Google çerez yerine AdID adlı yeni bir tanımlayıcı kullanacak









Çerez adını verdiğimiz internet tarayıcılarının tanımlama amaçlı kullandıkları küçük kod paketleri neredeyse internetin ilk günlerinden bu yana kullanılıyor. Web siteleri kullanıcıdan elde ettikleri verileri bu çerezlerde saklayarak sonraki girişlerinde daha hızlı gezinti amacıyla kullanıyor.





Ancak internet reklamcılığı özellikle Google'ın etkisiyle inanılmaz boyutlara ulaştı ve internet kullanıcılarının her hareketi reklamverenler açısından önem arz etmeye başladı. Google bu nedenle reklam amaçlı bir tanımlayıcı geliştiriyor.





Üçüncü taraf çerezlerin yerini alacak olan bu tanımlayıcı "reklam için anonim tanımlayıcı - AdID" olarak adlandırılıyor. AdID, kullanıcıların internet aktivitelerini pazarlama amaçları için takip edecek ve reklam hedefleri konusunda yayıncılara yol gösterecek.





AdID görünüşte hem reklamverenler hem de reklam yayıncıları için önem arz ediyor. Ancak son kullanıcı tarafında gizlilik eleştirilerini de tetikleyeceği açık.

http://www.usatoday.com/story/tech/2013/09/17/google-cookies-advertising/2823183/