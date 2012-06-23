Google, harita API'lerinin kullanım ücretlerini düşürdü

Google'ın popüler harita hizmeti Maps, belirli bir API kullanım limitinin üzerine çıkan sitelerin bu kullanımını ücretlendirme yoluna gitmişti.

Foursquare ve Wikipedia gibi hizmetlerin Google Map API'lerini çok sık kullanıyor olması büyük maliyetleri de beraberinde getirince, bu hizmetler daha düşük maliyetler sunan açık kaynak Open Street Maps hizmetine geçiş yapmıştı. Apple da Google Maps hizmetini bırakarak kendi harita hizmetini devreye sokması Google'ın geri adım atmasına neden oldu.

Google yaptığı duyuruda 4$'lık 1000 harita yüklemesinin fiyatını 50 cente çekti. Ayrıca standart harita stili yerine kişiselleştirilebilen stilleri kullanmak isteyenler için de aynı fiyatlandırma geçerli olacak.

Google 90 ardışık günde günlük 25 000 harita yüklemesine kadar siteleri ücrete tabi tutmuyor. Bu sınırı geçmeye başlayan sitelerle irtibata geçerek standart tarifeyi veya kendi oluşturacakları bir tarifeyi kabul etmeleri konusunda anlaşma yapmaya davet ediyor.