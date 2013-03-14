Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google I/O 2013'ün biletleri tükendi

6 yıl
482
1
14
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google I/O 2013'ün biletleri tükendi

Google’ın her yıl önemli yeniliklerini duyurduğu geliştiriciler konferansı Google I/O’a geliştiriciler bu yıl da büyük ilgi gösterdi.

San Francisco’nun en büyük kongre salonu olan Moscone Center’da 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğin biletleri satışa sunulmasıyla birlikte 1 saat içinde tükendi.  

Ancak geçen seneyle karşılaştırıldığında I/O konferansına olan ilgi biraz azalmış gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz sene konferansın biletleri sadece 30 dakika içerisinde tükenmişti.

Bu arada merak edenler için etkinliğin standart bilet fiyatının 900 dolar, öğrenci ya da akademik personeller için bilet fiyatının ise 300 dolar olduğunu belirtelim.


https://developers.google.com/events/io/register Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord Melkor 6 yıl en beğenilen
Oooo ilgi nasılda azalmış :))
Seneye artık giden olmaz
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
Shady ekrem71 ile fazla vakit geçiriyor galiba.
Alakasız yorumlar işbaşında
(Ancak geçen seneyle karşılaştırıldığında I/O konferansına olan ilgi biraz azalmış gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz sene konferansın biletleri sadece 30 dakika içerisinde tükenmişti.)
Shady ekrem71 ile fazla vakit geçiriyor galiba.Alakasız yorumlar işbaşında(Ancak geçen seneyle karşılaştırıldığında I/O konferansına olan ilgi biraz aza...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onbeskarakterli 6 yıl
V4LKyR

Yahu ilgi gerçekten çok azalmış... Ne olacak bu Google'ın hali? :(

Bu arada, 900$ ne demektir altı üstü 1-2 saatlik bir konferans için yahu :O Akşama evde internetten tekrarını izlerim, gider bir iPhone 5 alırım cebe atarım daha iyi.


darkaura

siz biz icin 900$ verilmez. oturulur evden izlenir ama ciddi yayin kurulusunun teknoloji editoruyseniz orda olmaniz gerekir. orda bulunmak cok daha farkli. zaten cogu bilet parasini sirkete havale ediyordur. bilet fiyatlarinin bu kadar pahali olmasida bu yuzdendir. dunyadan kac dergi gazete sitenin burdan haber almak istetecegini dusununce




Geçen sene de 700 dolardı. Ama gelen herkese Nexus Q, 7 ve Galaxy Nexus hediye edildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
Biletler 1 saat değil tamı tamına 49 dakikada tükendi. Ayrıca bu sefer google duyduğum kadarıyla çeşitli ek servisler (çocuğu olanlara etkinlik boyunca çocuk bakımı gibi) sunmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 6 yıl
Habere bak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
Çok azalmış ya. Site açılmıyor, ödeme yavaş, hediye için alakasız kişiler de girince haliyle olmuyor. 1 saatte 900 $'lık biletlerin bitmesi talebin az olduğunu mu gösterir? Shady ve Ekrem71 ya düzgün, tarafsız haber yazacaksa yazsın yoksa yazmasın. Donanım haber dedik, mobil haber oldu. Şimdi de taraflı habere doğru gidiyor. Aferin, böyle devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jenizaro 6 yıl
Haberin aktarımında Trollükte son nokta artık bu!
Sanırım bu antipatik haber sunumları sayesinde site daha çok tık alıyor ki ekrem71'den sonra Shady de trollüğe soyundu.
Site yöneticileri de buna göz yumuyor demek ki işlerine geliyor bir şekilde...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WilliamBillMunny 6 yıl
Ben bir Android uygulama geliştiricisiyim. Benim gibi binlerce geliştirici bu organizasyona bilet alamadı. Satış başladığı andan itibaren 1 saat boyunca uğraştık, bilet bile düşmedi. Yanımdaki arkadaşıma bilet düştü, o da satın alma işleminde Google Wallet'ın cevap verememesinden dolayı ödemeyi yapamadı.
Google'un verdiği ödüllerden dolayı, geliştirici olmayan bir çok kişi biletlere saldırıyor. 900 dolar para veriyorsun, sana 1000 dolarlık hediye veriyor. Haliyle, olayla hiç alakası olmayan kişiler saldırıyor biletlere. Google gibi bir şirket bunun farkında olmuyor olamaz. Bilerek böyle yapıyorlar. Sırf yoğun ilgi olsun diye, sırf 10 dakikada biletler tükendi densin diye böyle bir çakallık yapıyorlar. Hiç hediye vermeseler, sadece geliştiriciler gelirdi. $900 dolar, bir geliştiriciye katkısı açısından böyle bir etkinlik için değer çünkü. O zaman etkinlik daha çok amacına ulaşırdı.
Şimdi ebay'de bilet satanlar mı dersin, etkinlikten sonra verilen hediyeleri ebay den satanlar mı dersin, neler neler dönüyor, dönecek!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
siz biz icin 900$ verilmez. oturulur evden izlenir ama ciddi yayin kurulusunun teknoloji editoruyseniz orda olmaniz gerekir. orda bulunmak cok daha farkli. zaten cogu bilet parasini sirkete havale ediyordur. bilet fiyatlarinin bu kadar pahali olmasida bu yuzdendir. dunyadan kac dergi gazete sitenin burdan haber almak istetecegini dusununce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
bedava motorola x phone nexus 4 gibi cihazlar veriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
Canlı olarak verilen bir konferans için bu kadar para neden istiyorlar,oraya gidenlere herhangi bir ödül veya hediye takdimi mi oluyorda 900 dolar istiyorlar çok merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Yahu ilgi gerçekten çok azalmış... Ne olacak bu Google'ın hali? :(
Bu arada, 900$ ne demektir altı üstü 1-2 saatlik bir konferans için yahu :O Akşama evde internetten tekrarını izlerim, gider bir iPhone 5 alırım cebe atarım daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl en beğenilen
Oooo ilgi nasılda azalmış :))
Seneye artık giden olmaz
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
482 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, google ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme 6 yıl Donanım Haber New York'ta... Galaxy S4 lansmanına doğru ilk video 6 yıl Artes DR9704 video inceleme 6 yıl Dell ile Türkiye Dizüstü pazarı ve yeni XPS serisini üzerine konuştuk. Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim