Google, giyilebilir bilgisayar denemelerine başladı

Google'ın gelecekte kullanılacak önemli projeleri için büyük bir bütçe ayırdığı biliniyor. Hatta Project X adında devasa bir tesis de bu çalışmaların merkezi olması için inşa edildi. Bu kapsamda Google'ın bu yıl yeni bir dönemin kapısını açacağına inandığı giyilebilir bilgisayar projesi Project Glass'ın denemeleri de başlamış durumda.





Project Glass giyilebilen tek camlı bir gözlükten oluşuyor ve artırılmış gerçeklik uygulamaları bu cama yansıtılıyor. Pek çok Google mühendisi bu projede çalışıyor ve insanların görüşüne de başvurmak için test süreci halka açık olarak yapılıyor.





Gözlük kullanıcısı sesli komutlarla mesaj gönderip alabiliyor. Entegre kamera ile video kaydı ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor.





Yayınlanan videolarda deneklerin New York sokaklarında gözlüklerle yaşadığı etkileşim gözler önüne seriliyor. Daha önceki dedikodularda gözlüğün Oakley modellerine benzediği iddia edilmişti. Ancak prototip tasarımı oldukça farklı. Kullanıcılar standart gözlükleri üzerinde bile bu prototipi kullanabiliyor.





Gözlük prototipinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında bilgi yok. Bazı kesimler teknolojinin bu kadar gündelik hayatın içine girmesinden rahatsız. Bazıları ise ellerini cep telefonlarına götürmeden mesaj gönderme veya fotoğraf çekme gibi fonksiyonları kullanmanın hayatı oldukça kolaylaştıracağını düşünüyor.





Hazırlanan videonun oldukça etkileyici olduğunu belirtelim.