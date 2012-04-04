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Google, giyilebilir bilgisayar denemelerine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,8b
1
121
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın gelecekte kullanılacak önemli projeleri için büyük bir bütçe ayırdığı biliniyor. Hatta Project X adında devasa bir tesis de bu çalışmaların merkezi olması için inşa edildi. Bu kapsamda Google'ın bu yıl yeni bir dönemin kapısını açacağına inandığı giyilebilir bilgisayar projesi Project Glass'ın denemeleri de başlamış durumda.

Project Glass giyilebilen tek camlı bir gözlükten oluşuyor ve artırılmış gerçeklik uygulamaları bu cama yansıtılıyor. Pek çok Google mühendisi bu projede çalışıyor ve insanların görüşüne de başvurmak için test süreci halka açık olarak yapılıyor.

Gözlük kullanıcısı sesli komutlarla mesaj gönderip alabiliyor. Entegre kamera ile video kaydı ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

Yayınlanan videolarda deneklerin New York sokaklarında gözlüklerle yaşadığı etkileşim gözler önüne seriliyor. Daha önceki dedikodularda gözlüğün Oakley modellerine benzediği iddia edilmişti. Ancak prototip tasarımı oldukça farklı. Kullanıcılar standart gözlükleri üzerinde bile bu prototipi kullanabiliyor.

Gözlük prototipinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında bilgi yok. Bazı kesimler teknolojinin bu kadar gündelik hayatın içine girmesinden rahatsız. Bazıları ise ellerini cep telefonlarına götürmeden mesaj gönderme veya fotoğraf çekme gibi fonksiyonları kullanmanın hayatı oldukça kolaylaştıracağını düşünüyor.

Hazırlanan videonun oldukça etkileyici olduğunu belirtelim.



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Bey Amca 7 yıl en beğenilen
İnsanın refleksini yavaşlatır ve düşünce kabiliyetini köreltir. Pratik zeka diye birşey biter. Birebir iletişim dedikleri şey tamamen biter çünkü adamlar adres sormaya bile ihtiyaç duymayacaklar. Ayrıca devlet her insanın ne yaptığını bilerek kişisel ve toplu analiz yaparak özel hayat diye birşey bırakmaz.
İnsanın refleksini yavaşlatır ve düşünce kabiliyetini köreltir. Pratik zeka diye birşey biter. Birebir iletişim dedikleri şey tamamen biter çünkü adamlar adres...
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3 Yanıt Yanıtla +51
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emre1393 7 yıl
şu videoları youtube a yükleyin artık
1 Yanıt Yanıtla +29
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teramit 7 yıl
gözlükten kurtulucam diye laser ameliyatı oldum ,giymem ben onu !
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huseyincarnege 7 yıl
yaw ben gözlük kulanıyom zati bunu numaralısını yaparlaröı acaba :)
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RAN7843 7 yıl
vayyy teknolojı insanları bırbırlerınden ayırır her şeyin kararı iyidirrr sanal yaşamlar sanal yemekler biolejık değişimler
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DH Misafiri 7 yıl
apple diyorum yapsa yapsa o yapar
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Pulp.Fiction 7 yıl
videoyu izlerken kendimden geçtim. şu gerçek olsun, varımı yoğumu satar alırım :D
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Okisht 7 yıl
Teknolojiden korkanlari anlamiyorum. Zorla mi asosyal olacaksiniz veya kendinize guvenmiyor musunuz neden bu korku?koreltiyormusta bilmem ne, sen istemedikce kimse koreltemez seni baskalarida bagimli asosyal oluyorsa birak olsun ondan zevk alsin. Birde sabah aksam interne kullanmiyor bilgilerini paylasmiyor gibi ozel hayat diyenler var. Sanki google cok merakli senin ozel hayatina sanki mevcut teknolojiyle kisiligini cozemeyecek. Google ne yapsin seni artik biraz asin bunlari teknolojiden ve gelistirenden korkmayin.
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dsword 7 yıl
giyilebilir teknoloji. hmm
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|cypo| 7 yıl
Teknoloji artık o kadar ilerlemesin zaten insanlar birbirleriyle konuşmuyor artık hiç konuşmazlar
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jovanovic 7 yıl
Bunlari sokakta dusunemiyorum...
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REV0 7 yıl
Mass Effect
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sagstr 7 yıl
Opera mini de hic bir videonuz izlenmiyor kaydet seçeneği çıkıyor youtube varken niye kullanmiyorsunuz?
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Salvation27 7 yıl
benim 7 aylık bir oğlum var.teknolojinin en fazla geliştiği bir zamanda doğduğu için sanslı mı değil mi karar veremiyorum...
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