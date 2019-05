Google+ hizmetinde hayran sayfaları olmayacak

Google’ın sosyal ağı Google+ davetiye usulü ile yayına başladığından bu yana beklenenden fazla ilgi görüyor. Henüz yaygın kullanıma geçmemesine rağmen Google her türlü güncelleme ve yeniliği çok hızlı bir biçimde uygulamaya koyuyor. İlk olarak içerik paylaşımını düzenleyen bir güncelleme yayınlayan Google, ardından 31 Temmuz itibariyle tüm gizli profilleri kaldıracağını duyurmuştu. Son olarak bir yenilik daha duyuruldu.





Bu yenilik aslında işletmelere yönelik. Google yeni sosyal ağını işletmelere de sunmayı planlıyor. Yıl bitmeden hayata geçecek bu yenilikte markalar kendi adlarını taşıyan profiller oluşturabilecek. Google işletmelerden şimdilik gerçek kişi profili oluşturmaya devam etmelerini daha sonra gerçek kişi olmayan girişlerin denemelerine başlanacağını bildirdi.





Bunun anlamı Facebook’tan hatırladığımız hayran sayfaları türünde her türlü takım, organizasyon, işletme, marka, sivil toplum örgütü veya üniversiteye ait profillerin kullanılması şimdilik yasak. Google beta sürecinde bundan uzak durmak istiyor. Bugünden itibaren Google+’da profil oluşturan bu tür hesaplar kapatılmaya başlandı.





Google’ın uygulamaya koymak istediği sistem “işletme profilleri” adını taşıyor. Bu profiller sadece gerçek kişi haricindeki hesaplara ait olacak ve belirlenen kuralların dışına çıkamayacak. Bu sistemin denemelerine yakında başlayacak olan Google sınırlı sayıda işletme ile bir beta sürecine girecek. Beta süreci boyunca yaşanan tecrübeler an be an kaydedilecek ve buna göre sistem şekillenecek.





Beta süreci bittiğinde ise sistem Google+’a entegre edilecek ve yukarıda saydığımız her türlü gerçek kişi olmayan kullanıcı hesaplarının açılmasına izin verilecek.





Google her fırsatta Facebook’tan çok farklı bir sosyal ağ ortaya koymak istediğini dile getiriyordu. Bunu gerçekleştirmek için de var gücüyle çalışıyor.