkacak google yapıyorsa bir bildiği vardır.
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ogameci 6 yıl
arama motoru kalsında
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SEO-Uzmanı 6 yıl
video google içeriklerini bare youtube'ye aktarsa
çünkü az buz değil ciddi sayılabilinecek bir arşiv var orada !
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Pardus Linux 6 yıl
iGoogle!ı hiç kullanmazdım gereksizdi bence, Google video zaten kısmen kapatılmıştı sadece eski videolar vardı upload olayı bitmişti artık downloadta bitince tarihe karışmış olacak. Benim en üzüldüğüm Firefox için Google Toolbar'ın sonlandırılmasıydı.
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DH Misafiri 6 yıl
igoogle kullandığım güzel bir hizmetti...
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ErdemZen 6 yıl
Yıllardır iGoogle özelliklerinin Chrome'a gelmesini bekliyorum. Sonra adamlar özellikleri getirmeden getirdik diye açıklama yapıp, diğerini kapatıyor. Ne yapıyorsun Google?
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JrMaster 6 yıl
jovanovic
isyankar_emre Temizlik iyi olmuş, ancak ben iGooglenın gitmesine üzülüyorum gerçekten ilk günden beri kullandığım bir özellik :)
Ben de buna üzülmüştüm...

i google durmalıydı bence de ...
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Mellkor 6 yıl
Birini kapiyor sonra ismini vs degistirip digerini kuruyor


Bu google cok iyi para kazaniyor
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