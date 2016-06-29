Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor

Harita servislerinde akıcı ve doğru görüntüler sunmak büyük önem taşıyor. Bu bakımdan servis sağlayıcıları, profesyonel ve kaliteli çekimler yapan uyduların görüntülerinden faydalanıyor.

Google, 2003 yılından bu yana alan fotoğraflaması yapan Landsat 7 uydusundan görüntüler alıyordu. Son dönemde uyduda yaşanan bazı sıkıntılar, belirli bölgelerde görüntülerin bozulmasına yol açıyordu. Ayrıca bulutlarla kaplı bazı görüntüler nedeniyle, bölge tam olarak seçilemiyordu.

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Google son değişiklik ile, 2013 yılında uzaya fırlatılan Landsat 8 uydusuna geçiş yaptı. Çok daha yüksek kaliteli fotoğrafların yanında, Google yeni bir algoritma kullanmaya başladı. Uydunun çektiği yaklaşık 700 trilyon piksel arasından eleme yapılıyor ve bulutların olmadığı sahneler alınarak çok daha net alan görüntüleri ortaya çıkarılıyor. Google’ın yaklaşık 1 petabyte veri ile uğraştığı ifade ediliyor.

Önceki uyduda her 15 metre için 1 piksel çözünürlük söz konusuydu. Yeni oran hakkında bir bilgi verilmemiş ancak 7-8 metre için 1 piksel olabileceği tahmin ediliyor. Firmanın paylaştığı örnek görüntülerde de artık detaylar çok daha belirgin ve çim sahalar bile net bir şekilde seçilebiliyor. Yeni uydu görüntüleri an itibariyle Google Earth ve Haritalar servisine entegre edilmeye başlandı.