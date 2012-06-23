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Google, harita API'lerinin kullanım ücretlerini düşürdü

6 yıl
4,4b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın popüler harita hizmeti Maps, belirli bir API kullanım limitinin üzerine çıkan sitelerin bu kullanımını ücretlendirme yoluna gitmişti.  
Foursquare ve Wikipedia gibi hizmetlerin Google Map API'lerini çok sık kullanıyor olması büyük maliyetleri de beraberinde getirince, bu hizmetler daha düşük maliyetler sunan açık kaynak Open Street Maps hizmetine geçiş yapmıştı. Apple da Google Maps hizmetini bırakarak kendi harita hizmetini devreye sokması Google'ın geri adım atmasına neden oldu. 
Google yaptığı duyuruda 4$'lık 1000 harita yüklemesinin fiyatını 50 cente çekti. Ayrıca standart harita stili yerine kişiselleştirilebilen stilleri kullanmak isteyenler için de aynı fiyatlandırma geçerli olacak. 
Google 90 ardışık günde günlük 25 000 harita yüklemesine kadar siteleri ücrete tabi tutmuyor. Bu sınırı geçmeye başlayan sitelerle irtibata geçerek standart tarifeyi veya kendi oluşturacakları bir tarifeyi kabul etmeleri konusunda anlaşma yapmaya davet ediyor. 

http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2012/06/lower-pricing-and-simplified-limits.html Yorum Yaz
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Yahu daha güncel harita sunmaktan acizsin(en azından Türkiye için durum böyle) bir de üstüne astarını istiyorsun. İndirim için geç bile kaldı atı alan Üsküdarı geçti giden gelmez bütün büyük kullanıcılarını (Wikipedia, Apple vs.) kaybettikten sonra indirsen ne anlamı var....
Yahu daha güncel harita sunmaktan acizsin(en azından Türkiye için durum böyle) bir de üstüne astarını istiyorsun. İndirim için geç bile kaldı atı alan Üsküdarı ...
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IUnknown 6 yıl
Google un türkiyede güncel haritaların acizliği değil bizim google'a haritaları satan basarsoft un acizliğidir. Hemen hemen tüm dünyaya türkiye haritalarını satan firma başarsofttur. Adamlar ne yapsın!!!
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Pardus Linux 6 yıl IUnknown
IUnknown

Google un türkiyede güncel haritaların acizliği değil bizim google'a haritaları satan basarsoft un acizliğidir. Hemen hemen tüm dünyaya türkiye haritalarını satan firma başarsofttur. Adamlar ne yapsın!!!

Yandex yapabiliyorsa Google hayli hayli yapar koskoca firma istediğini koparır demek ki önem vermiyor...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
gitmiş uydudan bizim evin fotosunu çekiyor
birde yüzsüz yüzsüz foto para istiyor !
hadi oradan bas git google ! :)
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Yahu daha güncel harita sunmaktan acizsin(en azından Türkiye için durum böyle) bir de üstüne astarını istiyorsun. İndirim için geç bile kaldı atı alan Üsküdarı geçti giden gelmez bütün büyük kullanıcılarını (Wikipedia, Apple vs.) kaybettikten sonra indirsen ne anlamı var....
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