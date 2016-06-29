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Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor

Google’ın uzun yıllardır kullanıcılara hizmet veren Earth ve Haritalar servisleri, yapılan önemli bir uydu değişikliği sonrasında daha kaliteli fotoğraflarla desteklenmeye başladı.
2 yıl
8,9b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Harita servislerinde akıcı ve doğru görüntüler sunmak büyük önem taşıyor. Bu bakımdan servis sağlayıcıları, profesyonel ve kaliteli çekimler yapan uyduların görüntülerinden faydalanıyor.

Google, 2003 yılından bu yana alan fotoğraflaması yapan Landsat 7 uydusundan görüntüler alıyordu. Son dönemde uyduda yaşanan bazı sıkıntılar, belirli bölgelerde görüntülerin bozulmasına yol açıyordu. Ayrıca bulutlarla kaplı bazı görüntüler nedeniyle, bölge tam olarak seçilemiyordu.

Ayrıca Bkz. "Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip"

Google son değişiklik ile, 2013 yılında uzaya fırlatılan Landsat 8 uydusuna geçiş yaptı. Çok daha yüksek kaliteli fotoğrafların yanında, Google yeni bir algoritma kullanmaya başladı. Uydunun çektiği yaklaşık 700 trilyon piksel arasından eleme yapılıyor ve bulutların olmadığı sahneler alınarak çok daha net alan görüntüleri ortaya çıkarılıyor. Google’ın yaklaşık 1 petabyte veri ile uğraştığı ifade ediliyor.

Önceki uyduda her 15 metre için 1 piksel çözünürlük söz konusuydu. Yeni oran hakkında bir bilgi verilmemiş ancak 7-8 metre için 1 piksel olabileceği tahmin ediliyor. Firmanın paylaştığı örnek görüntülerde de artık detaylar çok daha belirgin ve çim sahalar bile net bir şekilde seçilebiliyor. Yeni uydu görüntüleri an itibariyle Google Earth ve Haritalar servisine entegre edilmeye başlandı. 

 

http://www.androidauthority.com/google-maps-google-earth-updated-satellite-imagery-700403/ Yorum Yaz
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zippyengin 2 yıl en beğenilen
Fakat şöyle bir detay da var,
maps.google.com da çözünürlük yüksek, maps.google.com.tr de çözünürlük düşük.
Görüntü kalitesinin arttığı yer maps.google.com dur.
Google maps uygulamasında Türkiye den giriş yapıldığı için default olarak maps.google.com.tr üzerinden veri alışverişi yapıyor, bu yüzden bu kalite artışı mobil uygulamadan giriş yapan Türk kullanıcısı için geçerli değildir.
Dipnot: .com.tr uzantılı da K.K.T.C. yazarken, .com uzantılı sitede K.K.T.C. yazmıyor.
Fakat şöyle bir detay da var,maps.google.com da çözünürlük yüksek, maps.google.com.tr de çözünürlük düşük.Görüntü kalitesinin arttığı yer maps.google.c...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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personalcomputer 2 yıl
Google’ın yaklaşık 1 petabyte veri ile uğraştığı ifade ediliyor.

Bütün dünyanın haritasını çıkarmak için 1024 tane 1 TB'lık disk gerekiyor. Enteresan.
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DeepMind 2 yıl personalcomputer
personalcomputer
Google’ın yaklaşık 1 petabyte veri ile uğraştığı ifade ediliyor.

Bütün dünyanın haritasını çıkarmak için 1024 tane 1 TB'lık disk gerekiyor. Enteresan.

Sıkıştırma işlemi yaptıktan sonra ki boyut.
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brshr 2 yıl
google map te binanın şeklinden adres bulurduk şimdi şeklin bina olup olmadığını anlamak zor. Görüntü o kadar kötü. Bir müddettie Here Maps kullanıyorum
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bydvd 2 yıl
şimdi baktım telefondan haritalara görüntü berbat bii düzeltmediler gitti...
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zippyengin 2 yıl
OverClocK1ng
zippyengin
Fakat şöyle bir detay da var,maps.google.com da çözünürlük yüksek, maps.google.com.tr de çözünürlük düşük.Görüntü kalitesinin arttığı yer maps.google.com dur.Google maps uygulamasında Türkiye den giriş yapıldığı için default olarak maps.google.com.tr üzerinden veri alışverişi yapıyor.
Standart olarak maps.google.com.tr adresini açsa da, aşağıda sağ tarafta maps.google.com adresine geçmek için burayı tıklayınız butonu var. Yani com.tr zorunlu değil...

Yazının tamamını dikkatli okursanız aksini belirtmediğimi göreceksiniz. Bu bahsettiğim PC üzerinden tarayıcıdan giriş yapıldığında olan zorunluluk değil, mobil uygulama üzerinden giriş yapıldığında olan zorunluluk. Maalesef Google, Google maps mobil uygulamasından hangi siteden veri alacağımızın seçeneğini tarayıcıdan girildiğinde olduğu gibi sağ altta seçenek olarak sunmuyor.
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BekirTemel 2 yıl
gayet güzel
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Agent00 2 yıl
Umarım dişe dokunur bir faydası olur.
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jimhendrix 2 yıl
Magazada earth yok onu anlamadım ben?
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TEKİN 1881 2 yıl
Kalite farkı ilk bakışta anlaşılıyor.
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OverClocK1ng 2 yıl
zippyengin
Fakat şöyle bir detay da var,maps.google.com da çözünürlük yüksek, maps.google.com.tr de çözünürlük düşük.Görüntü kalitesinin arttığı yer maps.google.com dur.Google maps uygulamasında Türkiye den giriş yapıldığı için default olarak maps.google.com.tr üzerinden veri alışverişi yapıyor.

Standart olarak maps.google.com.tr adresini açsa da, aşağıda sağ tarafta "maps.google.com adresine geçmek için burayı tıklayınız" butonu var. Yani com.tr zorunlu değil...
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Delikli Nane 2 yıl
Yaşasın askeri bölgelerimiz daha iyi fişlenecek

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m5c4 2 yıl Delikli Nane
Delikli Nane
Yaşasın askeri bölgelerimiz daha iyi fişlenecek



Merak etme zaten askeri üssü fişleyecek olan google eartha kalmaz kendi uydusundan fişler.
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muhamnet 2 yıl Delikli Nane
Delikli Nane
Yaşasın askeri bölgelerimiz daha iyi fişlenecek



Dert değil. İçimizde gönüllü olarak askeri tesisleri fotograflayacak müstesna insanlar var. Uydu zaten lazım değil.
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