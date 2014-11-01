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Google bookmark yöneticisi Chrome için yayımlandı

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google bookmark yöneticisi Chrome için yayımlandı

Google'ın bookmark'ları daha iyi ve daha anlaşılır bir arayüzle yönetmenizi sağlayan kontrol paneli nihayet Chrome web mağazasında eklenti olarak indirmeye sunuldu.

Web sayfasının adres çubuğuna yıldız şeklinde yerleşen yönetici, tıkladığınız zaman sayfayı sık kullanılanlara eklediğine dair minik bir pencere açıyor. Bu pencereden işlemi geri alabilir veya yönetici paneline ulaşabilirsiniz. 

Yönetici panelinde tüm sık kullanılan ögeler kart şeklinde karşınıza gelirken bunları gruplamak ve silmek mümkün. Ancak toplu olarak silme özelliğinin bulunmadığını belirtelim. Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz ögeler önizleme resimleri ile de birlikte geliyor. Bu bakımdan eski ögeleri hatırlamak da mümkün oluyor. 


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