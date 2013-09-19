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Google çerez yerine AdID adlı yeni bir tanımlayıcı kullanacak

5 yıl
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8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google çerez yerine AdID adlı yeni bir tanımlayıcı kullanacak


Çerez adını verdiğimiz internet tarayıcılarının tanımlama amaçlı kullandıkları küçük kod paketleri neredeyse internetin ilk günlerinden bu yana kullanılıyor. Web siteleri kullanıcıdan elde ettikleri verileri bu çerezlerde saklayarak sonraki girişlerinde daha hızlı gezinti amacıyla kullanıyor. 

Ancak internet reklamcılığı özellikle Google'ın etkisiyle inanılmaz boyutlara ulaştı ve internet kullanıcılarının her hareketi reklamverenler açısından önem arz etmeye başladı. Google bu nedenle reklam amaçlı bir tanımlayıcı geliştiriyor.

Üçüncü taraf çerezlerin yerini alacak olan bu tanımlayıcı "reklam için anonim tanımlayıcı - AdID" olarak adlandırılıyor. AdID, kullanıcıların internet aktivitelerini pazarlama amaçları için takip edecek ve reklam hedefleri konusunda yayıncılara yol gösterecek. 

AdID görünüşte hem reklamverenler hem de reklam yayıncıları için önem arz ediyor. Ancak son kullanıcı tarafında gizlilik eleştirilerini de tetikleyeceği açık. 

http://www.usatoday.com/story/tech/2013/09/17/google-cookies-advertising/2823183/ Yorum Yaz
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godless turtle 5 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum reklamla alakalı haber okuyamıyorum, reklamlar yüzünden Donanım Haber ve Google'dan nefret ettim. :(
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DH Misafiri 5 yıl
Chrome kullanılmaz artık.
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drdbre 5 yıl
Bende çerez teknolojisi yetersiz kalıyor onun için yeni ve daha iyi bir teknoloji geliştirdiler diye okumaya başladım haberi. Ama öyle değilmiş amaçları açık ve belli.
Ha eğer tarahıcı yükleme ekranında bu hizmeti açıp kapatma ile ilgili bir seçenek sunarlarsa(ön ayarı seçeneğin seçilmemiş olması daha makul) bu hizmetin bir zararını görmüyorum açıkcası.
Sonuçta adamların ekmek parası.
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DH Misafiri 5 yıl
Bana reklamını göster sana kim olduğunu söyleyeyim:D
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SEO-Uzmanı 5 yıl
ismi Aids gibi geliyor :D
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ColorTR 5 yıl
Artık internete değil Reklama giriyoruz!
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DnZByhN 5 yıl
Hiç hoşuma gitmedi açıkcası beni takip edip bana reklam göstermelerinide istemem.
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TeamAnimus 5 yıl
Mutlaka ayarlarda bir yerlerde bununla ilgili "aç - kapa" seçeneği sunarlar, aksi takdirde kullanıcılardan çok dava ve şikayet yer Google.
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godless turtle 5 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum reklamla alakalı haber okuyamıyorum, reklamlar yüzünden Donanım Haber ve Google'dan nefret ettim. :(
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