Google I/O 2013'ün biletleri tükendi

Google’ın her yıl önemli yeniliklerini duyurduğu geliştiriciler konferansı Google I/O’a geliştiriciler bu yıl da büyük ilgi gösterdi.

San Francisco’nun en büyük kongre salonu olan Moscone Center’da 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğin biletleri satışa sunulmasıyla birlikte 1 saat içinde tükendi.

Ancak geçen seneyle karşılaştırıldığında I/O konferansına olan ilgi biraz azalmış gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz sene konferansın biletleri sadece 30 dakika içerisinde tükenmişti.

Bu arada merak edenler için etkinliğin standart bilet fiyatının 900 dolar, öğrenci ya da akademik personeller için bilet fiyatının ise 300 dolar olduğunu belirtelim.

https://developers.google.com/events/io/register