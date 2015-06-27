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Google hastalara yönelik akıllı bileklik geliştiriyor

Son dönemde hızla yükselen giyilebilir cihazlar pazarına ilk giren firmalar arasında yer alan Google, Glass ve Android Wear'dan sonra şimdi de hastalara yönelik bir akıllı bileklik geliştiriyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Google hastalara yönelik akıllı bileklik geliştiriyor

Yenilikçi teknolojiler denince akla gelen firmaların başında gelen Amerikalı teknoloji devi Google, sağlık teknolojileri konusunda da öncü olmaya devam ediyor. Kanserden diyabete birçok hastalığın çözümü üzerinde çalışmakta olan Google, şimdi de hastalara yönelik bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışmaya başladı. Doktorların hastanede kalmayan hastalarını da yakından takip etmelerine olanak sağlaması amaçlanan bu yeni giyilebilir cihaz, akıllı bileklik şeklinde olacak ve doktorların uzaktaki hastalarının kalp ritmi, nabız ve ateş gibi değerlerini takip etmesini sağlayacak.
Konu hakkında konuşan Google yöneticisi Andy Conrad, bu yeni akıllı bilekliğin satışa çıkarılmayacağını, bunun yerine doktorlar tarafından hastalara verileceğini belirtti. Bu yeni akıllı bilekliği hastaların takibi ve klinik araştırmalar için geliştirdiklerini açıklayan Conrad, bu cihazın doktorlar tarafından hastalara reçeteyle verilebileceğini belirtti.
Giyilebilir cihazların yakın gelecekte günlük hayatlarımızda oldukça önemli bir yer tutacağına inandığını belirten Google yöneticisi, bundan 20 - 30 yıl sonra bu tür bir akıllı bilekliğin doktorlar tarafından tüm hastalarına verilebileceğini söyledi.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-23/google-developing-health-tracking-wristband-for-health-research Yorum Yaz
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SteveMeade 3 yıl
Çerçeveye bak sanki Sony
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